別讓出版社與作曲家消逝

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文/MUZIK

前陣子開始陸續聽到、知道、看到有老師或許由於貼心、或許礙於價格不知怎麼跟家長說明，所以影印了”整本”的原版樂譜給學生使用，關於這一點，我們非常的痛心。

現在網路資料的發達，科技的進步，讓我們生活變的很便利，便利跟取巧有時候是一線之隔。便利跟影印的普及，是否讓我們忘了尊重「著作權」這件事？

忘了原創、忘了作曲者嘔心瀝血的創作過程?

我們去看電影會知道不可以錄影翻拍，去聽音樂會也會知道不可以錄影，但是我們總會在不經意的情況下，因為順手，因為方便，因為便宜… 因為太多太多自己覺得沒什麼的理由，然後就影印了一本樂譜，一整本的樂譜!

也許有時候我們因為使用需求，需要影印某一本樂譜的某一首曲子，出版社們其實偶爾也會通融，但為什麼漸漸的開始是直接使用”一整本”盜版印刷的樂譜呢？

一本三百元有找的國外進口譜，最後淪為一本翻印的樂譜，全本影印包含裝訂，A4 黑白一頁一元，一本小曲集三四十頁，換算出來的價錢，你我都心知肚明。但一本樂譜的價值就只值這樣子的「影印價」嗎？

樂譜內的每一首曲子都是作曲家耗費心血所寫出來的，教材內的每個篇章每個觀點都是作者反覆思量後留下的精隨，我們怎能利用便宜行事來賤踏了創作的價值? 讓創作這個事情變成無比的「廉價」? 科技的便利不是讓我們用在這種地方，當大家都貪圖小便宜，買了一本大家印，反正沒什麼，就只是印一下，你印、我印、大家印。

直到有一天作曲家活不下去了，作家活不下去了、編劇也活不下去了，沒有人想創作了，我們還有電影可以看嗎？我們還有書可以看嗎？我們還有音樂可以聽嗎？ 而大家還有「新曲子」可以彈嗎？

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當我們認可一家美食餐廳之後，我們會去推薦給朋友，跟他們分享這家好吃的店，然後漸漸的這家店就成了名店、排隊美食… 但我們用影印的方式，來分享一本你覺得不錯的教材或是樂譜，用影印的方式做所謂的「好康道相報」，這樣真的沒有問題嗎？ 就因為便利，因為便宜…你欣賞一個作曲家，你為他所作的就是拷貝他的創作，然後分享出去…這就是你支持他的方式嗎？

我們努力尋找並分享國內外好用的教材或樂譜，是希望大家能讓自己的課堂更加豐富，開拓眼界，進而了解國外教學的內容與方向，如果覺得很貴，可以不要購買，閱讀過後把其中的好方法學起來，利用平常容易買到的國內教材，一樣可以做到。

但如果這樣的推薦與分享，只是變成方便大家可以更順利的盜拷國外樂譜的話，那真的是非常痛心的覺得，是否不要開啟這樣的開端?

身為音樂老師，我們該比別人更尊重音樂創作，家長不明白我們也應該肩負說明及引導正確用譜的責任，而不是讓家長認為影印譜是常態，老師不印給學生練習反而很奇怪?

上萬元的APPLE手機是智慧的結晶，作曲家的作品何嘗不是? 為了省那幾十元的價差而去影印一整本樂譜，還覺得非常的划算，這樣的價值觀，對原創的尊重在哪裡？

如果連音樂老師們都不尊重自己，還期待誰來尊重音樂界?

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