張艾嘉與嚴俊傑演繹音樂鬼故事《曖魅

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文/MUZIK

7 年前，金馬影后張艾嘉、鋼琴家嚴俊傑以及樂評人焦元溥，在NSO「音樂與朗讀」講座系列將李斯特為鋼琴所寫的單人朗誦戲劇《蕾諾兒》，於國家音樂廳演奏廳首演，隨後也在上海簡單生活節巡演，轟動兩岸三地。多年後，3 人再度攜手，在典雅的古典演出中加入了多媒體，重新演繹古典音樂中的鬼魅精靈。在演出前，《大劇報》以紙上問答形式向焦元溥提問，談古典音樂中鬼怪，以及張艾嘉與嚴俊傑如何詮釋、挑戰、營造難得一見的古典鬼故事之夜

Q：聽說您對音樂中的妖魔鬼怪特別感興趣，所以才有《曖魅》這樣結合朗誦與鋼琴演奏的策畫演出？

A：我的確對這類主題很感興趣，但感興趣的倒不是妖魔，而是創作者無邊無際的想像力：10 位作曲家寫聖歌，聽起來可能大同小異；10 位作曲家寫魔鬼，結果多半天差地遠。畢竟沒人真的見過魔鬼，怎麼想像都可以。不過這場音樂會更是鋼琴家嚴俊傑的發想，在精靈與妖魔之外增添了愛情──應該說，《曖魅》中的鬼故事，例如李斯特《蕾諾兒》和拉威爾〈水精靈〉都可說是愛情故事。一邊是暗黑，一邊是豔紅，這就是《曖魅》的基調。

Q：您在臺灣規劃了許多音樂跨域演出形式，其背後發想為何？

A：其實我不覺得我做的事是「跨域」。的確，一般人看到音樂和文學結合，會覺得那是「跨域」。但我規劃的這些音樂會，一種是討論作家作品中提到的音樂創作，一種是討論以文學作品發想的音樂創作，這都是音樂作品本身就和文學有關，後者更是直接相關。若要深入理解這些音樂創作，了解作曲家創作時的文化氛圍及「語境」，其實應該要閱讀這些文學作品。

以這次《曖魅》要呈現的作品來說，李斯特《三首佩脫拉克十四行詩》原本是聲樂曲，後來改成更出色的鋼琴獨奏版。我們在鋼琴演出之前先請張艾嘉為大家朗讀這些詩（中文翻譯版），讓大家更進入佩脫拉克的世界，再來聽李斯特對這三首詩作的音樂抒發。拉威爾《夜之加斯巴》更可說是「按照詩作譜寫」的樂曲，尤其是第一和第三首，詩作中的所有描述、情節、意象，都可在音樂裡找到對應。當然我們可以直接欣賞《夜之加斯巴》；那是極其精采，聽眾就算不知道任何背景，也會被音樂給迷住的創作。

但如果想要知道為何曲子會那樣寫，就必須知道拉威爾的依據，而這兩部作品的樂譜，在樂曲前也都放了詩作。對演奏者來說，的確也應該先閱讀樂曲前的詩，再來思考接下來要演奏的作品。

至於孟德爾頌《仲夏夜之夢》，我們演出的段落本來就是戲劇配樂，就和現在的電影配樂一樣。當然我們可以單獨演出這些音樂，一如現在我們也可演奏《星際大戰》裡面的經典樂曲，但把音樂回復到原本演出的場景，也是完全合適的做法。在孟德爾頌的樂譜上，他的確也標上了台詞，只是一般音樂會沒有演出而已。李斯特的《蕾諾兒》，本來就是寫給朗誦與鋼琴的作品，我們只是演出它（改成中文翻譯），並沒有「跨域」。事實上，藝術本來就該融會貫通，如果認為音樂只是音樂，文學只是文學，那就小看它們了。

Q：從題目到音樂曲目，有哪些思考點、困難與有趣的事？

A：如果可以，我總是希望能夠演出精采、值得欣賞，但一般人不常聽到、甚至不知道的作品，李斯特的《蕾諾兒》就是這樣的創作。在昔日德語區，朗誦搭配鋼琴的演出非常風行，相關作品極多。畢竟只要家裡有鋼琴，就可以演出這類作品，著名創作甚至還熱門到可以巡迴演出。李斯特寫了5首這樣的創作，《蕾諾兒》是第一首，也是篇幅最長的一首（約17分鐘），或許也是最精采的一首。

