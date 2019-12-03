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沈浸在蒙特婁交響樂團虛擬實境

2019-12-03 15:32MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

加拿大蒙特婁「科技藝術協會」（la Société des arts technologiques，SAT）的兩項新計畫，要讓聽眾能在手機上透過沈浸式音場就完整體驗蒙特婁交響樂團（Orchestre Symphonique de Montréal，OSM）

OSM執行長瑪德蓮．卡侯（Madeleine Careau）表示，作為該市首席樂團，他們不斷尋找觸及音樂廳外聽眾的新方法，這也是與SAT合作的新計畫令她如此興奮的原因。此計畫不只使樂團受益，也讓其他文化企業，甚至加拿大航太電子（CAE，蒙特婁當地虛擬實境科技製造商）等非文化企業蒙利。

▲魁北克經濟創新部長皮耶．費茲吉朋（Pierre Fitzgibbon）則宣佈魁...
▲魁北克經濟創新部長皮耶．費茲吉朋（Pierre Fitzgibbon）則宣佈魁北克政府將提撥330百萬美金的研究經費，協助科技藝術協會錄製蒙特婁交響樂團的演出，打造沈浸式聆聽計畫。（Photo: Dave Sidaway/Postmedia）
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這項計畫是為了研究虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）中的集體自發式沈浸與音響模擬而展開。兩項計畫總預算為590美元，而在7月24日晨間記者會上，魁北克經濟創新部長皮耶．費茲吉朋（Pierre Fitzgibbon）則宣佈魁北克政府將提撥330百萬美金的研究經費，使得SAT Metalab研究團隊得以從10人增加至25人。

SAT是舉世聞名的沈浸體驗科技研究中心，也是舉辦各種文化活動的平台，觀眾可以在其圓頂放映空間「Satosphère」當中享受360度沈浸式表演。

▲Satosphère展示影片

OSM已在蒙特婁交響廳（Maison symphonique）旁開闢一處空間，供聽眾更加了解樂團歷史。當然，有一部份是虛擬實境。

卡侯表示：「我們打算把SAT開發的計畫搬進這個空間。人們到時就能聆聽、體驗SAT團隊在我們音樂廳裡錄製的音樂。」

SAT團隊在往後三年當中，每年都會撥出一週時間錄製OSM的彩排與正式演出，打造沈浸式聆聽計畫。

OSM特別企劃負責人西門．魏雷特（Simon Ouellette）表示：「我們一定會將這些錄音應用到我們接下來會發表的手機擴增實境app上。」

OSM已經在Oculus這樣的主流VR平台上釋出一份虛擬實境作品。這是一部6分鐘長的VR影片，主角是蒙特婁交響廳中的巨大管風琴「皮耶—貝克」（Grande Orgue Pierre-Béique），在OSM駐團管風琴家讓—威利．昆茲（Jean-Willy Kunz）演奏同時，鏡頭一邊帶領觀者走進管風琴內。

▲走進大管風琴「皮耶—貝克」（英文版預覽）

魏雷特表示：「OSM正在加快腳步，使用新科技讓人們能從嶄新角度欣賞古典音樂以及OSM的演奏。」

對SAT會長與創辦人莫妮克．莎瓦（Monique Savoie）來說，這次提案旨在讓人看見SAT能在文化與商業兩種領域之間自在遊走。

莎瓦表示：「這是藝術與工業的結合。SAT在沈浸式體驗領域相當知名，我們今天還在邀請其他夥伴加入我們。像CAE這樣的科技公司就能使用我們在文化領域開發的成果。其他領域的夥伴也能採用我們發展的技術。我想蒙特婁的未來就在於把藝術與工程這兩個重要的端點整合為一。蒙特婁的藝術創造與工程都是世界聞名的。但我們從未讓兩者一起做些什麼。SAT所作的也就是讓藝術家與工程師能攜手合作。」

同時也改變你消費藝術的模式，莎瓦補充道。

「想想，一個百人管弦樂團每開一場音樂會都要全團移動。現在我們則是在普及聽管弦樂的體驗。」

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