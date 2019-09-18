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著名男高音「多明哥」爆多起性騷擾醜聞 事業堪憂

2019-09-18 15:49MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

多明哥性騷擾醜聞事件更新了！ 從2003年以來就由多明哥擔任藝術總監（General Director）的洛杉磯歌劇院（the Los Angeles Opera）已為此事件啟動了獨立調查，並且取消了一場以著名男高音為主題的音樂會。費城管弦樂團（Philadelphia Orchestra）也已將他從開幕晚會上的邀請名單上除名。

美聯社（The Associated Press）在週二詳細的指出78歲的多明哥是歌劇界的知名人物，但從1980年代起就有性騷擾的行為。目前已有九名受害女性站出來指控多明哥。

多明哥在業界因為他對藝術形式的慷慨和承諾享有盛名，但在這篇文章中的描繪中，我們看到了一個利用自己的力量當做籌碼進而獲得性利益的男子，並且當他被拒絕後同時拒絕給予對方合作機會。目前多明哥並沒有正面回應，但他在聲明中回應到「這份指控是不真實的且讓人深感不安。」 「我相信我所有的互動和關係總是受到歡迎且是兩情相悅的，與我合作過的人都會知道我不會故意傷害、冒犯或是使人難堪的。」多明哥在聲明中這麼說道。但是，我認知到現今社會衡量的規則和標準與過去非常的不同，我很幸運自己能夠擁有超過五十年的歌劇生涯，我也會繼續保持自己在最高的標準。

多明哥曾在華盛頓國家歌劇院（Washington National Opera）擔任了14年的最高管理者，但2011年劇院遇到了無法彌補的財務狀況而與甘迺迪中心（Kennedy Center）合併，多明哥也在同年離職了。

甘迺迪中心的主席黛博拉．F．盧特（Deborah F . Rutter）和華盛頓國家歌劇院（WNO）的常任指揮提摩西．奧利里（Timothy O’Leary）在一份聯合申明中表示自從多明哥2011離職以來便不再與本公司有任何瓜葛。

他們在申明中表示“我們非常重視這種性質的指控。「今天報導的具體指控都早於當年甘迺迪中心和華盛頓國家歌劇院合併之前，且自2011秋季以來多明哥一直未被華盛頓國家歌劇院聘用。我們的目標始終是確保我們所有的藝術家和員工皆能在安全、信任、支持、創造和互相尊重的環境中工作。」

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Domingo

多明哥在年輕藝術家的職業生涯中依舊活躍，尤其是華盛頓國家劇院依舊有一項計畫－多明哥．卡夫里茲年輕藝術家計劃（Domingo-Cafritz Young Artist Program）是以他來命名的。

一位女中音辛西雅．溫曼（Cynthia Weinman）告訴華盛頓郵報，多明哥這樣的行為會為其他人定下基調。多明哥和其他年輕藝術家發生性關係，在公司的每個人，甚至他的妻子都知道這件事。「我們所有人其實都知道發生了什麼事。」辛西亞說到。 溫曼質疑為何這個年輕藝術家計劃依舊要和多明哥保持關聯。「我不明白他為何仍然以他為名，這沒有道理，特別是在發生這件事之後。」

多明哥世界聲樂大賽（Domingo’s Operalia Competition）成立於1993年，旨在尋找和培養有才華的年輕人。 但該網站宣稱「參與甚至贏得大賽只是身為一個歌手能跟多明哥聲樂大賽合作的入場卷」 多明哥身為一位歌手、指揮、和洛杉磯藝術總監，對參賽者的職業發展抱有濃厚的興趣。有些歌手或許尚未準備好站上大的舞台，可能被選中加入美國華盛頓、洛杉磯或是西班牙的瓦倫西亞（Valencia, Spain）建立的幾個青年藝術家計劃。

目前性騷擾事件共有九位受害者，八位歌手和一位舞者。女中音派翠莎．沃爾佛（Patricia Wulf）是九位受害者中唯一願意公開名字在美聯社的報導中的人。 一位接受美聯社採訪的歌手說到在他提醒多明哥自己已婚的身份後，報導中指出多明哥對他說「你的丈夫對你的職業生涯並不了解，真是可惜。」且在多明哥接管了洛杉磯歌劇院的演員決定權後再也沒有雇用她了。

其他女性告訴美聯社：「許多人目睹了多明哥不當的行為，他可以追求年輕女性卻不受懲罰。」

九位中的七位受害者認為他們的職業生涯因為拒絕多明哥而受到了負面的影響。

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洛杉磯歌劇院於週二表示，已經聘請外部律師調查美聯社報導中所有的有關指控。 「普拉西多．多明哥用他的活力和創造力在洛杉磯歌劇院和洛杉磯的藝術文化生活已經奉獻了超過三十年。儘管如此，我們仍致力於近一切努力營造一個專業和友善的環境。讓所有員工和藝術家都感到同樣的舒適、有價值和被尊重。」 該公司在一份聲明中這麼說到。

大都會歌劇院（Metropolitan Opera）也發表了一份聲明，表示他們會等待或洛杉磯歌劇院的調查結果然後再決定和多明哥的合作關係。多明哥9月到10月間有三場在威爾第（Verdi）的馬克白（Macbeth）中擔任領銜男中音的演出。 聲明中同時也說到，「我們極其嚴肅的指責人騷擾和權力濫用。」值得注意的是，在他任職大客席藝術家的期間，多明哥先生從來沒有能力影響除了他自己以外的任合人的投票決策。

奧地利的薩爾茲堡音樂節週二則表示，多明哥將在8月25日和31日中威爾第的路易莎．米勒（Luisa Miller）中如期出演。其活動執行長 海爾嘉．瑞寶．史特得樂（Helga Rabl-Stadler）表示「我和多明哥認識超過25年了，除了他的藝術天賦，我最欣賞的就是他每次都很誠心地對所有參與藝術節的員工的誠心感謝。如果薩爾茲堡藝術節有人提出對他的控訴，我相信我會聽說過的。此次活我和執行董事路卡斯．魁北茲（Lucas Crepaz）都同意普拉西多．多明哥應該按照計畫進行表演。」

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