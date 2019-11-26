百年難得一見的鋼琴奇葩 布雷查茲鋼琴獨奏會

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文/MUZIK

蕭邦大賽史上唯一大滿貫得主

布雷查茲2005年榮獲蕭邦國際鋼琴大賽金獎，並同時拿下所有的特別獎，包括：波蘭舞曲獎、馬祖卡舞曲獎、協奏曲獎、奏鳴曲獎以及觀眾獎，有如鋼琴詩人蕭邦再世，也是主辦國波蘭在鋼琴家齊瑪曼（Krystian Zimerman）得金獎30年後重奪此項比賽的冠軍，轟動一時，成為波蘭人心目中的英雄。評審們為了強調他的卓越表現，還決定該屆大賽亞軍從缺，只頒發季軍及之後的獎項。

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要求嚴謹如一，始終紀律練習

創立於1927年，每五年一屆的蕭邦國際鋼琴大賽是全世界最知名，也是競爭最激烈的鋼琴比賽。鋼琴名家波里尼、阿格麗希、齊瑪曼當年都因贏得該比賽金獎而馳名於世。在蕭邦大賽的嚴格要求下，1990與1995年兩屆甚至金獎從缺，這也使得當年一舉奪下全部獎項的布雷查茲更受國際樂壇矚目。布雷查茲在得獎後，自我要求十分嚴謹，每年控制音樂會場次，以確保每場演出的品質。他為了琴藝更加精進，平時不斷密集的練習，除蕭邦之外，也積極擴充其他作曲家的曲目。由於他對藝術的堅持與執著，每一場演出從來沒有讓樂迷失望過，因此更贏得樂界對他的高度評價。

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「我想買一台適合我的史坦威，歐洲各地的演奏都使用自己的琴」─ 談到美國《吉莫爾藝術家獎》計劃，布雷查茲說到

布雷查茲曾和許多世界知名的交響樂團同台，演出地點包括維也納金色大廳、柏林愛樂廳、倫敦皇家節慶廳…等。他合作過的指揮包括：葛濟夫（Valery Gergiev）、哈丁（Daniel Harding）、路易西（Fabio Luisi）、尼爾森斯（Andris Nelsons）、普雷特涅夫（Mikhail Pletnev）…等。他也經常受邀在薩爾茲堡等知名音樂節中演出。布雷查茲在榮獲蕭邦大賽金獎第二年，即被德國唱片大廠DG簽下獨家代理，他是繼齊瑪曼之後第二位波蘭鋼琴家進入這家古典品牌。布雷查茲所發行的每一張專輯幾乎都榮獲國際唱片大獎。2014年1月布雷查茲榮獲美國吉莫爾藝術家獎（Gilmore Artist Award），此獎被稱為「鋼琴諾貝爾獎」，每四年頒發一次，授予最傑出的藝術家，並提供資金支持，精進他們的藝術生涯發展。2015年布雷查茲榮獲波蘭總統頒發的波蘭騎士十字勳章，以表彰他的卓越成就。

布雷查茲帶來的曲目包括：莫札特輪旋曲以及鋼琴奏鳴曲K.310，貝多芬第28號鋼琴奏鳴曲，舒曼第2號鋼琴奏鳴曲，蕭邦4首馬祖卡舞曲以及波蘭舞曲《英雄》，精彩可期，樂迷請不要錯過了。

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