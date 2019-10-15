2020國際音樂盛事在台北 國際大師鋼琴藝術節暨國際大賽揭開序幕

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文/MUZIK

堪稱亞太地區經典盛事之一的國際大師鋼琴藝術節暨國際大賽，將於2020年2月4日至2月18日於台北盛大舉行。國際大師鋼琴藝術節即將邁入第四屆，秉持精益求精的精神，將持續集結國際級演奏家、頂尖音樂院教授及著名國際比賽權威齊聚一堂。除了藝術節之外，亦首次舉辦國際級規模鋼琴大賽，盛邀世界各地青年鋼琴家，一展長才角逐躍上國際舞台之夢。

鋼琴名家齊聚一堂 接軌世界國際舞台

2020國際大師鋼琴藝術節暨國際大賽邀請到活躍於國際大賽及國際舞台的知名評委和鋼琴演奏家，以及作育英才無數的音樂院教授們，其中包含：伊莉莎白鋼琴大賽主委艾爾．巴夏（Abdel Rahman El Bacha）、克里夫蘭鋼琴大賽執行長科爾伯格（Yaron Kohlberg）、Santa Cecilia鋼琴大賽主委路普斯（Álvaro Teixeira Lopes）；亦有法國著名鋼琴演奏家羅傑（Pascal Rogé）、蕭邦鋼琴大賽第四獎（1960）鋼琴家李名強（Li Ming Qiang）；以及首爾大學鋼琴主席朱喜晟（Hee-Sung Joo）、美國茱麗亞音樂學院教授羅文濤（Jerome Lowenthal）、漢諾威音樂學院教授顧斯克（Bernd Goetzke）、前Colburn音樂院教授李明珠（Myong Joo Li）、楊秀桃音樂院教授張小惠（Albert Tiu）、科隆音樂院教授福樂利希（Andreas Frölich）等。臺灣亦有知名大學音樂系教授（依筆畫排序）：李威龍、郭宗愷、楊千瑩、葉孟儒、葉綠娜、廖皎含、歐玲如、盧易之、魏樂富、鍾曉青、鍾家瑋等頂尖師資。

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精彩活動眾所矚目 經典大賽相互爭艷

藝術節期間，國際大師們將帶來一系列豐富的課程活動，及眾星雲集的系列音樂會，其中包括一場「大師雲集音樂會」以及一場法國知名鋼琴家羅傑的鋼琴獨奏會。密集緊湊且精采絕倫的大師班及音樂會節目，將帶給學員們無限的衝擊與震撼！除此之外，藝術節保有以往的傳統，明日之星得獎者將獲得與臺北市立交響樂團之演出機會。 國際大賽賽程將全程在國家音樂廳舉行，並已加入世界比賽聯盟協會（Alink-Argerich Foundation）。比賽將會從初賽甄選者中，選出36位參賽者於國家演奏廳進行複賽，而後選出4位參賽者於國家音樂廳進行決賽；獲選進入決賽之參賽者，將於決賽場次與國家交響樂團（NSO）合作演出完整鋼琴協奏曲，並於2月17日晚上進行頒獎典禮。大賽前三名獲獎者，除了能獲得豐厚的獎金，第一名更將在下一樂季獲邀演出，並與MUZIK 謬斯客集團合作，為其發行個人專輯，實屬難得可貴之經驗！

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整合相關資源 打造臺灣指標性音樂平台

第四屆「國際大師鋼琴藝術節」暨第一屆「國際大師鋼琴大賽」，目前已開放給全世界的青年演奏家們報名。藝術節將決選出約100位正式學員，32位明日之星演奏者；國際大賽將選出36位複賽參賽者於國家音樂廳一較高下。大師藝術執行長暨藝術總監嚴俊傑誠摯的邀請您，一同參與這個難得的國際盛會。相關活動訊息及報名資訊請參考藝術節官網 www.taiwanpianofestival.com

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國際大師鋼琴藝術節自2017年舉辦以來，已在亞太地區建立起國際知名度，因此期望能在各方資源、公家單位、企業協力支持之下，共同串聯音樂教育體系下的學生、老師、演奏者成為黃金三角，凝聚國內外資源，再創台灣音樂界與世界音樂接軌的交流平台。

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