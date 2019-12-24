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與經典、限量名碟的距離 ─誠品清風似友2019台北古書拍賣會

2019-12-24 11:30MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

1992 年，誠品書店成立「古書區」，並於當年秋天籌辦「第一屆台北古書拍賣會」，一開古書風氣之先。2019 年，走過30 年流金歲月的誠品敦南店，即將於2020 年5月31日熄燈，為不忘初心，特別攜手掃葉工房舉辦「清風似友—2019台北古書拍賣會」，用以記憶曾走過的時代痕跡。

「清風似友—2019台北古書拍賣會」珍稀藏品近600件，線裝書、絕版書、簽名書、西洋古籍、日本畫冊、名人手稿⋯橫跨多個世紀與多國文化，可謂古本書的嘉年華。包括《齊瓦哥醫生》小說原稿、托爾斯泰論作家大仲馬和左拉的親筆手稿、法國哲學家盧梭《愛彌兒》未刊稿真跡，文豪筆墨，一期一會全台獨家展出；蔣勳1980年代書法真跡、詩人余光中、商禽、作家劉克襄等1966-1971年的新詩初版品、1973年日本畫壇第一人-東山魁夷全球限量350部《古都》；世界經典兒童文學《 愛麗絲夢遊仙境》1867年版本等，盛況可期。

不僅如此，「清風似友—2019台北古書拍賣會」還有不少經典有收藏品！絕版、世界限量古典名碟與國內音樂家手稿，對發燒客、音樂愛好者來說為非常難得的蒐藏，請別錯過典藏經典們的唯一機會了！

誠品敦南店熄燈是一個結束，也是另一個開始。紙本是一種知識載體，也是一種藝術呈現。最美麗的書都是活生生的，看得到，摸得到，冊頁之間存在溫情與敬意。邀請您在資訊時代裡，用必然迎向數位，用選擇收藏紙本，選擇人類文明的極致呈現，將之輕輕收起，想到了，拿出來翻翻讀讀，於是有了另一種風采。

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