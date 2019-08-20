BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

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文/MUZIK

「有一天福至心靈，他們就會發現古典音樂的美，繼而愛上古典音樂了。」BBC Radio 3早餐古典樂的節目主持人克萊恩（Suzy Klein）談到古典樂界對年輕人持續又聚焦的「誘拐行為」，越來越有股說不出的反感，「讓人們在人生的不同階段享受不同的事情，這樣也很好啊！」

在BBC的播客節目訪談中，她繼續說道：「一直把所有焦點集中在年輕人已經有點『擾民』，其實有一天時間到了，他們就會自己來聽古典音樂了。我覺得，每個人會隨著人生的不同階段做相對應的事；只是對大部分的人們來說，古典音樂是在人生的比較後面的階段，沒有關係！這樣也很好。」

▲克萊恩在BBC新廣播大樓（CREDIT：MARTIN POPE） 分享 facebook

BBC是眾多企圖將年輕人「拐」入古典音樂世界的藝文組織之一，為此他們有一系列的節目，包括為兒童設計的節目《Ten Pieces》、播客以及Radio 3最年輕的主持人——20歲的Jess Gillam。

問到如何幫助人了解與愛上古典音樂，克萊恩說：「當人們告訴我他們不喜歡古典音樂，這真的讓我很難受，古典音樂就是這麼偉大的東西，它能經過數百年來的淘洗還一直流傳下來，是有它的迷人之處的。」她花了好幾年的時間希望能讓這個坎「行得通」，但有太多樂迷想扮演守門員的角色，這些行為使那些初聽古典樂的人覺得不舒服。「就好像一個瓶頸或小團體吧，有一大堆熱愛古典音樂的人認為自己握有進入古典音樂的神聖鑰匙，這個殿堂是他們的，這真的令我非常不滿，甚至非常惱火。」

▲《Fortunately》播客主持人Jane Garvey與Fi Glover（CREDIT：BBC） 分享 facebook 近日Radio 3的節目受到越來越多人的喜愛，問到是否會考慮之後每天早上播送一個小時的「classical bangers」時間，做一個簡單的古典音樂介紹，克萊恩說：「你要是聆聽Radio 3，就會發現這就是我們現在在做的事。不僅如此，我們還從BBC 4的節目《Today》挖走了大量的聽眾，這些人已經厭倦了人們在節目上罵來罵去。」

完整的訪談將在《Fortunately...with Fi and Jane》上播出。

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