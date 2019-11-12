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安可曲10問

2019-11-12 15:14MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

回首第一次參加音樂會時，看著演奏會畢，偌大的音樂廳內轟雷巨響的掌聲，不少觀眾起立鼓掌致以演奏家，此起彼落的呼聲，像是另一場由觀眾組成的演出。接著演奏家在數次謝幕後，進入接下來的獨家「無菜單」演奏時間。短曲的靜謐與精彩似乎是整場音樂會中，台上與台下最熱烈互動的時間，並且這中間似乎隱含著某種莫名的默契，安可曲的段落也並非現身在每場音樂會之中，究竟這個令人振奮的片刻是從何而來？又該如何呼喚它卻不至於失禮呢？

Ｑ：為什麼會有安可曲？

Ａ：被演奏家精采的演出鼓動，而有請表演者們再次演奏、或再來一首的渴望，是古今中外皆有的心情，例如白居易在《琵琶行》中一句「莫辭更坐彈一曲」等詩句。現今的音樂會中，一場深刻、動容而精彩的演出，往往令台下聽眾們忍不住歡呼，拍得手又痛又紅，甚至起立致敬仍止不住激情。這時，演奏家們往往會在第三次謝幕後，向台下示意要加演的曲目，並開始演奏，來回應聽眾的熱情。

Ｑ：音樂會「安可」從什麼時候開始？

Ａ：若要追本溯源，幾乎可以說自從有「音樂」開始，就可能有安可的存在。一般來說，現在的「安可」文化，約從17、18 世紀歌劇演出時，應觀眾要求獨唱家再次演唱詠嘆調的情況延伸而來。

Ｑ：「安可」（Encore）是全球語言？

Ａ：「Encore」這個法語單詞具有多種含義：仍然、更長、然而、又一次⋯⋯，並不意味著「請再演奏一首／次」。當法國人和德國人要求加演時，他們會像義大利人一樣，說「bis」（兩次）。有趣的是，「encore」這個法語用詞是從18 世紀早期開始，倫敦的觀眾在欣賞義大利歌劇時，將義大利語的「ancora」（再一次）訛用，進而輸入英語中，變成「再來一次」的喝采聲。

Ｑ：「安可」的魅力何在？

Ａ：有別於以往同曲再演的傳統，現今音樂會的安可曲通常是一首五分鐘內，能展現音樂家個人特色、或延伸音樂會意念的短曲。如果選曲與演奏表現得恰如其分，安可段落會產生相當可觀的力量。

尤其在結構上比較嚴謹的古典音樂會中，「安可」橋段就能充分調劑這些失落的部分，因為多出來的都是「未知」的驚喜。在這之上，鋼琴家又比管弦樂團和其他有伴奏的器樂演奏家更具優勢（畢竟指揮台或伴奏譜架上的譜面，往往會削弱一些呼嘯而來的神秘感）。

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Ｑ：什麼時候可以喊安可？喊安可的時機點？

Ａ：一般來說，在音樂會節目都演奏完畢後，就是觀眾們喊安可的時間。不過若是碰到有演奏協奏曲的音樂會，讓獨奏家安可也是一種禮貌與慣例，觀眾們可以在協奏曲演奏結束後，大聲喊安可！

Ｑ：為什麼有時候沒有安可呢？

Ａ：管弦樂團的樂季音樂會，因為會在固定地方、或到外地城市演出，加上演出時程頻繁（約一∼兩週就會有一次），通常並不會再花時間準備安可曲。不過也有幾個例外：

一、出國巡演：為了讓當地觀眾「多聽一下」，而準備安可曲演出。

二、遇到一些比較特別的場合，如新年音樂會、聖誕音樂會等節日型的演出，也有可能演出安可曲喔！

三、如果當日演出真的很成功，觀眾反應熱烈，也還是有機會讓指揮臨時起意，安可當晚的某一樂章。

除此之外，如果音樂會曲目本身在演奏時長及份量上就又長、又厚重，在演奏家們筋疲力盡的狀態下，可能就不會有加演的狀況。演出安魂曲、受難曲等較為莊嚴、或神聖的曲目後，通常也不會再行安可演出。另外在特殊的樂團編制中，也可能因為難有符合編制的改編，而沒有另外準備安可曲演出。

Ｑ：室內樂音樂會有安可曲嗎？

Ａ：相對獨奏家及管弦樂團，室內樂音樂會除了固定演出的室內樂團（如弦樂四重奏）外，相對比較難有安可曲。另外，如果是音樂節上臨時組的樂團，也比較難有額外的時間在正規演出之餘，準備安可曲演出。

Ｑ：為什麼有時候是另外準備的曲目，有時候是原本音樂會的曲目再演一次？

Ａ：其實「安可」的原意就是「再演一次」同樣的作品。有些指揮家在面對盛情難卻的觀眾時，雖然沒有另外安排安可曲，仍會遵照「encore」的原意，在原先龐大的曲目中挑選段落再行演出。這時，您或許會聽見指揮對樂團悄悄的指示：「從第幾樂章的第幾小節開始演奏」。

Ｑ：安可的時間和長度？

Ａ：**一首安可曲約為三∼五分鐘，安可的時間一大部分取決於觀眾的反應。**不過一般來說，管弦樂團的安可上限幾乎是3 首；獨奏家常常依照自身的演奏狀態、及心情的好壞來決定，從一、兩首到七、八首都有可能！

Ｑ：有安可就是賺到，沒安可就是沒賺到嗎？

Ａ：通常觀眾們為了加碼演出，都會努力鼓掌到音樂廳的燈亮為止。也有一些經紀公司會依獨奏家加演的次數，來行銷該位演奏家對當地聽眾的喜愛。不過如奧地利猶太鋼琴家、作曲家許納貝爾（Artur Schnabel）所言：「掌聲是一份收據，而不是一筆帳單。」或許我們也該反思，安可曲在音樂會的角色究竟是一個呼之而後快的要求，抑或偶爾，我們更需要的，會是將音樂會中悉心演奏的曲目沈澱，並穩妥地在步出音樂廳的時刻好好保留在心裡？

以上總結了10 題音樂會安可曲的一般情況，但安可曲文化在世界有百百種樣貌，就讓本期特企帶領大家探索各種在安可曲時段發生的神奇景況吧！

【更多精采內容詳見】

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《MUZIK閱聽古典樂》

《曲終人不散 - 安可曲，知多少？》

《音樂老師們的再學習》

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