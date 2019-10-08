等待 對家長及老師都是一種考驗

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文/MUZIK

媽咪向我提出要不要讓FiFi參加檢定?讓她的音樂學習有個機會可以成果檢視...

我沒有太積極地在課堂上問FiFi，只是偶爾提一下這件事，也沒有做太深的討論，因為想讓她自己好好想一想她願不願意接受這個挑戰。

我希望是他自己願意嘗試，而不是媽媽與我給她的壓力迫使她必須去參加檢定。在接下來的課堂中，她看起來似乎一直很猶豫，因為她很擔心太難無法勝任，而且也清楚自己不是個勤奮練琴的人，我以為她會拒絕…

2個月後，FiFi終於確定要參加檢定。在準備的期間，我一直默默地觀察，不知她會不會因為要準備的內容多而想要放棄或是逃避。沒想到出乎我意料之外，這小ㄚ頭雖然每周抱怨連連、嫌東嫌西、唉聲嘆氣，但卻感受的到她其實有接受這件事情，雖然很緩慢但卻真的有在練習！

不過，「音階」馬上成為她最痛苦的項目。同時要顧好雙手不同位置的轉指指法、符合調性的升降音然後還要背起來...對於從來沒有接觸過音階練習的FiFi來說，她簡直要發瘋了。

音階，是很多音樂班小孩的噩夢，也是音樂班孩子必須完成的課題，會彈了就要更順，順了就要彈更快，就這麼不斷的循環著，老師跟學生經常都陷入這無止盡的廝殺之中... 音階，是很多樂句的基礎，熟悉音階的彈法與指法，可以在演奏上幫很大的忙，所以，音階有它的重要性與地位。

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但是，音階應該要何時開始練習呢?過早或是過度要求音階的練習會不會反而讓孩子失去興致呢?或是，其實我們可以輕鬆一點來看待音階?

離檢定日期越近，越可以感受到FiFi的焦慮，每堂課重複詢問同樣的考試細節，顯示她極度的不安，我不厭其煩一次次地回答她，她還是質疑自己。我不確定FiFi會不會承受不了壓力而突然決定放棄，不過我知道我可以盡量減輕她的憂慮，就是在課堂上陪她把曲子練會，讓她明白她可以克服這些困難的地方。而媽媽則負責在家安撫她的情緒…這個時期就像黎明前那極度黑暗的時刻。

某個星期來上課時，她的曲子彈的很順，得到我的讚賞之後她告訴我她是怎麼做到的，顯然她找到了自己能接受而且有效的練習方式。克服了曲子之後，漸漸的，音階也順了，一切逐漸上軌道而且越來越流暢，她告訴我，好像沒有那麼難了，我笑著回答她，是阿~本來就沒那麼難啊!我知道她已經克服心理的障礙，因為在那之後，她再也沒有問過考場的考試細節!

今天考完試，她鉅細靡遺告訴我考試的狀況。從她興奮的聲音中，聽得出來她很開心，結論是覺得檢定蠻好玩的，好像可以再繼續參加！ 我和媽媽都清楚FiFi是個抗壓耐挫力不高的小孩，但在這次檢定的過程，我看見她的學習與成長。在極度焦慮的那段時間裡，媽媽給了她安定的力量，也一直支持著她。讓FiFi只需要面對自己的情緒就好，許多爸媽很容易在這個階段也加入自己的情緒，家裡的氣氛就容易趨於緊張，弄不好就通通選擇放棄。

當FiFi撐過那段黑暗時期，她開始享受到能掌控音樂的成就感，自己也越來越有信心，到考完的那一刻，她是愉悅的，我覺得這真的是很棒的一次經驗，因為收穫的不僅僅只是琴藝上的進步，FiFi親自走過面對挑戰的艱辛、克服困難並且堅持到終點，這段等待，非常值得！

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