雖然很少人錄音，但在YouTube上就可以找到翻譯成各國語文的演出，非常有趣。這次我們推出中文翻譯版，希望大家能夠認識也喜愛這樣的經典，感受李斯特的魔性想像力。至於困難與有趣的事⋯⋯嗯，演出任何音樂作品，都很困難，我們要不斷努力、精益求精、永遠追求進步，但也因此，如果樂在其中，愈困難也就愈有趣。如果還是演出難得上演的曲目，那就更有趣了！

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Q：張艾嘉從一人飾4角的《蕾諾兒》到一人飾13角的《仲夏夜之夢》，再到這次的演出，就您的觀察，她對於這種形式的演出有何想法？

A：簡單生活節在上海首次開辦的時候，邀請張姊演出。大家都以為她會唱〈愛的代價〉之類的名作，沒想到她說：「我要演李斯特的《蕾諾兒》。」據說那時簡單生活節的團隊先是全部愣住，接著爆出熱烈掌聲，說這實在太酷了！那次演出張姊還安排了討論，和大家介紹這樣形式的作品，其實就是「在沒有電影的時代，大家在家裡演出的電影或話劇」。至於把《仲夏夜之夢》改成單人朗誦版本，是因為那時國家交響樂團(NSO) 規劃了「早期浪漫系列」，而我希望能上演孟德爾頌全本《仲夏夜之夢》戲劇配樂，而不只是演音樂會序曲或選曲。但既然要演，就必須把這些音樂串聯起來，因此才想到這個方式。

張姊花了非常多時間準備。我們12月底演出，她4月就開始練習，7月給我們第一個試錄，11月底金馬獎一忙完，隔天就到樂團排練。整個12月，除了和樂團3次排練，她私下和我們練了9次。

當然，我也很好奇為何她會花這麼多時間心力在這場演出。她說：「無論作為演員或導演，我總是想做沒有做過的事，迎接尚未遭遇的挑戰，學習未曾獲得的經驗與能力。能夠有機會學習新東西（古典音樂），能夠和傑出古典音樂家同台演出，就是這樣的事。」而她覺得非常過癮。這幾年合作下來，我完全可以說，張姊就是這樣敬業樂業，永遠嘗試新東西、接受新挑戰的人，我非常佩服她。

Q：那您怎麼看張艾嘉的表演呢？

A：以《蕾諾兒》來說。最初我們在臺灣演出4場，後來上海再演，張姊就從頭來過，把自己當成新手，再度審視每一個細節，也提出相當不一樣的詮釋：以前我只認為《蕾諾兒》是個驚悚可怕的鬼故事，但在張姊的第二次演出中，不過改了幾句話的語調，就增加了這個故事的面向，讓我領悟到《蕾諾兒》也可以是個淒美無奈的愛情故事。經典之所以為經典，就在於它們總是比我們所能想像的還要豐富開放，也總能以不同角度呈現與詮釋。張艾嘉是卓越的演員、出色的聲音表演家，也是有目共睹的編劇與導演。她能以非常宏觀、全方位的角度來看這些創作，我非常期待她在《曖魅》的演出。

Q：所以《曖魅》本質上仍是音樂會囉？

A：是的，因為這也是嚴俊傑的演出，而他要彈的作品，像是《夜之加斯巴》和拉赫曼尼諾夫改編的《仲夏夜之夢》之〈詼諧曲〉，都屬鋼琴作品中最刁鑽困難的創作。我們不只可以聽到張艾嘉的聲音魔法，更能看到鋼琴家的精湛炫技。然而《曖魅》也不只是音樂會，因為還加上了陳彥任的影像設計等等環節，所以會是音樂與文學、聽覺與視覺的綜合呈現。

這和之前我們做過的解說音樂會都不一樣，期待大家和我們一同探索這些作品中的浪漫愛情與魔幻奇想！

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