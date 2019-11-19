不要侮辱我的美！美國女高音diss德國樂評
文/MUZIK
列維克在薩爾茲堡音樂節一部煽情的《天堂與地獄》製作當中演出的尤里迪絲（Eurydice）廣受好評。但有些評論就太擦槍走火，攻擊他的外貌，說他「肥胖」、「臃腫」、「大乳牛」。
列維克接受BBC訪問時說這些評論「過時」而「荒謬」。他說自己在《天堂與地獄》中的角色很明顯是被性化的（「他跟舞台上每個角色上過床」），所以他本來就對「某類評論」有心理準備。但這位剛生完小孩的女高音看到那些批評他的產後媽媽肚、而非表演本身的言論之後，還是驚呆了。
國中生霸凌
其中一篇專欄文章特別踩到他的雷。這篇文章由德國大報《世界報》主筆馬奴埃．布魯格（Manuel Brug）所寫，描述列維克跟他的同臺演員是「一群穿著緊身馬甲開大腿的肥婆。」
列維克表示：「對我演出角色的這種描述實在很有貶義。」雖然沒有提到布魯格的名字，他還是在推特上正面砲轟身體羞辱與肥胖羞辱：「是時候結束這種國中生霸凌了。」布魯格後來以文字回應：「如果他那麼敏感，那為什麼還要在台上一直穿著緊身馬甲？台上的瘦女士全都穿得好好的，沒那麼瘦的卻全都穿著凸顯份量的衣服，這件事很耐人尋味。」這段評論又引燃了其他歌手的回擊砲火。
「寫出這種話實在恥辱，」英國男高音安東尼．葛列高里（Anthony Gregory）寫道。「為什麼舞台上的『瘦女士』全都穿得好好的會是『很耐人尋味』的？這很讓人失望嗎？凱絲琳你得承受這一切，實在讓人遺憾。」
「與表演無關的一切評論都是不重要的，」英國得獎女歌手卡蜜拉．卡斯拉克（Camilla Kerslake）補刀，並指出「男性歌手很少需要承受這種事情。」「這起事件展示了社會與媒體怎麼在分析真正的美與藝術時誤入歧途——而且讓人絕望。」小提琴家愛蜜莉．馬東尼亞（Emily Madonia）表示。列維克隨後寫信給《世界報》編輯，呼籲該報「對員工品質與言行設下更高標準。」
該報編輯烏爾夫．波夏特（Ulf Poschardt）博士則回應道，布魯格的評論被誤解了：「這篇報導並非有意進行人身羞辱——也並非是寫成人身羞辱。布魯格攻擊的對象是貝瑞．喀斯基（Barrie Kosky）的舞台指導、以及他藉此呈現出來的一己女性觀點。這種美學才該稱為仇女，而非布魯格先生明白的文字。」
不為羞辱所動
在美國康乃狄克州出生長大的列維克是他那個世代最強大的花腔女高音之一，曾在大都會歌劇院、萊比錫歌劇院、英國國家歌劇院演出，並在BBC逍遙音樂節上擔任獨唱。雖然這位歌手「一輩子體重都在上上下下」，但他表示這篇近日的樂評是人生頭一遭因為體型而成為箭靶。
「起初我只想無視這一切，」但在其他表演者，包括黛博拉．魏格特（Deborah Voigt）與潔西卡．普拉特（Jessica Pratt）都向他表示自己面臨同樣批評之後，列維克就改變了心意。「眾人湧入的關心與他們自己的故事，讓我理解到這是一件我必須談論的事。我並不因為我的樣貌感到可恥，也不為批評所動，而且這好像是個幫助我所屬社群的機會——因為這種事情是不能接受的。這有失新聞專業。」
此外他表示，薩爾茲堡樂評沒有說中產後體型帶來的真正影響。「我認為我現在唱得比以往都好，老實說，這些懷我女兒時多出來的體重真的有加分效果。」列維克表示。
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