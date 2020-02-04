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關於史卡拉歌劇院的小知識：你不可不知的米蘭史卡拉歌劇院

2020-02-04 15:45MUZIK閱聽古典樂

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文 / MUZIK

米蘭的史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）是歷史上最傳奇的歌劇院之一，在義大利，史卡拉歌劇院是一座不可忽視的文化遺產。

史卡拉歌劇院座落於米蘭市中心的「史卡拉廣場」（ Piazza della Scala），並以其命名，共設有2200個座位，每年的12月7日都會有一年一度的活動——安波羅修紀念日（Sant’Ambrogio），安波羅修是米蘭的守護神，這場「開幕慶典」可以說是史卡拉歌劇院最盛大的社交和媒體盛宴之一。

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史卡拉歌劇院的支援者——奧地利特蕾莎女王

在奧地利特蕾莎女王（ Kaiserin Maria Theresia）的支援下，史卡拉歌劇院耗時兩年，終於在 1778 年落成。無奈的是，歌劇院受到二戰戰火的牽連幾近全毀，所幸在一連串的露天音樂會募款下，1946浴火重生，當年5月11日，由指揮托斯卡尼尼領銜演出與 1778 年落成時相同的曲目——薩利耶里（Antonio Salieris）的《歐羅巴的現身》（ L’Europa riconosciuta）。

歌手邁向成功的跳板——卡拉絲與史卡拉歌劇院的愛恨情仇

對許多我們現在看來，歌劇界的明星如貝里尼、董尼采第、威爾第、喬丹諾來說，史卡拉歌劇院無疑是邁向成功的跳板。

在 1950 年代，史卡拉歌劇院幾乎可以說是全世界歌劇的核心、作曲家們夢寐以求的舞台，而這其實歸功於當時歌劇界的首席女高音卡拉絲，她曾在這裡演過《美狄雅》（Medea）、《諾爾瑪》（Norma）、《茶花女》（Violetta）等重要作品，為全世界的女高音豎立了一套新的標準，同時也引領了一陣「卡拉絲風潮」，成為八卦媒體的新寵兒。

相較卡拉絲的死對頭、被托斯卡尼尼譽為「天使之聲」的提芭蒂（Renata Tebaldi）的風光，卡拉絲逐漸顯露疲態，高昂的演出費用、對演出曲目的控制欲、愛恨無常的脾氣以及隨意取消演出的習慣，都讓許多合作音樂家感到不滿，1958 年史卡拉歌劇院的總經理終於忍無可忍，親自將這位歌劇院的紅牌掃地出門，並且這麼多：「首席女高音可以來來去去，但史卡拉會一直在這裡。」

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