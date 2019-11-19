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數位故宮前進高雄！清明上河圖盡在衛武營

2019-11-19 11:36MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

數位故宮高雄再增展點！除了高雄市立美術館現正展出「故宮×高美館：國寶新境─新媒體藝術展」，今（11/05）日國立故宮博物院攜手文化部、衛武營國家藝術文化中心宣布，即日起至明年1月30日於衛武營3樓藝術迴廊展出「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」，歡迎民眾蒞臨參觀。

左起國家表演藝術中心董事劉富美、立法委員許智傑、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡...
左起國家表演藝術中心董事劉富美、立法委員許智傑、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、國立故宮博物院院長吳密察、文化部主任秘書陳登欽、國立故宮博物院主任秘書卓琇琴、國立故宮博物院教育展資處處長徐孝德
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故宮表示，本次展覽主打「數位版清明上河圖」，將故宮人氣藏品〈清院本 清明上河圖〉經典場景製作成動畫，打造巨幅投影動畫光牆，讓觀眾近距離盡覽汴河風光與市井百態。另搭配由故宮與HTC團隊共同研發的「清明上河圖VR」，此項作品今年榮獲美國博物館與網路協會GLAMi獎肯定，讓民眾透過VR虛擬實境置身於科技畫境，臨場體驗虹橋、野台戲、金蘭居精采橋段，親身感受故宮VR獲得國際肯定的亮眼成果！

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示：「故宮近年透過數位化，讓許多國寶展品的光芒再次燦爛。衛武營是非常巨大的量體，有許多空間可以發揮，此次和故宮合作的展覽，讓場館在表演藝術外加入視覺藝術的展現，〈清明上河圖〉描繪市井生活的題材，呼應衛武營成為『眾人的藝術中心』理念，民眾進來不只觀賞表演、用餐、休息，現在還有看展覽等活動可更親近場館，讓衛武營融入日常生活。」

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬參觀展覽
衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬參觀展覽
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故宮典藏〈清院本 清明上河圖〉是寫實風俗畫名作，以河畔常民生活為題，描繪舞臺戲曲、街頭雜耍等表演活動，恰巧呼應衛武營作為南臺灣藝術展演樞紐的定位。另因應此次特展，衛武營更將展覽延伸至廳院之外，邀請在地蘋果家族、尚和歌仔戲團及藝術家，帶來舞蹈、趣味說書人、歌仔戲等快閃表演，引領民眾穿越時空，重返清明上河圖，體驗古畫中熱鬧非凡的歡樂景象。

尚和歌仔戲團演出
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