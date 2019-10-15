親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台

亞錦賽／對日大戰派大聯盟級中心打線 拚第二勝

別讓出版社與作曲家消逝

2019-10-15 12:40MUZIK閱聽古典樂

分享

文/MUZIK

前陣子開始陸續聽到、知道、看到有老師或許由於貼心、或許礙於價格不知怎麼跟家長說明，所以影印了”整本”的原版樂譜給學生使用，關於這一點，我們非常的痛心。

現在網路資料的發達，科技的進步，讓我們生活變的很便利，便利跟取巧有時候是一線之隔。便利跟影印的普及，是否讓我們忘了尊重「著作權」這件事？

忘了原創、忘了作曲者嘔心瀝血的創作過程?

我們去看電影會知道不可以錄影翻拍，去聽音樂會也會知道不可以錄影，但是我們總會在不經意的情況下，因為順手，因為方便，因為便宜… 因為太多太多自己覺得沒什麼的理由，然後就影印了一本樂譜，一整本的樂譜!

也許有時候我們因為使用需求，需要影印某一本樂譜的某一首曲子，出版社們其實偶爾也會通融，但為什麼漸漸的開始是直接使用”一整本”盜版印刷的樂譜呢？

一本三百元有找的國外進口譜，最後淪為一本翻印的樂譜，全本影印包含裝訂，A4 黑白一頁一元，一本小曲集三四十頁，換算出來的價錢，你我都心知肚明。但一本樂譜的價值就只值這樣子的「影印價」嗎？

樂譜內的每一首曲子都是作曲家耗費心血所寫出來的，教材內的每個篇章每個觀點都是作者反覆思量後留下的精隨，我們怎能利用便宜行事來賤踏了創作的價值? 讓創作這個事情變成無比的「廉價」? 科技的便利不是讓我們用在這種地方，當大家都貪圖小便宜，買了一本大家印，反正沒什麼，就只是印一下，你印、我印、大家印。

直到有一天作曲家活不下去了，作家活不下去了、編劇也活不下去了，沒有人想創作了，我們還有電影可以看嗎？我們還有書可以看嗎？我們還有音樂可以聽嗎？ 而大家還有「新曲子」可以彈嗎？

分享

當我們認可一家美食餐廳之後，我們會去推薦給朋友，跟他們分享這家好吃的店，然後漸漸的這家店就成了名店、排隊美食… 但我們用影印的方式，來分享一本你覺得不錯的教材或是樂譜，用影印的方式做所謂的「好康道相報」，這樣真的沒有問題嗎？ 就因為便利，因為便宜…你欣賞一個作曲家，你為他所作的就是拷貝他的創作，然後分享出去…這就是你支持他的方式嗎？

我們努力尋找並分享國內外好用的教材或樂譜，是希望大家能讓自己的課堂更加豐富，開拓眼界，進而了解國外教學的內容與方向，如果覺得很貴，可以不要購買，閱讀過後把其中的好方法學起來，利用平常容易買到的國內教材，一樣可以做到。

但如果這樣的推薦與分享，只是變成方便大家可以更順利的盜拷國外樂譜的話，那真的是非常痛心的覺得，是否不要開啟這樣的開端?

身為音樂老師，我們該比別人更尊重音樂創作，家長不明白我們也應該肩負說明及引導正確用譜的責任，而不是讓家長認為影印譜是常態，老師不印給學生練習反而很奇怪?

上萬元的APPLE手機是智慧的結晶，作曲家的作品何嘗不是? 為了省那幾十元的價差而去影印一整本樂譜，還覺得非常的划算，這樣的價值觀，對原創的尊重在哪裡？

如果連音樂老師們都不尊重自己，還期待誰來尊重音樂界?

