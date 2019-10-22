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老師們！請重視自己的專業 認清你肩負的責任

2019-10-22 13:31MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

『請勿惡意殺價競爭 也請勿接受任意殺價』

這篇文章或許會讓許多的老師不開心，但聽到家長因此對音樂老師們負面的批評更令人心痛難過，就讓我們當一次壞人吧!

不管是大環境不好或是少子化，都不應該為了搶食學生而殺價競爭!那只會把自己逼向絕路。 一開始訂定鐘點費用時，首先需要考量到自己提供的教學內容與方向，確定一個合理的收費。而不是故意訂高，預留砍價空間，然後讓家長有賺到的錯覺。這樣的方式會讓一個老師學生變多的絕不是收費低廉，而是教學品質!口碑的傳遞才是我們應該追求的目標!

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曾有家長詢問關於她聽到的說法：『一些老師們說，家長愛殺價就給他殺阿~反正我收500就隨便教，收1000的我就認真教…』聽到這裡，真的要崩潰了~

身為老師的您怎麼可以說出這樣的論點?這位老師，您看重自己的專業嗎?您會誤導多少家長看待認真教學又負責的音樂老師們?

選擇當老師，就比起其他行業多了一份責任，因為我們面對的是教育，肩負重責大任，並非只是餬口飯吃的一項工作而已。一個老師的教學可能影響無數的孩子，他們或許會因為您的專業教導而喜愛音樂，家長也可能會因為與您接觸，感受到您的涵養而得到對音樂更深一層的認識，所以真的不該這樣輕看自己的專業。

家長多少都會有費用的考量，但我相信，絕對不會有家長願意接受隨便的教學品質，即便他付的學費再低廉，那也是辛苦賺來的錢。可以依程度收費沒關係，也可以一價到底，鐘點費本來就沒有標準。但制定鐘點費用的出發點，心態必須很正確，可以因為體恤家長想減少負擔而收費低廉，但絕不能犧牲教學品質。因為傳遞了錯誤的印象給家長，大環境的學習只會更糟。如果連自己都不重視自己的專業，還期望誰來重視呢?

關於初學者的鐘點費

定價哪樣比較合理？因為各有不同的狀況，無法在文章內一一說明。有些家長會覺得小孩很小，只是初學，所以不用花高價，這也可以理解。其實，越小的小孩、越是初學，老師要花的心力絕對不亞於已經有程度的小孩，因為正確基礎的打造是非常困難的。

尤其是在小孩手軟軟又注意力只有5分鐘的狀態下，甚至尚未明瞭該如何控制自己的手… (在此向幼教老師深深一鞠躬!) 一旦基礎沒有打好，未來砍掉重練的花費可能是好幾倍，請謹慎評估!甚至於在初學的時候，因為老師的關係而導致小孩從此不喜歡音樂的其實也大有人在，所以，請重視『初學』這件事!

【更多精采內容詳見】

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《MUZIK閱聽古典樂》

《二不五沒有 現當代音樂怎麼聽》

《音樂老師們的再學習》

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華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！
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