台北愛樂青年管弦樂團 攜手歐洲小提琴新星陳瑾瑒聖誕獻禮
文/MUZIK
今年台北愛樂青年管弦樂團冬季音樂會，特邀活躍於歐洲樂壇的台裔小提琴家陳瑾瑒與台灣青年音樂家們同台演出，由現任台北市立國樂團團長鄭立彬擔綱客席指揮，於12月25日聖誕節，在國家音樂廳連袂帶來芬蘭國寶級作曲家西貝流士（J. Sibelius）的經典作品《d小調小提琴協奏曲》。
出生於德國弗萊堡的陳瑾瑒，六歲啟蒙學琴，曾師事慕尼黑音樂學院知名演奏家茉麗亞．費雪（Julia Fischer）及小提琴名師Ana Chumachenco，今年7月甫獲小提琴最高演奏家文憑；陳瑾瑒在國際大賽中獲獎無數，去年即拿下勛菲爾德國際弦樂大賽（Schoenfeld International String Competition）小提琴組首獎，曾於德國慕尼黑國際音樂大賽（ARD International Music Competition）獲傑出演奏者特別獎，以及於亨利．馬托國際小提琴大賽（International Violin Competition Henri Marteau）奪得首獎與觀眾評審獎等，其精湛純熟的琴藝與演奏技巧被歐洲樂評Elisabeth Aumiller讚為「魔鬼小提琴家」。
對於此次與台北愛樂青年管弦樂團的合作，陳瑾瑒表示：「去年在德國就曾與台北愛樂少年樂團合作，我印象非常深刻，雖然大家年紀很小但卻很厲害，這次有機會和青年管弦樂團一起演奏讓我非常期待」。
音樂會當天陳瑾瑒將擔當小提琴獨奏，與台北愛樂青年管弦樂團合作詮釋西貝流士《d小調小提琴協奏曲》，這是西貝流士作曲生涯中唯一的協奏曲，音樂中不僅含有浪漫色彩外，也可發現西貝流士欲擺脫傳統曲式的強烈企圖，展現出非常強烈的個人特色，陳瑾瑒表示：「這是每位小提琴家都一定會拉過的經典曲目，我在15歲時就曾練習過，過了10年我會以更成熟的方式去詮釋它，而這次將是我第一次在舞台上與樂團共同演出這首作品」。
同場台北愛樂青年管弦樂團也將帶來兩首蘊含濃厚波西米亞風情的曲目，分別是捷克國民樂派代表作曲家斯梅塔納（B. Smetana）所作喜歌劇《被出賣的新娘》序曲，與德沃札克（A. Dvořák）《G大調第八號交響曲》。《被出賣的新娘》音調熱烈、音色悅耳，並帶有歡快的波爾卡曲式，被視為民族歌劇中最偉大的作品之一；《G大調第八號交響曲》是德沃札克深受布拉格附近維索卡村莊的美景感動，而譜寫出描繪維索卡村的明媚風光之作。
匯集台灣最多青年演奏菁英的台北愛樂青年管弦樂團，與在歐洲大放異彩的青年小提琴家陳瑾瑒，由國內名指揮家鄭立彬領軍，攜手在聖誕節當天以悠揚樂音為觀眾獻上美好祝福，12月25日晚間七點半在國家音樂廳帶來溫情四溢的音樂饗宴。演出詳情請洽台北愛樂或兩廳院售票系統。
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