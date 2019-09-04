最易就是最難 小樂器的專業大學問

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文/MUZIK

美國知名記者、演員、業餘運動員George Ames Plimpton，以親身運動報導 (自己也參與賽事) 聞名，他曾經在拳擊場上對戰Sugar Ray Robinson，也嘗試過高空鋼索秀，但他表示，這些都還好，最讓他害怕的經驗其實是與紐約愛樂一起演奏，儘管當時他的角色「只」是一位敲三角鐵的打擊樂手。

在打擊樂器中看起來最不起眼的一把三角型小鐵條，怎麼能有這種威力？猶他州交響樂團的專業打擊樂手Eric Hopkins就在該團網站上寫了一篇專文，與大家分享這個小東西的「眉眉角角」，說出了這個敲起來不過就像門鈴在響的樂器有些什麼奧妙。

Hopkins表示，這篇文章不光是寫給非樂手或打擊樂部的人，他也是寫給那些轉頭對打擊樂部抱以諷意的雙簧管及短號手看的 (他們在樂團中通常坐在打擊樂前面) 。

「三角鐵是個很簡單的樂器，它甚至沒有個特別的名字，我們只是用它的形狀來稱呼 (英語中是直接用「三角型」 (triangle) 來指稱三角鐵) ，但它的簡單反而能夠放大演出的細節。」

他以馬勒第五號交響曲為例，提出了17項「敲好三角鐵」的職業教戰守策：

1.先聽聽該曲已有的錄音，對曲子的節奏、旋律、轉折、風格，還有音量強弱有個概念。

2.把譜上用德文標註的指示先做好註解。

3.再聽一次錄音，特別注意什麼時候該讓三角鐵盡情地響，什麼時候又該出手止音？止音是戛然而止、漸弱而止或是保留震盪？在自己的譜上做下記號。

4.選樂器也很重要，端看演奏者是想要乾淨、原始的三角鐵聲，還是想要帶些「光彩」、擁有更多泛音的大三角鐵，或是兩者之間？聽起來要清晰點還是柔順點？

5.敲擊的小棒也有差別，輕重、材質都有影響，不銹鋼棒與延展性更佳的銅棒，效果就有所不同。

6.根據所需音色的明暗程度，決定敲擊點。

7.可以預先決定要用傳統的單手敲法，或是把三角鐵吊在架上、運用雙手演奏第五樂章中的高難度樂段。

8.要不要用顫音呢？也可以先思考。

9.用你最喜歡的錄音來練習，試著讓自己的演奏融入樂音中，看看需不需要調整什麼，接著再用其它五個錄音來練練看。

10.熟練於演奏的樂段，達到「雖天地之大、萬物之多，吾唯蜩翼之知」這般用志不紛、只專心於眼前所務的境界，則不論內在或外在發生什麼狀況，都不會敲錯音了。

11.練習數算休止的部份，因為三角鐵不是「一直演奏不停」，演奏者必須知道什麼時候應該「出場」，尤其是遇到「全團靜默，唯待三角鐵一鳴」的時候，這首交響曲就有如此安排。

12.練好滾奏，三角鐵的滾奏與其它打擊樂器不同的是，如果「滾」得不均勻、有不等的「間隙」，聽眾會很容易從鏗鏘的金屬聲中察覺。

13.弱音比強音更需要練習，輕柔地敲出好聽的聲音，是三角鐵、鈸等金屬打擊樂器最大的挑戰，必須保證在指揮與眾目睽睽的壓力下也能表現得好。

14.記住千萬別放砲，這太明顯了，指揮可能會要全團停下來，讓三角鐵手窘得無地自容。

15.練習連續敲擊三次，每次聲音聽起來都要一樣。

16.別忘了先練習下星期要演奏的曲目。

17.別搞砸了。

按照慣例，壓軸的總是重點中的重點——沒錯，第17項的「別搞砸」是最重要的，排練時最尷尬的就是三角鐵出錯，因為人們會把出錯的三角鐵手當成笨蛋：「這麼簡單的東西還會錯嗎？」

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