讓高中生科科加分的祕密：音樂課

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文/MUZIK

外國學校在面臨預算壓力時，往往是音樂課首當其衝遭到裁減（譯按：臺灣學校好像不用面臨預算壓力就會砍音樂課了耶）。如今，一份加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的大型研究指出，有上音樂課的高中生在英文、自然科學與數學等科目的成績表現都比較好。

研究人員收集了英屬哥倫比亞省超過10萬名公立高中學生資料，涵蓋2012-2015年間畢業的所有學生，其中有超過15,000人在高中有上音樂課。

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相較之下，能演唱、演奏的學生，許多學科考試成績都高於只上大班課的學生。以往也有研究團隊進行過這類研究，但這份近期研究規模更為龐大，同時還考慮了可能影響結果的其他變因。例如，學生會被鼓勵上音樂課，或許是因為他們成績已經很好；學生對音樂課的興趣也可能取決於他們的社經背景，而社經背景同時會影響學業成績。研究團隊在根據這些變因修正資料分析後，依然發現音樂課對學業表現的影響相當顯著。

學音樂的表現比不學音樂好之外，演奏樂器也比唱歌來得更好。這可能與投入音樂的層次差異有關。此計畫研究員馬汀．古恩（Martin Guhn）表示：「學習樂器與合奏相當考驗能力，學生必須學會看譜，並建立手眼腦協調、敏銳聆聽技巧、合奏時的團隊合作技巧與練習的自律。」

這並非首度研究音樂課與學業成就關聯的計畫，但先前的許多研究並未考量學生先前的學業表現或社經背景。一份經常被提起的論文是2008年的文章，顯示諾貝爾獎科學領域得主比他人（包括其他科學家）更容易擁有音樂嗜好。但這篇文章的資料來源歧異，難以比較；也當然，諾貝爾獎是一個過於狹小的統計母體。

與此相對，英屬哥倫比亞大學的這份研究收集了來自可比較團體的資料：同樣地理區域、同樣學籍、同樣年齡的學生，並排除其他能夠解釋學音樂的學生學業成績較佳的變因。

儘管這份研究並沒有告訴我們為什麼音樂能讓學生表現變好，但該論文提到幾個可能解釋。許多研究顯示練習音樂與增進特定腦部功能的神經變化有所關聯。這或許能解釋學音樂如何影響記憶或規劃技巧。但研究人員也考慮到動機因素涉入其中的可能：學音樂的學生能看見不斷練習的具體成果，他們也比較可能將這種心態應用到其他方面。最後，合奏音樂的非競爭團體性質，也可能加強學生的社會發展，這同樣能在其他領域幫上他們的忙。

不管原因可能為何，在高中提供音樂教育看起來是穩賺不賠。

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