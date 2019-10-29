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如何說服我的朋友們「古典音樂很酷」

2019-10-29 11:39MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

在每一個朋友圈中，都會有各種共同興趣，而這些興趣當中最熱門的不外乎就是：遊戲、曼威、或 DC 宇宙，再來則運動，第三順位可能會是閱讀或是《廚神當道》，之類的。

但是，如果你的興趣是古典音樂，那你在朋友圈中是「異類」的機率就大多了，當然這樣也無損你熱愛古典音樂的熱忱，但你想想看，若能使你的朋友關心你練琴的狀況、關注你的樂器像是母看著新生兒的眼光，那會是一件多有趣的事？

其中一個方法就是向你的朋友展示古典音樂有多「潮」，不同樂派、古典和當代，耳熟能詳的旋律，這些都只是古典音樂的一部分。幾個世紀以來，古典音樂啟發了無數偉大的人們，從畫家至藝術家再到建築師，若你現在拿著 iPhone 或 iPad 在閱讀這篇文章，那你可能會將賈伯斯視為偶像，而你知道他的偶像是誰嗎？巴赫，還有馬友友，馬友友甚至還到他家客廳演出過。

讓我們來為你解釋更多值得熱愛古典音樂的原因：

古典音樂無所不在

在開始學習樂器和欣賞古典音樂之前，你可能從沒意識過這點：當代主流文化中，古典音樂元素不可或缺。從《辛普森家庭》到各時代的電影，搖滾或嘻哈流行音樂中加入管弦樂團。古典音樂歷久不衰，且仍在現代文化中深根柢固。

這個現象是非常合理的，因為沒有什麼能夠像古典音樂一樣強烈引起人們深層的情緒反應，這就是為什麼在各種商業廣告中，導演會精挑細選配樂，以助點綴電影、電視、短片中的場景，進而達到銷售的目的。

你對古典音樂的了解更深入，而你的朋友們其實也比你以為的更了解古典音樂——只要你幫他們指出古典音樂在哪裡。

跟隨自己的節奏

若 Instagram 存在於莫札特的時代，毫無疑問地，他絕對會是音樂界的 KOL （Key Opinion Leader) ，莫札特個人特質極度明顯，他個性鮮明、擁有才華，他甚至反對威權，更重要的是——他對待忠實的對待藝術。他按照他自己的步調和規則生活。

如今，現在我們多了 Youtube 這個平台，許多古典音樂家抓住了這個趨勢，向全世界展現自己的藝術。

若你覺得那些高水準的小提琴家太過「無趣」，那你一定要看看「雙琴俠」（TwoSetViolin）他們擁有超過 100 萬的訂閱數，來自澳洲的布雷特（Brett Yang）和艾迪（Eddy Chen）即便嚴格說起來，不能說他們發明了「古典樂喜劇」但可以說是把古典音樂的「親民」等級提升了好幾級。

除此之外，古典樂界的女神卡卡——阿瑪迪斯．雷歐普（ Hahn-Bin）12歲時出道於葛萊美頒獎典禮中演出，緊接其後的小提琴家生涯就像是他的名字一樣非比尋常，前衛時髦的外表也為他贏得許多古典樂迷之外的注目。

以上提到的幾個理由希望足夠說服你的那些朋友們，當然，最有力的方式當然是邀請他去聽一場演出囉！

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華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！
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