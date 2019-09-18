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家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

家裡若是有2個孩子同時在學琴，老師與家長難免會不由自主地比較學習狀況，但是千萬切記，有幾件事應該極力避免。

兄弟姊妹之間互相比較

『你看，弟弟比你小那麼多，彈的都比你好了，你還不認真…』

『妹妹你怎麼彈這麼久都還不會?姐姐以前彈一個星期就通過了耶~』

諸如此類的話語，爸爸媽媽或是老師經常脫口而出，其實有時並無惡意，只是想激勵孩子，殊不知你在這樣比較的同時，已經傷了孩子的心!每個人的學習進度與狀況都不相同，手指肌肉的發展速度也不同，姊姊可能特別會彈技巧性的樂曲，妹妹可能擅長音樂性強的曲風，實在沒有必要這樣去比較。

在孩子面前公開談論、比較

爸媽們可以觀察2個孩子不同的狀態，私下跟老師討論學習狀況，但是千萬不要在孩子面前，跟老師或是跟朋友說『我們家妹妹節奏就是比較弱，姐姐音感非常好….』，孩子也是會愛面子的，多尊重孩子，他寧可你直接協助改善問題，也不願意這樣被公開談論缺點。

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老師們對於兄弟姊妹一起學琴的，其實可以注意幾個小細節，減少比較的機會 (家長們也可以跟老師商量，偶爾採用這些方式)

1.使用不同的教材

同樣是訓練手指速度，可以選用不同的教材，一樣可以達到相同的效果，經典曲目成千上萬首，選擇性很多，短時間內盡量不要有太高的重複性，尤其雙胞胎學琴，彈的曲目通通一樣的時候(當然，若是小孩剛好想一起彈同一首也是OK的…老師可以自己拿捏狀況，因為有些弟妹會超級崇拜哥哥姊姊，哥姊彈過的曲目他也都想彈…)，或是同一時期的作品，其中一位可以先彈莫札特，另一位可以先彈海頓，或是彈一些不同的小品也很棒。

2.找出各自的特點，強化優勢建立自信心

如同前面說的，每個人一定有他擅長的曲目及風格，可以讓孩子清楚知道他自己的優勢，肯定他，然後協助他改善缺點。不需要對孩子灌迷湯，只誇獎他好的地方，在孩子建立信心之後，引導孩子去面對自己的弱點，協助改善才能讓學習更上層樓，克服了弱點，孩子也會覺得自己變強了。

3.一起玩音樂

若是剛好有學習不同的樂器，可以讓他們一起合奏，例如哥哥拉提琴，妹妹鋼琴伴奏，讓他們一起合作演奏樂曲，享受玩音樂的樂趣，淡化比較的氛圍。

讓孩子清楚感受到我們讚賞、肯定他的優點，同時也誠心地想協助他改善較弱的部分，而不是只有口頭批評，建立了孩子對你的信任，在學音樂的路上，會走得更順暢哦!

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