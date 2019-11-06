10種能幫助你改善小提琴姿勢的小偏方

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文/MUZIK

正確的演奏姿勢對小提琴的演奏家來說非常重要。筆直的站姿或坐姿不僅能夠幫助你擁有更好的音色跟控制力，還可以防止演奏或練習的受傷和不適。

但是這也讓許多提琴家們在如何取得最佳的演奏姿勢中掙扎而本末倒置。姿勢不良的原因可能有很多，像是長時間站或坐、背肌和腹部缺乏肌肉量或是長期的壞習慣。

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好消息是，每天進行簡單的幾次鍛鍊即可輕鬆地糾正不良的姿勢。以下我們要介紹十種古怪但是有效的方法幫助您改善姿勢並進一步的改善小提琴演奏和整體的健康狀況。

1. 將椅子替換成健身球

每天坐在辦公桌或課桌椅八小時可能會使你的姿勢嚴重的不良。為了防止自己懶散，將椅子替換成健身球吧！健身球可以幫助您增強腹部得肌肉和舒展你的脊椎。儘管同事們可能會用奇怪的眼神看著你，但此舉能夠讓您享有更好的姿勢和減低壓力並且藉此舉提升小提琴的演奏能力喔！

2. 用布膠帶在背上貼一個“Ｘ”

使用布膠帶或其他厚的非拉伸膠帶並請朋友協助你在背上貼上大大的Ｘ（從肩膀到對應的臀部）。請注意！貼膠帶時請保持姿勢端正的，請勿圓肩。此舉雖然聽起來不舒服，但這麼做能幫助你重新訓練你的背部。若不想整天都貼著膠帶可以試著在練習時這麼做就好。

3. 在家練習瑜伽

瑜伽不僅能緩解壓力也能夠糾正不良姿勢。許多簡單的瑜伽姿勢，如嬰孩式和山式都可以幫助伸展和修正肢體，且可不必參加昂貴的瑜伽課程，只要在家中或琴房即可學習和執行這些動作了。

4.在琴房張貼照片提醒自己

印出一些正確姿勢的圖片並將他們貼在琴房空間的周圍，這些照片將在練習時提醒自己要注意自己的動作。

5.脫掉你的鞋

大部分人都將重心放在腳後跟上，但這會對腳踝、臀部和下背部施加不必要的壓力。為了增強雙腳力量，請在家或是練琴時赤腳走路吧！

6.設置鬧鐘提醒自己

每20-30分鐘都在手機上設置鬧鈴提醒自己確認一下當下的姿勢。此舉雖然聽起來有些極端，但養成習慣後您將會發現自己的姿勢和演奏有非常大的改變。

7.戒掉二郎腿！

信不信由你，翹二郎腿對於想保持優良姿勢是非常不利的。坐椅子的正確方式是將雙腳完全的平放在地面上。

想要戒掉翹腳的習慣的確有點困難，但當你練習了如何正確地坐在椅子上，接下來你就能意識到自己先前的坐姿有多不正確。

8.在枕頭上再放上一個枕頭

使用手機平板或是電腦時是否會感到肩骨間散發出的灼痛感嗎？若是有，這表示使用時，頭過低了。要解決這個問題請將背部靠在沙發或椅子的靠背上並將枕頭放在腿上以幫助支撐手臂。

9.為自己找一個姿勢糾察隊

通常我們自己不會意識到自己用不正確的姿勢，甚至維持了幾個小時之久。這時就可以請家人、朋友、或小提琴老師提醒你。

10.放下手機

對於智慧型手機上癮的現代人都容易因為使用手機而造成姿勢不良。大多數人在電話上交談時將頭側向一邊、在打字時將身體前傾，這些都是導致姿勢不良的兇手。

試著在講電話時使用擴音來避免身體的歪斜或是在打字時把電話水平的對準眼睛。

無論小提琴新手或是演奏家，在姿勢方面都會有改進的餘地。使用上面的練習讓我們在日常生活中也能夠慢慢的改善姿勢，並且更好的演奏小提琴。

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