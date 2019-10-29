洛杉磯愛樂執行長伍茲無預警請辭 貝克曼將擔任臨時執行長

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文/MUZIK

洛杉磯愛樂在新樂季開始的前幾週就公佈了一件令人震驚的消息，任職一年有餘的樂團執行長賽門．伍茲（Simon Woods）將要離開，樂團董事長主席拉蘇羅（Jay Rasulo）宣布將由貝克曼（Thomas L. Beckmen）擔任臨時執行長。

伍茲來自倫敦，於劍橋大學學習指揮以及作曲，此後曾在西雅圖交響樂團、皇家蘇格蘭國家管絃樂團等任職執行長，經驗豐富，隨後才來到了洛杉磯愛樂，他表示當年會選擇來到洛杉磯愛樂，有一部分得歸功於樂團的前執行長黛博拉．博達（Deborah Borda），博達成功將將洛杉磯愛樂導向一個擁有穩定資源且享譽國際的優秀樂團。

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「對於他的離開，我非常訝異，就我所知，伍茲是一位非常優秀的領導者，對於他的離開我感到非常的震驚。」長期給予豐厚的資源，不久前還重整了好萊塢露天劇場租借給洛杉磯愛樂，其幕後推手前洛杉磯縣長契夫．雅洛斯拉夫斯基得知此事後相當驚訝。

「過去的15～20年來，洛杉磯愛樂的成長有目共睹。」2017年，伍茲剛獲邀擔任執行長時，在接受《泰唔士報》採訪時這麼說道。「能夠引領這個成長迅速的樂團讓我感到非常興奮，洛杉磯愛樂從任何方面來看都是一個頂尖的樂團，帶領樂團的這兩年來我感到非常榮幸」他說，「但是經過一段時間的思考後，發現我的理想和抱負必須在其他地方實現，因此我向樂團遞出了辭呈。」

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