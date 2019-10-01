傳奇大提琴家林恩．哈瑞爾—不僅止於獨奏

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文/MUZIK

傳奇大提琴家林恩．哈瑞爾

這次音樂節中的明星師資群中，美國知名大提琴大師林恩．哈瑞爾（Lynn Harrell）可為當代表演藝術大師中擁有最高地位與聲望的大提琴家，是不少大提琴學子們所欽慕景仰的傳奇大師。但除了音樂之外，哈瑞爾也曾在電影《Cello》中有令人印象深刻的精湛演出，並且贏得不同電影節的六個最佳演員獎項。

談到自己所喜歡的演戲，大師還在訪談中非常俏皮地即興起一段莎士比亞《馬克白》的台詞，並在最後開琴，為我們演奏現場版巴赫大提琴無伴奏組曲。隨興而至的藝術才能大器溫暖、而具無與倫比的感染力，可想見學子們在音樂節期間必將如沐春風，滿載而歸。

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MUZIK（以下簡稱M）：很高興TMAF能夠有您來為我們教授大師班，以及在音樂節期間享受您的琴音。目前音樂節已進行了一週的時間，可否請您談談學生們的水平？

林恩．哈瑞爾（以下簡稱哈）：學生的素質非常高，是國際級的水準。除此之外，他們的進步與發展也令我非常驚訝，每個人都學的非常快，令我非常開心。這些年輕音樂家在這裡接受完整的室內樂與管弦樂團的訓練，都是對他們音樂發展非常關鍵的訓練。

M：您期望在這次音樂節中看到學生的哪些蛻變？

哈：每位學生都有不同的一套天份，每個人都要去了解自己的強項在哪裡，善加利用、維持並且發展這些長處。但同樣重要的，就是去了解自己的短處，然後非常努力地去訓練自己。七天來，我已經看到在這些學生身上開始發生的變化，他們開始發現他們尚未了解到的事：音色、不同時期音樂風格的理解與演奏、節奏感，以及和聲語言的走向等，都在蛻變之中。

M：在您的觀察中，年輕一代的大提琴演奏家有什麼最大的問題？

哈：我認為最大的問題是，他們在擁有足夠的智識之前，就想要區別出自己在音樂演奏上的個人特色。這是一個非常長的過程，曾經有個學生在大師班問我：「哈瑞爾先生，請問您是從什麼時候成為『林恩．哈瑞爾』的？我什麼時候能夠擁有自己的音樂風格呢？」

我的回答是：這是一個一路走來逐漸發酵、緩慢的過程。我們讓自己接觸很多事情，一些看似不相關但實質上是必要的事物，來「挑逗」與「刺激」自己去發展。我想這對年輕音樂家來說是非常大的問題，因為他們想要在昨天還沒到之前就得到所謂的「成功」。

費城管弦樂團首席金大衛

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韓裔美籍小提琴家金大衛（David Kim）為唯一在1986年柴科夫斯基大賽得獎（六獎）的美國人，自1999年起擔任費城管弦樂團首席至今，即將於今年10月與自己的樂團再回到台灣演出。訪談中大師知無不言，真誠而大方，細數他所認識、出自臺灣的優秀音樂家，與每回到台灣所感受到的溫暖。一如他在大師班所展現的，他將自己對學生的關心，對美好人格的追求，化為俯拾即是的大師身教。

MUZIK（以下簡稱M）：很高興TMAF能夠有您來為我們教授大師班，以及在音樂節期間享受您的琴音。目前音樂節已進行了一週的時間，可否請您談談學生們的水平？

金大衛（以下簡稱金）：我對於學生的程度之高非常興奮，也非常震驚。我在費城也有一個舉辦在6月，為期一週的音樂節，類似TMAF但規模小一點，只有給小提琴與中提琴。

我必須說，最難的事情之一就是招生—招到非常精良、並且優秀的學生。因為現在，全世界有太多音樂節，而且通常都是在非常漂亮的地方，像瑞士、法國、中國等。我知道林昭亮已經希望舉辦這個音樂節有超過10年的時間，而我必須說，他做得很好。這裡有非常好的演奏、非常強的學生，而且沒有競爭的氛圍，就是全然的溫暖、合作、非常多的室內樂。真的很棒！

M：就您的觀察，年輕一代的小提琴演奏家有什麼最大的問題？

金：不只是年輕一代，我們這代也有相同的問題。對所有具有高度天份的小提琴家來說，最大的困難就是當我們從音樂院畢業時，會有一個時刻，在英文是「the moment of reckoning」—你得要嘗試找出你在生命中究竟要做些什麼。

多數人都想著，「我要成為下一個帕爾曼，我會成為下一個馬友友。」因為我們被一再地提醒：「你將成為一位明日之星，你太棒了！」當然，這有很大部分是事實，但也許並不那麼照我們所想的去走。現實就是，只有不到1%的人可以達到像宓多里、王羽佳的獨奏生涯，這真的都只是百萬分之一的人。

所以，他們將來到一個階段：了解到這個音樂世界有一個屬於我的位子，但我必須找到它。不論它是教學、或室內樂、或管弦樂團團員、或一位首席音樂家，甚至是綜合以上的角色。或者，你決定成立一個音樂節、或當一位藝術行政人員等。要找到這條路徑有時候並不容易，對我來說，這是最困難的部分，但也是必經的過程。

M：在這次音樂節，您是否有設想什麼核心的教育目標想傳達給學子們？

金：承上題，我曾經犯了這樣的錯—天真地覺得自己以後就會是一位獨奏家。直到我已經33歲了，我知道我必須找到一個工作。而要做出這樣的轉變是非常辛苦的，所以現在身為一位樂團首席，我嘗試做的就是告訴他們，到大型管弦樂團面試時是什麼樣的感覺？他們需要什麼樣的工具？我現在就要嘗試去告訴他們。

讓他們能夠在時間到了不會覺得很驚慌，說：「天啊，我該怎麼開始？」而是說：「好，我知道基本的曲目、我知道他們想要的是什麼、我知道大概怎麼準備！因為，我在紐約愛樂首席黃欣、紐約大都會歌劇院樂團首席詹曉昀的指導下有非常好的訓練。」

在TMAF這裡還有很多非常棒的師資可以給他們資訊，當時間一到，他們已經準備好了，不會慌亂。這就是我希望能帶給他們的。

M：您期望在這次音樂節中看到學生的哪些蛻變？

金：大多數的年輕音樂家來到音樂節，會得到非常多「資訊」。不只是在講座跟課堂訓練上，甚至是在午餐時間、通勤時間，他們都持續在跟老師們、跟其他學生們對話。這些都是他們要盡可能去記住的，當他們離開這裡，所有的資訊才開始進行消化與反芻。把不適合自己的放掉，把對自己受用的保存下來，並激勵自己往某個方向成長。所以我覺得大幅的發展與蛻變，是從在他們離開這裡之後才開始發生的事。

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