英國教育部提倡音樂教育：為了成就更好的人

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文/MUZIK

英國知名爵士樂手約蘭達（YolanDa Brown）在皇家艾伯特廳舉行的BBC兒童逍遙音樂節（CBeebies Prom）上指出：「音樂教育能打造更完整的人（well-rounded people）」並呼籲人們對政治人物施壓、促其了解音樂教育對社會的益處。

今年3月，英國唱片產業協會數據顯示，過去5年來，當地公立學校提供的音樂教育減少了21%；貧困地區更只有1/4的學校提供樂教。約蘭達強調：「樂教不只是學音符、拿到成績就算了，他是我們生命的一部分……是個人發展、團隊合作、文化理解的一部分，主事者必須了解：是音樂打造出更完整的人。」 「我們都聽音樂、以此放鬆、享受、交流、起舞、抒發情緒……所以不是該不該有的問題，而是我們必須賴音樂以生存。」

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今年兒童逍遙音樂節的重頭戲是《藍色星球II》配樂作曲家Hans Zimmer的新作《地球》首演，除了融合管絃樂與聲樂，還加入關於重力、火箭原理、太空人登月等很多知識性的內容，紀念人類登月50年，負責講述的是該頻道科教節目主持人Maddie Moate，他提到：「參與演出此作絕對是給我的大禮。」

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今年音樂節上演出的團體之一、英國第一個少數族裔（BAME）樂團Chineke的創辦人Chi-chiNwanoku指出：「我知道音樂與藝術科目正被系統性地從學校教育中抽離……上免費學校的孩子們首當其衝。」

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對此，英國教育部的回應則是：用在藝術教育上的錢很多，僅次於體育。政府會再與音樂團體及業內人士一起改進樂教政策。 在逍遙音樂節演出之後，約蘭達進一步表示，身在音樂產業，他們的責任就是提供像這樣優質、有內容的音樂會：「當孩子們回學校時提到『我去了這個讓人驚豔的音樂節，為什麼不能在學校聽到這樣的東西呢？』學校就得做出改變。也許我們正是在翻轉現況、創造需求」

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