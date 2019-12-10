賈洛斯基回來了！2020 TIFA音樂類節目搶先看

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文/MUZIK

國家兩廳院日前公布2020台灣國際藝術節（TIFA）完整節目內容，音樂類節目共有6檔，當中最令人注目的乃是當今假聲男高音天王──賈洛斯基（Philippe Jarousky）將睽違6年再度來台，與阿塔瑟斯古樂合奏團帶來純正巴洛克聲樂精華；NSO的「牧之神．森之靈」音樂會，也將是音樂總監呂紹嘉卸任前的最後一場TIFA登台，與天才鋼琴家周善祥攜手展現法國至芬蘭風情；鋼琴家王佩瑤的「浮光流影」音樂會，啟發自吳明益小說《單車失竊記》，展開音樂與記憶的對話，也是本次TIFA唯一於國家演奏廳舉辦的親近場次；另外還有三場融合影像與戲劇元素的跨界音樂會，展現國內外音樂人的多元狂想。 國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，經歷10餘年的「TIFA」，現在究竟可以代表什麼意義：「我們把TIFA這四個字拆解、討論，最後定調重組為『To Inspire. For All.』。」希望TIFA能成為「啟發」的平台，不但是對觀眾啟發，更能對表藝界開啟新的空間。因此，本次TIFA的中心主題是「腦洞大開」，邀請全部參與者從17檔節目、百餘場次當中，拋開固有思想，注入全新想像。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝為本屆TIFA重新定義為「To Inspire. For All.」 分享 facebook

同時，「For All.」不只是針對一般觀眾，兩廳院持續落實平權與共融服務，本次TIFA不但持續舉辦以口述影像、聽力障礙輔助字幕與即時聽打、托育服務，針對不同身份別推出的「輕鬆自在場」演出（Relax Performance），更首次推出「易讀節目冊」，透過特別設計過的文字書寫與圖片呈現，讓不同條件的觀眾都可以輕鬆理解節目內容，劉怡汝表示：「真的做了這本節目冊，我們才發現它有多困難。」因此才更需要努力消弭界線，讓人人有參與藝術的方式與管道。 2020 TIFA節目內容已全數上線，12月1日開放兩廳院之友預購，12月8日中午12點兩廳院售票系統正式全面啟售，臺中國家歌劇院與衛武營國家文化藝術中心會員購票可享9折優惠。

17檔節目，百餘場演出的2020 TIFA，將於12月8日全面啟售 分享 facebook

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