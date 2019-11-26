親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

百年難得一見的鋼琴奇葩 布雷查茲鋼琴獨奏會

2019-11-26 13:45MUZIK閱聽古典樂

分享

文/MUZIK

蕭邦大賽史上唯一大滿貫得主

布雷查茲2005年榮獲蕭邦國際鋼琴大賽金獎，並同時拿下所有的特別獎，包括：波蘭舞曲獎、馬祖卡舞曲獎、協奏曲獎、奏鳴曲獎以及觀眾獎，有如鋼琴詩人蕭邦再世，也是主辦國波蘭在鋼琴家齊瑪曼（Krystian Zimerman）得金獎30年後重奪此項比賽的冠軍，轟動一時，成為波蘭人心目中的英雄。評審們為了強調他的卓越表現，還決定該屆大賽亞軍從缺，只頒發季軍及之後的獎項。

分享

要求嚴謹如一，始終紀律練習

創立於1927年，每五年一屆的蕭邦國際鋼琴大賽是全世界最知名，也是競爭最激烈的鋼琴比賽。鋼琴名家波里尼、阿格麗希、齊瑪曼當年都因贏得該比賽金獎而馳名於世。在蕭邦大賽的嚴格要求下，1990與1995年兩屆甚至金獎從缺，這也使得當年一舉奪下全部獎項的布雷查茲更受國際樂壇矚目。布雷查茲在得獎後，自我要求十分嚴謹，每年控制音樂會場次，以確保每場演出的品質。他為了琴藝更加精進，平時不斷密集的練習，除蕭邦之外，也積極擴充其他作曲家的曲目。由於他對藝術的堅持與執著，每一場演出從來沒有讓樂迷失望過，因此更贏得樂界對他的高度評價。

分享

「我想買一台適合我的史坦威，歐洲各地的演奏都使用自己的琴」─ 談到美國《吉莫爾藝術家獎》計劃，布雷查茲說到

布雷查茲曾和許多世界知名的交響樂團同台，演出地點包括維也納金色大廳、柏林愛樂廳、倫敦皇家節慶廳…等。他合作過的指揮包括：葛濟夫（Valery Gergiev）、哈丁（Daniel Harding）、路易西（Fabio Luisi）、尼爾森斯（Andris Nelsons）、普雷特涅夫（Mikhail Pletnev）…等。他也經常受邀在薩爾茲堡等知名音樂節中演出。布雷查茲在榮獲蕭邦大賽金獎第二年，即被德國唱片大廠DG簽下獨家代理，他是繼齊瑪曼之後第二位波蘭鋼琴家進入這家古典品牌。布雷查茲所發行的每一張專輯幾乎都榮獲國際唱片大獎。2014年1月布雷查茲榮獲美國吉莫爾藝術家獎（Gilmore Artist Award），此獎被稱為「鋼琴諾貝爾獎」，每四年頒發一次，授予最傑出的藝術家，並提供資金支持，精進他們的藝術生涯發展。2015年布雷查茲榮獲波蘭總統頒發的波蘭騎士十字勳章，以表彰他的卓越成就。

布雷查茲帶來的曲目包括：莫札特輪旋曲以及鋼琴奏鳴曲K.310，貝多芬第28號鋼琴奏鳴曲，舒曼第2號鋼琴奏鳴曲，蕭邦4首馬祖卡舞曲以及波蘭舞曲《英雄》，精彩可期，樂迷請不要錯過了。

