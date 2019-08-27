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「練琴塵蟎聚落」你的孩子也是練琴過敏體質嗎？

2019-08-27 15:17MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

一坐到鋼琴前面，彈這個也癢彈那個也癢?音樂前奏才下四小節，就罹患五線譜頻尿腸躁症? 開冰箱、抽衛生紙、眼花口乾、靈魂出竅、哈欠連連、崩潰大哭....

如果有以上症頭，通通可以泛稱為練琴過敏體質。

引起練琴過敏的原因有哪些?

演得正精采的電視節目、玩到一半的遊戲、看起來閒來無事爽歪歪的兄弟姊妹、斜躺在沙發上滑手機的爸爸...... 都有可能誘發過敏，我們稱之為練琴塵蟎聚落。

練琴過敏反應的症狀和類型有哪些?

第一型為即發性過敏反應 (immediate hypersensitivity)。常見症狀為: 「蛤﹋」、「吼﹋」等唉聲嘆氣，呼吸出多入少為此類型經典過敏反應。 通常還搭配沉重腳步與不甘願的砰碰聲，同時會有輕微躁鬱症的癥狀，諸如：摔譜。

第二型為抗體依賴型搔癢過敏反應(Anti-practice defence pruritic hypersensitivity)

此類型症狀主要會讓患者一開始練琴便全身搔癢，彈這個也癢彈那個也癢，東抓抓西摸摸，揉眼搓鼻，搭配頻繁的走動抽取衛生紙，坐立難安。

第三型為遲發性過敏反應 (delayed-type hypersensitivity)

此類型過敏反應通常會發生在練琴開始後約10~20分鐘，患者多主訴肚痛、肚餓、口渴、頭痛、嗜睡和莫名的倦怠感，一旦離開琴椅，過敏症狀即明顯緩解。

第四型為情緒失調過敏反應(emotional disorder hypersensitivity)

此類型常見的症狀有：突如其來的哭泣、暴怒、不講理、情緒崩潰...等，症狀嚴重者，需立刻伏地休息。

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如何改善練琴過敏體質?

這裡提供五字口訣供大家參考：知尺靜忽擁

知 要讓孩子喜歡音樂，家裡要打造合適的環境。 這裡並不是要鼓吹入手百萬音響還是史坦威名琴這種奢華路線，但家人能夠聚在一起聽聽音樂，唱唱歌，家裡經常性的有音樂陪伴， 往往孩子在練琴時，彈奏到自己和家長熟知的曲子，家人跟著一起哼唱，不但提升成就感，還能大幅降低各類練琴過敏反應。

尺 培養規律的練習計畫。練琴不應心血來潮，不管再忙碌，儘可能讓孩子的練琴時段固定，比如每天的六點或是晚飯後的半小時，規律的練習時間可以幫助孩子建立良好的生活習慣，讓練琴自然融入生活中，而不是電視看到一半被迫去練習，玩具玩到一半被打壞興致；習慣不佳，容易誘發第四型過敏反應，不可不慎。

靜 全家的共學時間。不要讓孩子覺得練琴是自己孤獨的戰鬥，很多家庭當孩子在練琴的時候，旁邊兄弟姊妹在打鬧，家中長輩在看電視、玩手機，如果鋼琴還擺在公用空間，周遭的喧嚷，只會讓孩子更加覺得練琴很寂寞。

忽 陪伴不是教學！特別是會彈琴的家長難免求好心切，孩子練錯了，出聲提醒都是好事，但很多家長會出手示範、反覆糾正，最後氣不打一處來，鐵砂掌伺候，讓孩子覺得只要練琴，父母就變大反派薩諾斯。家長偶爾要學會忽略孩子的不完美，適度的提醒就好，不要把教學的責任攬上身，造成孩子和自己的壓力。

擁 孩子期待你的讚賞！孩子付出的時間和心力，家長除了當個聆賞者之外，就是好好的抱抱他，稱讚孩子的進步，比如專心練琴的時間變長了、錯誤的音少了、速度加快了...都很值得你一個大大的擁抱。 同時也可以平心靜氣的檢視孩子需要改進的地方，比如：總是錯一樣的地方，請他仔細一點，再試幾次看看，之後可以表揚他為了改正錯誤所付出的努力。

時間與堅持的力量需並進。孩子的學習有如播種，有些種子灑下，快生快長，有如芳香四溢的薄荷、迷迭香、檸檬草，有些需要年歲堆累，才能長成質地細密的參天大樹。 我們只需細細觀察、欣賞孩子的變化和成長，雖然難免練琴過敏症狀發作，但他們終究會結出令人驚艷的果。

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