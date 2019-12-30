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文/MUZIK

作為一個成人學鋼琴可能會讓人心驚膽跳。許多人自我設限，因為他們覺得自己太老了、開始得太晚了。

好消息是，學新東西永遠不嫌晚。如果你很想學鋼琴，這邊有幾個可能派得上用場的小秘訣

1、找老師

網路上有很多協助你自學的教材，但找老師永遠是好主義。定期跟老師上課能協助你達到目標，而且比較可靠。在學新東西時有一些人作為支持系統也是好主意。

2、確立目標

知道自己想藉由彈鋼琴完成什麼。你想要在特別場合演奏、自娛娛人、還是學一首最愛的歌曲呢？心中有明確的目標，知道自己為什麼想學鋼琴，這會讓你集中心神、提起動力、也能給你一個努力的理由。

3、學習基本功

從基本功開始很重要。如果你還不會讀譜或彈鋼琴的基本，花點時間學習音符、節奏、音階、正確姿勢跟其他技巧。一開始不養成正確習慣跟良好的鋼琴演奏方式，後來就會阻礙你進步。

4、讓練琴成為優先事務

如果你沒有每天都安排特定時間練琴，你在每天結束前都會發現自己沒有時間練琴。如果你想學鋼琴，就要真的去彈，規律練琴。穩定的短時間練琴比一次大量練琴還好，舉例來說，每天練半小時就好過一整週練兩小時。如果可以的話，嘗試緊守練琴時程，讓練琴成為興趣。每次練習不同的技巧或樂曲，這會防止你厭倦，讓練琴變得快樂。

5、找自己喜歡的樂曲

許多人都以為一定要從古典樂曲開始學，不過事情不總是這樣。如果你只是彈來自娛娛人，只要從你喜歡的樂曲開始就好。流行歌是很好的開始，因為他們的旋律通常很簡單，容易上手。享受彈琴的關鍵就是找到能讓你樂於練琴的樂曲，這會鼓勵你繼續學琴，而成功演奏一首耳熟的歌曲會是很好的報酬。

6、一步一腳印

習慣演奏新樂器需要一段時間。如果你不能如自己想像快速學會一首曲子，也必須保持耐心。保持嘗試不要放棄。從你目前程度所及的樂曲開始，得到進步之後再逐漸挑戰更難的樂曲。知道自己的極限，選擇你目前程度或稍高的樂曲。不要嘗試彈難曲。不要催趕自己，踩著能讓你保持前進目標的步伐。

7、勇於犯錯

犯錯是學習的一部分。犯錯或樂曲技巧對你來說太難時，不要感到羞愧。大部分鋼琴老師不會介意你犯錯，因為那代表你有嘗試。他們想幫助你進步，當你犯錯時才能讓他們了解你現在的問題何在、他們又該如何幫助你。

8、慶祝每一個進步

記得你從哪裡開始，慶祝你的大小進步。當你看到自己的進步，你就會比較想繼續進步。當你熟練了一首樂曲或是克服困難技巧，也為這成就慶祝一番吧。就算在上了課之後你依然不是一個完美的鋼琴家，你也比學鋼琴之前的你是個更好、知道得更多的鋼琴家。

9、放手玩

享受學習新事物的樂趣。帶著求知若可是比天賦英才還重要的。你也許不會是個演奏會鋼琴家或是等上卡內基廳的舞台，但如果你在演奏與學新曲的過程中感到好玩，這會讓你的一切努力值得。

10、現在就開始

不要把你學鋼琴的計畫往後拖延。如果你還在等那個理想時機，那它大概不可能來了。學鋼琴永遠不嫌太老，但你如果不下定決心開始學，那就是永遠不會去學。

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