親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台

亞錦賽／對日大戰派大聯盟級中心打線 拚第二勝

2020國際音樂盛事在台北 國際大師鋼琴藝術節暨國際大賽揭開序幕

2019-10-15 12:41MUZIK閱聽古典樂

分享

文/MUZIK

堪稱亞太地區經典盛事之一的國際大師鋼琴藝術節暨國際大賽，將於2020年2月4日至2月18日於台北盛大舉行。國際大師鋼琴藝術節即將邁入第四屆，秉持精益求精的精神，將持續集結國際級演奏家、頂尖音樂院教授及著名國際比賽權威齊聚一堂。除了藝術節之外，亦首次舉辦國際級規模鋼琴大賽，盛邀世界各地青年鋼琴家，一展長才角逐躍上國際舞台之夢。

鋼琴名家齊聚一堂　接軌世界國際舞台

2020國際大師鋼琴藝術節暨國際大賽邀請到活躍於國際大賽及國際舞台的知名評委和鋼琴演奏家，以及作育英才無數的音樂院教授們，其中包含：伊莉莎白鋼琴大賽主委艾爾．巴夏（Abdel Rahman El Bacha）、克里夫蘭鋼琴大賽執行長科爾伯格（Yaron Kohlberg）、Santa Cecilia鋼琴大賽主委路普斯（Álvaro Teixeira Lopes）；亦有法國著名鋼琴演奏家羅傑（Pascal Rogé）、蕭邦鋼琴大賽第四獎（1960）鋼琴家李名強（Li Ming Qiang）；以及首爾大學鋼琴主席朱喜晟（Hee-Sung Joo）、美國茱麗亞音樂學院教授羅文濤（Jerome Lowenthal）、漢諾威音樂學院教授顧斯克（Bernd Goetzke）、前Colburn音樂院教授李明珠（Myong Joo Li）、楊秀桃音樂院教授張小惠（Albert Tiu）、科隆音樂院教授福樂利希（Andreas Frölich）等。臺灣亦有知名大學音樂系教授（依筆畫排序）：李威龍、郭宗愷、楊千瑩、葉孟儒、葉綠娜、廖皎含、歐玲如、盧易之、魏樂富、鍾曉青、鍾家瑋等頂尖師資。

分享

精彩活動眾所矚目　經典大賽相互爭艷

藝術節期間，國際大師們將帶來一系列豐富的課程活動，及眾星雲集的系列音樂會，其中包括一場「大師雲集音樂會」以及一場法國知名鋼琴家羅傑的鋼琴獨奏會。密集緊湊且精采絕倫的大師班及音樂會節目，將帶給學員們無限的衝擊與震撼！除此之外，藝術節保有以往的傳統，明日之星得獎者將獲得與臺北市立交響樂團之演出機會。 國際大賽賽程將全程在國家音樂廳舉行，並已加入世界比賽聯盟協會（Alink-Argerich Foundation）。比賽將會從初賽甄選者中，選出36位參賽者於國家演奏廳進行複賽，而後選出4位參賽者於國家音樂廳進行決賽；獲選進入決賽之參賽者，將於決賽場次與國家交響樂團（NSO）合作演出完整鋼琴協奏曲，並於2月17日晚上進行頒獎典禮。大賽前三名獲獎者，除了能獲得豐厚的獎金，第一名更將在下一樂季獲邀演出，並與MUZIK 謬斯客集團合作，為其發行個人專輯，實屬難得可貴之經驗！

分享

整合相關資源　打造臺灣指標性音樂平台

第四屆「國際大師鋼琴藝術節」暨第一屆「國際大師鋼琴大賽」，目前已開放給全世界的青年演奏家們報名。藝術節將決選出約100位正式學員，32位明日之星演奏者；國際大賽將選出36位複賽參賽者於國家音樂廳一較高下。大師藝術執行長暨藝術總監嚴俊傑誠摯的邀請您，一同參與這個難得的國際盛會。相關活動訊息及報名資訊請參考藝術節官網 www.taiwanpianofestival.com

分享

國際大師鋼琴藝術節自2017年舉辦以來，已在亞太地區建立起國際知名度，因此期望能在各方資源、公家單位、企業協力支持之下，共同串聯音樂教育體系下的學生、老師、演奏者成為黃金三角，凝聚國內外資源，再創台灣音樂界與世界音樂接軌的交流平台。

