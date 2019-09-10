演奏出好聲音的秘密

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文/MUZIK

很多人習慣問：老師這種要怎麼彈可以像你一樣？ 好像期待可以聽到一個明確的模式，一套入就可以解決問題。但其實，答案通常只會是 -- 用心去練，用耳朵聽。

在這個世代，太多的速成學習，太多的公式化學習，好像把所有一切的內容， 變成一種公式，你就這樣那樣，就可以變成這樣這樣。

電影總舖師裡面的憨人師說過一句話：沒有古早心，怎麼做出古早味?

許多人都已經習慣這種速食學習法，想要快，想要簡單，想要方便，想要速成。 但技術這種東西，真的可以速成嗎？

如果技術這種東西，可以速成，而且可以又快又好，那些大師們不就通通要告退隱居了?這世上也就不會有什麼『大師級』、『國寶級』這種人物存在了吧！

音色怎麼練？音準怎麼練？音樂性怎麼練？這些問題相同的重點是『你有沒有在聽？』有聽，那是上哪聽？怎麼聽？聽什麼？ 好的音色在哪裡？好的音樂在哪裡？Youtube？kkbox？ 你是怎麼樣去聽音樂的呢？

現代很多人都不上音樂廳聽音樂會，覺得在家聽Youtube也一樣， 但，影片經過了錄影、輸出、上傳、壓縮…等等，再經由不同等級、不同音質、不同品質的喇叭播出，經過這麼多的程序後，原音還剩下多少?

你所要聽的不只是正確的音， 音樂廳現場空氣中與音樂交織的音場，那彷彿嘆息般的微弱殘響， 音樂有他的溫度，感受旋律從你身邊飄過， 是活的、是立體的、是有溫度的，在音樂廳，是視覺與聽覺的雙重享受， 你累積多少這樣的經驗資料庫呢?

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常聽到長輩們說，現代的小孩越來越挑嘴，而小孩很懂的吃，那是因為我們一直在培養他。 想想我們都是怎麼的在訓練我們的味覺?有新出什麼好吃的就排隊去吃，現在流行什麼就去吃一下。報導的排隊美食，新奇美食，然後我們就被誘惑著去嘗鮮， 我們是這樣子不知不覺、不經意的在訓練我們的味覺，但我們有這樣去訓練我們的耳朵嗎？

有好的音樂，有大師的現場原音演出，你有去聽過嗎？ 大師的音色是怎樣的感覺？他怎麼樣處理一個樂句？ 大師音樂是怎麼傳達出來的？ 你聽了嗎？

想要有好的音色，先得有「好音色」的概念

例如最近很夯的胖老爹的炸雞，你覺得好吃還是不好吃？ 如果你覺得不好吃，那是用什麼判斷這個東西不好吃？ 不也是用過往的經驗，因為曾經吃過更好吃的，所以可以有所依據，有所比較，因為腦袋裡對於味道有很多的經驗值可以去分析。 如果一個廚師，做他的料理，對味覺沒有概念，沒有什麼經驗，那他呈現出來的東西，又會是怎麼樣的呢？

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電影『世界第一麥方』裡，吳寶春師父從零到世界第一的過程，好吃的麵包是怎麼做出來的？ 就是不斷的做，不斷的試，不斷的吃，不斷的練習，最後做出最好吃的麵包。

相同的道理，你的腦袋對於好音樂的經驗是什麼？對於好的音色概念有多少？ 今天我們是一個製造音樂聲音的人，要怎麼去演奏出好聽的聲音，除了不斷練習，同時也需要對聲音有很廣的資料庫，如果只是照著譜，一顆一顆的照著演奏，好的音色是零，正確的的音準也是零，那演奏出來的音樂又會是怎樣的呢？

如果連好的音樂都不聽，不努力累積『好音色資料庫』，那你的音樂經驗說穿了就是一句話---「鬧飢荒」!

你對好的聲音概念跟經驗是如此的空，你整個人都在鬧飢荒，要怎麼演奏出好的音樂呢？

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