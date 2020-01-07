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法國建築大師讓．努維爾工作室起訴巴黎音樂廳

2020-01-07 13:46MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

頂尖建築大師讓．努維爾（Jean Nouvel）起訴他的前客戶——巴黎愛樂大廳（Philharmonie de Paris），於2015年開幕——就音樂廳建造過程的費用糾紛提起訴訟。

在10月14日向巴黎法院提起的申訴中，他的公司Ateliers Jean Nouvel反駁巴黎愛樂大廳對其公司提出的$1.7億歐元（合$1.9億美元）索賠。

消息來源於周一告訴法新社，音樂廳認為：由於建設期間預算超支，建築師的公司欠他們錢。但據法新社看到的文件，建築師工作室提出的反訴將這種要求描述為「十分高昂」、而且「不合理」。

愛樂大廳的建築花費從2006年宣布的$1.73億歐元，增加到2015年1月14日開幕時的$3.86億歐元，雙方都怪罪彼此對專案的管理不當。2017年4月，負責音樂廳管理的機構向建築師發了份$1.706億歐元的賬單，其中包括逾期交付的罰款。

對於Ateliers Jean Nouvel來說，這項要求「於建築師實際收到的款項，以絕對性和相對性而言，都是完全不成比例的」。根據法新社所看到的法律文件，這筆款項為$1,200萬歐元。

努維爾的律師William Bourdon和Vincent Brengarth說，愛樂大廳這項要求更加不尋常的是，他們僅針對建築師，卻沒有向其他涉及此專案的業務單位索求。他們主張，愛樂樂團有意地追討他們自知沒有欠款的資金。

週一稍晚，巴黎愛樂大廳針對它的法律訴訟作出回應，稱這些指控「完全毫無根據」。公眾機構在一份聲明中說到：「沒有人是受害方和侵略方，而是面對彼此的兩個當事者，彼此要求賠償大筆款項。」

自音樂廳揭幕以來，努維爾和愛樂大廳一直在媒體和法院上進行公開的口水戰。努維爾拒絕參加開幕，堅持認為這棟建築物的工作尚未完成。

▲努維爾在2008年獲得了建築界的最高全球大獎——普利茲克建築獎（Pritzke...
▲努維爾在2008年獲得了建築界的最高全球大獎——普利茲克建築獎（Pritzker Prize），當時他在《世界報》（Le Monde）上寫了一篇關於這件事的抱怨長文並刊出（圖：法新社／Ammar Abd RABBO）
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