【更多精采內容詳見】

分享

《MUZIK閱聽古典樂》

《二不五沒有 現當代音樂怎麼聽》

《音樂老師們的再學習》

MUZIK閱聽古典樂

華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

別讓出版社與作曲家消逝

2019-10-15 12:40

為什麼現代音樂長這樣？「好聽」或「刺耳」誰說了算

2019-10-08 14:03

等待 對家長及老師都是一種考驗

2019-10-08 14:00

曖魅 ─ 張艾嘉與嚴俊傑的音樂鬼故事

2019-10-01 15:35

傳奇大提琴家林恩．哈瑞爾—不僅止於獨奏

2019-10-01 15:28

張艾嘉與嚴俊傑演繹音樂鬼故事《曖魅

2019-09-25 13:16

英國教育部提倡音樂教育：為了成就更好的人

2019-09-25 13:13

著名男高音「多明哥」爆多起性騷擾醜聞 事業堪憂

2019-09-18 15:49

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

演奏出好聲音的秘密

2019-09-10 13:03

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:03

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-04 15:44

最易就是最難 小樂器的專業大學問

2019-09-04 15:40

夏日爵士派對本周末搖擺登場 邀民眾嗨翻兩廳院！

2019-08-27 15:24

「練琴塵蟎聚落」你的孩子也是練琴過敏體質嗎？

2019-08-27 15:17

BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

2019-08-20 12:38

巴爾的摩交響樂團遭減薪並停工 成員在廳外抗議

2019-08-20 12:35

乘客需要睡眠嗎？空服員請大提琴家演奏機上搖籃曲

2019-08-13 15:55

施振榮的灣聲之緣 - Stan 哥與臺灣的聲音故事

2019-08-13 15:54

來自歐陸的彼端—柴科夫斯基之三大舞劇

2019-08-06 13:12

眾星抵台 台北大師星秀音樂節正式啟動！

2019-08-06 11:49

《紅雀》與柴可夫斯基的關聯─內心最強悍的「人性」黑暗面

2019-07-30 15:16

CATS貓！聖誕佳節12月20日即將獻映

2019-07-30 14:54

打造「室內海灘歌劇院」 揭開地球暖化議題

2019-07-23 11:44

集20種樂器於一身 令人過目不忘的「混血」鋼琴！

2019-07-17 11:37

拉縴人男聲合唱團聯手Ringmasters 國家音樂廳掀復古浪潮

2019-07-17 11:29

台北愛樂少年及兒童合唱團赴波蘭參賽勇奪雙金！

2019-07-10 12:27

新舞臺藝術節五周年！邀您藝遊「第五象限─魔境」

2019-07-10 11:19

柴科夫斯基鋼琴大賽重大失誤！ 錯置譜序讓參賽者措手不及

2019-07-02 13:01

TICF19台北國際合唱音樂節唱翻暑假

2019-07-02 12:52

你知道是誰發明了鋼琴嗎？被人遺忘的發明者 - 克里斯托弗里

2019-06-26 13:21

2019臺北市音樂季開季 ─ 殷巴爾的馬勒傳奇即將展開

2019-06-26 13:14

發掘台灣音樂之美 ─ 聽見·福爾摩沙四重奏

2019-06-18 14:51

今晚 你能感受到愛嗎？ 《火箭人》──艾爾頓強人生悲喜

2019-06-18 13:35

來自丹麥——為歌劇藝術家而生的LinkedIn

2019-06-11 13:09

台北大師星秀音樂節 聚焦七場頂尖音樂盛宴

2019-06-11 13:08

委內瑞拉超級指揮巨星杜達美出席好萊塢摘星典禮

2019-06-04 11:35

膠卷上的經典—百老匯演員最愛歌舞片！

2019-06-04 11:30

全新的小提琴設計於今年4月面世

2019-05-28 14:30
看更多

熱門文章

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:12

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

北京下錯藥 誤解「發大財」能解決香港問題

2019-10-09 09:35

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

北京讓北愛爾蘭的族群壓迫與仇恨在香港重現

2019-10-09 09:36

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

韓國瑜想赴美鍍金加分 又怕規格輸蔡英文扣分

2019-10-09 09:34

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

2019-10-09 09:33

傻瓜投資聰明賺 19檔大智若愚股長抱賺翻天

2019-10-09 11:39

偷師 節稅與傳承 有錢人到底在玩什麼把戲？

2019-10-09 11:04

超級富豪忙著避險 黃金 美元 港幣 台幣大混戰

2019-10-09 11:04

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:02

銀行踩雷！ 從應收帳款承購業務看潤寅詐貸案

2019-10-08 10:33

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

2019-10-14 09:03

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:17

台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

2019-10-08 14:44

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:02

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

國際漫畫家郭競雄 用漫畫「挺」香港

2019-10-08 09:16

4大基金逆轉勝的祕訣 看看他們買哪些個股才大賺？

2019-10-09 11:39

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

台商資金回流專案：網開一面還是一網打盡？

2019-10-08 09:18

日本大阪／感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-03 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top