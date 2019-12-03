在NTT看《風流寡婦》跨年

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文/MUZIK

2020跨年進入倒數階段，今年臺中國家歌劇院（NTT）首度舉辦「歲末歌劇音樂會」，由國家交響樂團（NSO）、國內頂尖聲樂家林慈音、葉展毓、孔孝誠、趙方豪、黃莉錦等，與台北愛樂合唱團攜手，演出奧地利作曲家雷哈爾成名作——輕歌劇《風流寡婦》（Die lustige Witwe），與樂迷們同歡此一兼具歡樂、優美樂曲之浪漫喜劇，優雅進入新年。

劇情提要

嫁給一位富有的銀行家，卻在當天就變成寡婦的漢娜（Hanna，女高音林慈音飾）繼承了富可敵國的大筆遺產。機智、美麗兼具富有，讓她成為宴會中眾多英俊男士的追求對象。然而在另一方面，擔心漢娜嫁入他國後，國庫勢必破產的駐巴黎大使——傑達男爵（Zeta，趙方豪飾）因著愛國之心，在背後同時策畫著漢娜再婚的圓滿方案。最後劇情在陰錯陽差下，令有情人終成眷屬。

▲《風流寡婦》1907年在倫敦首演後大為轟動，掀起一陣「風流寡婦旋風」，女主角的服裝和嵌羽毛的帽子皆成為倫敦仕女們爭相摹仿的時尚，同樣的景象也出現在美國各大城市和世界各地之首府 分享 facebook

襲捲世紀末之風流

由具有匈牙利血統的維也納歌劇作曲家雷哈爾（德語：Franz Lehár，1870年4月30日～1948年10月24日）譜曲，《風流寡婦》以明亮華麗的舞會場景，綴以優美又興味盎然的迷人旋律線條說故事。事實上，德文的「lustig」是「風趣」之意（英文劇本譯為「Merry」是「快樂」之意），因此中譯的「風流」比較意近「高尚又清雅」的含義。這部作品為雷哈爾取得世界性的勝利，也帶領輕歌劇邁入「白銀時代」，創造了維也納輕歌劇的新風格——令人酣醉的和聲色調、華爾滋、巴黎康康舞曲、諷刺元素等「世紀末」風潮。

全劇共三幕，約150分鐘。除了風情各異的舞會現場，劇中名曲俯拾皆是：有達尼羅伯爵（Danilo，葉展毓飾）沈醉聲色的〈我要去美心〉（第一幕）、漢娜為滿座的賓客獻唱的故鄉民謠〈薇莉亞之歌〉（第二幕）、雷哈爾創作靈感濫觴之作〈笨蛋！你們這些愚蠢的騎士！〉（第二幕）、美心夜總會歡樂的〈舞女之歌〉（第三幕）、最後男女主角傾訴愛意的圓舞曲〈雙唇緘默〉（第三幕），及甜蜜浪漫的〈風流寡婦圓舞曲〉等。

MUZIK AIR《風流寡婦》歌單搶先聽

全球各大歌劇院於每年的最後一天舉辦自己的跨年音樂會，已為各地樂界相當享受且受歡迎的音樂盛事。今年臺中國家歌劇院於12月31日上演這部經典之作，以半舞台（semi stage，半演半音樂會）形式呈現，優勢為：在「戲」之上，能讓觀眾更聚焦於「音樂」之華美。演員將著戲服，在舞台影像及燈光的設計襯托下，以歌聲和演技帶動觀眾進入故事。由指揮家張尹芳率領國家交響樂團，與曾數次來臺執導兩廳院歌劇工作坊之法國歌劇名導尚米歇爾．克奇聯手，導演這部發生於巴黎的風趣故事，將如何引領台上歌者與台下觀眾走入1920年代風情萬種之復古巴黎，也令人十分期待。

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