【更多精采內容詳見】

分享

《MUZIK閱聽古典樂》

《二不五沒有 現當代音樂怎麼聽》

《音樂老師們的再學習》

MUZIK閱聽古典樂

華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

2020國際音樂盛事在台北 國際大師鋼琴藝術節暨國際大賽揭開序幕

2019-10-15 12:41

為什麼現代音樂長這樣？「好聽」或「刺耳」誰說了算

2019-10-08 14:03

等待 對家長及老師都是一種考驗

2019-10-08 14:00

曖魅 ─ 張艾嘉與嚴俊傑的音樂鬼故事

2019-10-01 15:35

傳奇大提琴家林恩．哈瑞爾—不僅止於獨奏

2019-10-01 15:28

張艾嘉與嚴俊傑演繹音樂鬼故事《曖魅

2019-09-25 13:16

英國教育部提倡音樂教育：為了成就更好的人

2019-09-25 13:13

著名男高音「多明哥」爆多起性騷擾醜聞 事業堪憂

2019-09-18 15:49

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

演奏出好聲音的秘密

2019-09-10 13:03

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:03

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-04 15:44

最易就是最難 小樂器的專業大學問

2019-09-04 15:40

夏日爵士派對本周末搖擺登場 邀民眾嗨翻兩廳院！

2019-08-27 15:24

「練琴塵蟎聚落」你的孩子也是練琴過敏體質嗎？

2019-08-27 15:17

BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

2019-08-20 12:38

巴爾的摩交響樂團遭減薪並停工 成員在廳外抗議

2019-08-20 12:35

乘客需要睡眠嗎？空服員請大提琴家演奏機上搖籃曲

2019-08-13 15:55

施振榮的灣聲之緣 - Stan 哥與臺灣的聲音故事

2019-08-13 15:54

來自歐陸的彼端—柴科夫斯基之三大舞劇

2019-08-06 13:12

眾星抵台 台北大師星秀音樂節正式啟動！

2019-08-06 11:49

《紅雀》與柴可夫斯基的關聯─內心最強悍的「人性」黑暗面

2019-07-30 15:16

CATS貓！聖誕佳節12月20日即將獻映

2019-07-30 14:54

打造「室內海灘歌劇院」 揭開地球暖化議題

2019-07-23 11:44

集20種樂器於一身 令人過目不忘的「混血」鋼琴！

2019-07-17 11:37

拉縴人男聲合唱團聯手Ringmasters 國家音樂廳掀復古浪潮

2019-07-17 11:29

台北愛樂少年及兒童合唱團赴波蘭參賽勇奪雙金！

2019-07-10 12:27

新舞臺藝術節五周年！邀您藝遊「第五象限─魔境」

2019-07-10 11:19

柴科夫斯基鋼琴大賽重大失誤！ 錯置譜序讓參賽者措手不及

2019-07-02 13:01

TICF19台北國際合唱音樂節唱翻暑假

2019-07-02 12:52

你知道是誰發明了鋼琴嗎？被人遺忘的發明者 - 克里斯托弗里

2019-06-26 13:21

2019臺北市音樂季開季 ─ 殷巴爾的馬勒傳奇即將展開

2019-06-26 13:14

發掘台灣音樂之美 ─ 聽見·福爾摩沙四重奏

2019-06-18 14:51

今晚 你能感受到愛嗎？ 《火箭人》──艾爾頓強人生悲喜

2019-06-18 13:35

來自丹麥——為歌劇藝術家而生的LinkedIn

2019-06-11 13:09

台北大師星秀音樂節 聚焦七場頂尖音樂盛宴

2019-06-11 13:08

委內瑞拉超級指揮巨星杜達美出席好萊塢摘星典禮

2019-06-04 11:35

膠卷上的經典—百老匯演員最愛歌舞片！

2019-06-04 11:30

全新的小提琴設計於今年4月面世

2019-05-28 14:30
看更多

熱門文章

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:12

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

北京下錯藥 誤解「發大財」能解決香港問題

2019-10-09 09:35

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

北京讓北愛爾蘭的族群壓迫與仇恨在香港重現

2019-10-09 09:36

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

韓國瑜想赴美鍍金加分 又怕規格輸蔡英文扣分

2019-10-09 09:34

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

2019-10-09 09:33

傻瓜投資聰明賺 19檔大智若愚股長抱賺翻天

2019-10-09 11:39

偷師 節稅與傳承 有錢人到底在玩什麼把戲？

2019-10-09 11:04

超級富豪忙著避險 黃金 美元 港幣 台幣大混戰

2019-10-09 11:04

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:02

銀行踩雷！ 從應收帳款承購業務看潤寅詐貸案

2019-10-08 10:33

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

2019-10-14 09:03

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:17

台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

2019-10-08 14:44

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:02

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

國際漫畫家郭競雄 用漫畫「挺」香港

2019-10-08 09:16

4大基金逆轉勝的祕訣 看看他們買哪些個股才大賺？

2019-10-09 11:39

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

台商資金回流專案：網開一面還是一網打盡？

2019-10-08 09:18

日本大阪／感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-03 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top