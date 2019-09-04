如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

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文/MUZIK

小孩其實真的很少會主動練琴，就像大部分的孩子都不太喜歡寫功課是一樣的。 小孩愛玩是天性，鋼琴在某些層面來說，是一種技術上的學習。他需要一定的付出，學習才能有所成。換成是我們大人，也都是經常會有選擇偷懶的時候，更何況是小孩…

既然在學習的過程中碰到了這問題，建議可以從以下幾點來做調整與協助

1.練琴時間的安排

很多孩子是在補習完或是寫完功課才去練琴，但其實這時候已經累了，專注力以及體力已經快到極限，通常孩子並不想再去練習，所以容易產生抗拒。孩子不是機器人，體力是我們需要放進規劃裡的一項考量。

我的建議是，周一至周四，可以抽1-2天是先練習才藝(鋼琴或其他樂器)之後再寫功課。 時間不用長，半小時也好，練完之後，他可以安心地去寫功課，週五因為隔天不用上課，通常心情較輕鬆，可以先練琴再做功課，假日時，千萬不要玩回來再練，因為那時早就無心無力了。

2. 練習的環境

環境提供是很重要的一環，例如，小孩在練琴時，旁邊有人在看電視或是講電話，他絕對會分心。

不要強求孩子的自我克制能力，如果我們重視他們練習的品質，就有責任提供能讓他專心的環境(但也不用到建一個專屬琴房的等級)。

陪伴，也是可以讓孩子靜心下來練習的不錯方式(尤其是小六以下的孩子)，不需要指導他，只需要在同一個空間裡坐在遠處，您可以看書或是處理一些比較安靜的事情，這對於小孩心的穩定有很大幫助。

3. 家長的重視與參與度

學鋼琴或是學才藝，絕對不是只有小孩的事，它需要家長很多的陪伴與參與。

很多家長會說，我很重視阿，我每天都有叫他練琴…這其實只是重視的一小部分。如果我們重視，就會參與他的學習，例如聽到他彈得流暢好聽時，我們即刻給予誇獎，請不要小看這個口頭誇獎，有80%的學生曾經告訴我，爸爸媽媽根本都沒在聽他彈琴，他彈得好聽或不好聽他們都沒有反應…。適時欣賞孩子演奏的音樂，比催促斥責來的有幫助唷!

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4.維持/強化小孩學習的動力

孩子學琴，不一定要成為音樂家，這是大家已有的共識，更多的家長是期望培養孩子具備音樂素養、音樂欣賞能力，進而能成為抒發情緒的管道。

但在學習過程中，我們仍希望孩子不要三分鐘熱度，想達成這個願望，我們必須做一件事：不要讓孩子接觸音樂的方式只剩下練琴而已! 我們必須提供孩子廣泛接觸音樂的機會，各式各樣的音樂活動，都會開啟孩子從不同的角度接觸、認識音樂的多彩多姿面貌，想想孩子最愛彈『給愛麗絲』、『土耳其進行曲』…這些都是因為他早已耳熟能詳，所以彈到這些曲目時異常興奮，甚至會主動要求要彈，您一定看過孩子曾主動在鋼琴上探索他曾聽過的樂曲，對吧!

5.教材的調整

孩子學琴一定會有瓶頸期，如果發現抗拒心很嚴重，或許可以跟老師討論，調整部分的教材內容或是上課方式，協助孩子度過這時期，但仍然要尊重老師專業的教學考量唷!

孩子學琴的堅持度，有很大的部分取決於我們提供給他什麼樣的環境與我們的態度，不論是老師或是家長，都是孩子學習動力的最大推手。別再把學音樂這件事丟給孩子負責，一起努力吧!

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