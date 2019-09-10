古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

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文/MUZIK

你是否覺得現今的古典音樂表演方式了無生趣？你是否認為若想要留出觀眾，音樂家應該打破樂譜限制擁抱即興？根據英國帝國大學和市政廳音樂及戲劇學院最新出爐的報告來看，這兩個問題的答案：「似乎是。」

我說「似乎是」是因為當你開始閱讀並且研究這個命題，你會發現絕非「古典音樂聽起來很無聊」這麼簡單，無可否認，這個觀點有它的合理性。當你見識過爵士樂或北印地安人傳統音樂演出，你會震懾於他們的對於音樂的隨心所欲和駕輕就熟。相對地，無論是管弦樂團或是室內樂團，音樂家們皆循規蹈矩地遵循樂譜，看起來確實較為沉悶。

但我要重申，古典音樂是否了無生趣？我的回答是「似乎是」，我們都理解，潛伏在古典音樂精密制度下，其實還是擁有部分的自由去發揮，但無可否認的，真正的自由的意義早已被侵蝕。

在早期的古典音樂界裡，即興是成為專業音樂家的必備條件，在歌劇院裡聲樂家會用華麗的技巧來演繹詠嘆調，愈炫技愈好，研究浪漫樂派之前的時代，有許多偉大作曲家都是即興完成作品，貝多芬先是被稱頌為偉大的即興演奏者、而後才是鋼琴家，今日方為偉大作曲家。

自從那時候開始，演出者的自由被限制，而作曲家則獲得了更高的控制權，例如在馬勒、貝爾格的音樂中，你會發現所有的細節都安排的嚴密周到；我經常與古典音樂家一起演出，他們會期待並希望爵士音樂家盡情在舞台上炫技和即興，並自嘆弗如。

事實上，在古典音樂中，即興確實較少見，但仍然有些跡象顯示有人正在會這個現象努力，這是件好事，但有件事我必須要說，用即興能力來來當作擊潰樂譜的武器。

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▲樂譜提出問題，但沒有提供答案。CREDIT: EMIR MEMEDOVSKI

這個研究的的錯誤之處在於使用了二分法：遵循樂譜代表機械化和死板；即興則是熱情和創意。

當代鋼琴巨擘布蘭德爾（Alfred Brendel）堅信，對樂譜忠實正是一種創造性的行為，樂譜上的標示不見得能告訴你一切，快板是多快？這顆音符是否屬於這個樂句？這段旋律是否應該被強調？

樂譜提供了「問題」但不代表提供了「答案」，「古典音樂無聊」與否就取決於表演手中，因為答案在表演者身上。

古典音樂圈中有人主張：樂譜是菁英主義，它們應該被放逐，才有利於對音樂的創造性——這完全是錯誤的觀念。

樂譜和創造力並非死敵，它們是終點：一邊經過縝密的思考音樂、另一邊則是讓音樂自然發生。

但從頭來說，一個作品都是先從一個靈感所誕生，然後通過譜寫來「捕捉」靈感，何謂「真實」表演，即最能呈現作曲家意圖的表演。

猜猜怎麼著？在這個研究報告中，他們曾要求受試者分別用兩種方式彈奏未曾演奏過的舒伯特的作品，一種方式是嚴格遵照譜上的指示，另一種則是按照自己的方式談，結果顯示，按照自己方式的彈法反而更忠實呈現譜上的指示，因為他忽略了細節反而正掌握了作品的本質。

所以，無論如何，讓我們鼓勵表演者更加自由的表演，讓他們能夠讓我們更接近「古典音樂」這塊瑰寶，但我不們需要去教導我們的孩子樂譜是邪惡的，若是將樂譜放逐，會讓我們失去其他更重要的東西。

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