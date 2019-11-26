巴赫勒將接任薩爾茲堡復活音樂節藝術總監

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文/MUZIK

因著音樂神童莫札特的名氣，奧地利薩爾茲堡一直是古典樂迷的家。而由傳奇指揮家卡拉揚於1967年所創立的「薩爾茲堡復活音樂節」，最近在德語媒體中又掀起一場沸沸揚揚的最新戰事。

這場鬥爭使兩位意志堅定的藝術領袖相互抗衡：提勒曼（Christian Thielemann）——德勒斯登國家管弦樂團（the Staatskapelle Dresden）的首席指揮與復活音樂節自2013年以來的藝術總監；與巴赫勒（Nikolaus Bachler）——去年11月被點名為復活音樂節之繼任者，於慕尼黑巴伐利亞國家歌劇院總經理的任期即將結束。

這場鬥爭——德勒斯登國家管弦樂團在音樂節的角色、與提勒曼—巴赫勒過渡期間的權力劃分——當地報紙《薩爾茲堡新聞報》上刊出一封由提勒曼寫給音樂節官員的憤怒信件後公諸於世。

巴赫勒在電話受訪中說道：「戲已落幕。」

巴赫勒計劃重塑音樂節，「這個音樂節最初是為柏林愛樂而設計，最近又成為國家管弦樂團的音樂節。」他的想法是：每年邀請不同的頂尖樂團和指揮家來探索他們所擅長的曲目。巴赫勒還計劃重新配置從早上到深夜為期10天、更具沉浸感的音樂盛事。

提勒曼（也是拜魯特華格納音樂節的音樂總監）在致音樂節官員的信中寫道，他希望於2022年在薩爾茲堡指揮華格納的《羅恩格林》（Lohengrin），並於2023年演出史特勞斯的《艾蕾克特拉》（Elektra）。音樂節官員們則折衷，宣布提勒曼先生將在2022年以《羅恩格林》作為告別作。（國家管弦樂團的女發言人表示，樂團與提勒曼先生都不對此發表任何評論。）

▲在與現任音樂總監、指揮家提勒曼進行激烈的搏鬥後，巴赫勒將在2022年成為薩爾茲堡復活節之藝術總監（© Matthias Schrader /美聯社） 分享 facebook

巴赫勒將在2020年接管音樂節的業務運作，並與提勒曼相互搭接，然後在2022年成為藝術總監。與佩特連科（Kirill Petrenko，巴伐利亞國家歌劇院音樂總監，並於上個月就任柏林愛樂首席指揮）有密切的往來關係，巴赫勒說：他希望「引誘」柏林愛樂（自從離開薩爾茲堡以來，進駐在巴登巴登復活節音樂節演出）回來，作為音樂節輪流客座的管弦樂團之一，「這是我的一大心願。」

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