【更多精采內容詳見】

分享

《MUZIK閱聽古典樂》

《曲終人不散 - 安可曲，知多少？》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！

相關新聞

巴赫勒將接任薩爾茲堡復活音樂節藝術總監

2019-11-26 12:15

不要侮辱我的美！美國女高音diss德國樂評

2019-11-19 11:38

數位故宮前進高雄！清明上河圖盡在衛武營

2019-11-19 11:36

曲終人不散 《MUZIK 古典樂刊》將於2020年停刊 正式轉型全方位線上古典音樂平台

2019-11-12 15:15

安可曲10問

2019-11-12 15:14

10種能幫助你改善小提琴姿勢的小偏方

2019-11-06 15:00

讓高中生科科加分的祕密：音樂課

2019-11-06 14:59

如何說服我的朋友們「古典音樂很酷」

2019-10-29 11:39

洛杉磯愛樂執行長伍茲無預警請辭 貝克曼將擔任臨時執行長

2019-10-29 11:34

老師們！請重視自己的專業 認清你肩負的責任

2019-10-22 13:31

我的孩子永遠是我的孩子｜世界文化藝術節：《秋天奏鳴曲》亞洲首演

2019-10-22 13:30

2020國際音樂盛事在台北 國際大師鋼琴藝術節暨國際大賽揭開序幕

2019-10-15 12:41

別讓出版社與作曲家消逝

2019-10-15 12:40

為什麼現代音樂長這樣？「好聽」或「刺耳」誰說了算

2019-10-08 14:03

等待 對家長及老師都是一種考驗

2019-10-08 14:00

曖魅 ─ 張艾嘉與嚴俊傑的音樂鬼故事

2019-10-01 15:35

傳奇大提琴家林恩．哈瑞爾—不僅止於獨奏

2019-10-01 15:28

張艾嘉與嚴俊傑演繹音樂鬼故事《曖魅

2019-09-25 13:16

英國教育部提倡音樂教育：為了成就更好的人

2019-09-25 13:13

著名男高音「多明哥」爆多起性騷擾醜聞 事業堪憂

2019-09-18 15:49

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

演奏出好聲音的秘密

2019-09-10 13:03

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:03

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-04 15:44

最易就是最難 小樂器的專業大學問

2019-09-04 15:40

夏日爵士派對本周末搖擺登場 邀民眾嗨翻兩廳院！

2019-08-27 15:24

「練琴塵蟎聚落」你的孩子也是練琴過敏體質嗎？

2019-08-27 15:17

BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

2019-08-20 12:38

巴爾的摩交響樂團遭減薪並停工 成員在廳外抗議

2019-08-20 12:35

乘客需要睡眠嗎？空服員請大提琴家演奏機上搖籃曲

2019-08-13 15:55

施振榮的灣聲之緣 - Stan 哥與臺灣的聲音故事

2019-08-13 15:54

來自歐陸的彼端—柴科夫斯基之三大舞劇

2019-08-06 13:12

眾星抵台 台北大師星秀音樂節正式啟動！

2019-08-06 11:49

《紅雀》與柴可夫斯基的關聯─內心最強悍的「人性」黑暗面

2019-07-30 15:16

CATS貓！聖誕佳節12月20日即將獻映

2019-07-30 14:54

打造「室內海灘歌劇院」 揭開地球暖化議題

2019-07-23 11:44

集20種樂器於一身 令人過目不忘的「混血」鋼琴！

2019-07-17 11:37

拉縴人男聲合唱團聯手Ringmasters 國家音樂廳掀復古浪潮

2019-07-17 11:29

台北愛樂少年及兒童合唱團赴波蘭參賽勇奪雙金！

2019-07-10 12:27
看更多

熱門文章

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品、星巴克都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

不要侮辱我的美！美國女高音diss德國樂評

2019-11-19 11:38

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

1通電話叩回48億投資！「歐吉桑部長」助攻 讓台灣在貿易戰中撿到槍

2019-11-20 11:15

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

從國家地理130年的影像資料庫 看百年來女性地位的變化

2019-11-21 12:20

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34

花毯節、新社花海、農博合體

2019-11-18 16:39

印度主廚 蔬食生活家

2019-11-15 11:16

為何迪士尼不讓米奇老鼠「安享天年」 還能讓大家愛到死心塌地？

2019-11-20 12:45

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

5顆星評價私房股

2019-11-21 12:36

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top