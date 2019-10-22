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我的孩子永遠是我的孩子｜世界文化藝術節：《秋天奏鳴曲》亞洲首演

2019-10-22 13:30MUZIK閱聽古典樂

▲ 莎樂蒂與延伸其內心戲的合唱團——她，卻始終只看見自己
▲ 莎樂蒂與延伸其內心戲的合唱團——她，卻始終只看見自己
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文/MUZIK

「母與女，愛恨情仇扭作一團」

銅管與低音樂器交織壓抑而澎湃的氛圍。芬蘭作曲家施巴斯坦‧費格倫特（Sebastian Fagerlund）受芬蘭國家歌劇院委託，為改編自英瑪褒曼（Ingmar Bergman）執導的鉅作——同名歌劇《秋天奏鳴曲》作曲。筆下的音符搭配根尼娜‧賀明（Gunilla Hemming）的文本，展現一場跨時空的歌劇。1978年的電影轉世降臨21世紀，把舞臺間成三個空間，那一張理好的單人牀舖一如四十年前大銀幕的場景和分鏡，簡約而繃緊：不斷寫信的伊娃、她的牧師丈夫維克多、長卧病榻不能自理的妹妹海蓮娜，都在等待那個缺席七年，不如說是一直不在的母親莎樂蒂。重重焦慮籠罩舞臺，挑動那條壓抑心底已久的敏感神經。亞洲首演於本月連續3日在香港文化中心呈獻，瑞典馬爾默歌劇院合唱團（Malmö Opera Chorus）與香港管弦樂團攜手把「奏鳴曲」傳奇重現香江。世界文化藝術節即將揭幕，敬請屏息以待。

▲ 莎樂蒂與延伸其內心戲的合唱團——她，卻始終只看見自己
▲ 莎樂蒂與延伸其內心戲的合唱團——她，卻始終只看見自己
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喪伴不久的莎樂蒂探望女兒伊娃。作曲家費格倫特精心安排，由聽眾裝束的合唱團烘托莎樂蒂出場，歌頌這位鋼琴家，崇拜之情表露無遺，並唱出她內心的潛台詞——母親的身份必須完全讓位給演奏事業。離開七年，與伊娃說的，竟是那身剛在蘇黎世新購的合身時裝。要不是伊娃邀請，連話都說不了的海蓮娜，她是見也不想見的。處理錯綜複雜的人物拉鋸、虛幻抽象的情感掙扎，費格倫特又在海蓮娜房間的上方，設計莎樂蒂剛離世的男伴——大提琴家利奧納多現身的空間。他的靈魂俯視這一切，與演唱莎樂蒂內心戲的合唱團相互呼應。電影沒有呈現的視角，歌劇竟然補足了。真實、想像的橋段自然流轉，莎樂蒂的自尊心如影隨形地滲透舞台以至觀眾席。在奏鳴曲呈示部的推進下，母女倆演奏蕭邦前奏曲的衝突一觸即發，無以回頭。

▲ 母與女最遠的距離，是隔著女兒的童年
▲ 母與女最遠的距離，是隔著女兒的童年
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莎樂蒂吞下安眠藥的夢鄉，被海蓮娜的叫聲驚醒，開啟奏鳴曲的發展部——「母」與「女」的終極交戰。莎樂蒂一句「你真的喜歡我嗎？」，令伊娃長久以來壓抑的憤怒決堤。母親口中「放下工作回家」，原來只是趁事業低潮離場偷情；當演奏邀約敲門，莎樂蒂每每毫不猶豫地離家，分離帶給幼女無盡焦慮。當莎樂蒂逼迫18歲的伊娃離開情人並墮胎，伊娃的「可怖情緒」到達臨界點，觀眾對鋼琴家演出的讚美與「女兒的不幸，竟是母親的幸福」直接衝撞，導出莎樂蒂的自白裝飾奏：她亦是一個自幼父母缺席、缺愛的女兒，並「重蹈覆轍」，成為一個逃避女兒情緒障礙的母親。藉口乍聽合理——海蓮娜從病榻跳起，翻舊帳、控訴莎樂蒂是害她病倒的元兇，利奥納多「適時」作證：有罪！

▲ 穿上母親送的衣服，不能言語的海蓮娜竟也起身指控，讓莎樂蒂沒有任何可以迴避的空...
▲ 穿上母親送的衣服，不能言語的海蓮娜竟也起身指控，讓莎樂蒂沒有任何可以迴避的空間
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踏入再現部，莎樂蒂懇求伊娃原諒，然而改變沒有貫徹始終，最後她離開了女兒的家，走回自己的路——她能為酬勞隨時改變行程，卻從未能為病重的海蓮娜取消演出；伊娃的信縱有千言萬語，無法傳遞至母親的心裡。

佛洛依德曾以精神分析洞見「一個人的一生，是他六歲以前生命經驗的重複」——我的孩子終歸是我的孩子（自己孩提時代的重演）。歌劇尾聲諷刺性的再現，金黃的秋光投射一道冷峻的長影，殆已寂靜如斯。

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