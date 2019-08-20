巴爾的摩交響樂團遭減薪並停工 成員在廳外抗議

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文/MUZIK

巴爾的摩交響樂團（Baltimore Symphony Orchestra，以下簡稱「BSO」）的音樂家們因抗議減薪而被鎖在音樂廳大樓外。

在一場公開的抗議活動中，演奏家們已經開始拿著鼓、銅管樂器及手繪標語，在樂團大廳外進行抗議。（標語上頭寫著「巴爾的摩需要貝多芬」，以及「愛人，不要失去你的BSO」）

6月17日，這個世界級交響樂團的管理階層將演奏家們鎖在大樓外，並且決定不支薪，試圖強迫音樂家們簽署新的雇約。新的聘僱內容將音樂家們的工時由52週減至40週，增加他們的健保費用。以上據演奏家的陳情：相當於減薪約20％。

演奏家們表示，這將使得樂團更難吸引頂尖演奏家的加入，他們現在已經在管弦樂團自1982年以來的家——Joseph Meyerhoff Symphony Hall音樂廳外進行抗議，希望讓他們的狀況能被聽見。

儘管財務狀況艱難，BSO近年來的表現還是贏得了各方讚譽。樂團領導者艾爾索（Marin Alsop）是美國主要交響樂團中唯一的女性音樂總監，並因其大膽的音樂節目設計及高品質的錄音，獲得極高的評價。

▲銅管部成員在馬里蘭州議會大廈舉行抗議活動（圖：AP / THE BALTIMORE SUN） 分享 facebook

身為第一位指揮BBC逍遙音樂節（BBC Proms）「最後一夜」的女性，艾爾索對減薪的衝擊持公正態度。她告訴《紐約時報》，「在巴爾的摩的確擁有世界級的樂團，我們應該要投資它，而非摧毀這個使我們的城市變得美好的事物。我強烈要求各方進行建設性對話，來確保巴爾的摩能持續保有這個它需要、且應得的世界級管弦樂團。」然而，BSO的管理階層表示，如果要在財務困境中倖存下來，減薪是必要的。

連續減薪的狀況從5月份就開始，樂團管理階層接到消息指出馬里蘭州的共和黨州長霍根（Larry Hogan ）不太願意給付當初立法者為該樂團批准的160萬美元緊急狀態援金。

當時，樂團執行長Peter Kjome在一份聲明中表示，「由於巴爾的摩交響樂團迫切需要解決長期存在的財務問題，並改變其商業模式，BSO因此做出這項極其困難的決定。」州長霍根證實，他不會施放資金，並宣稱樂團已經從州政府收到了數百萬美元。

然而，並非只有BSO面臨財務困難，全美管弦樂團由於門票的銷量減少，都正面臨著收入緊縮的問題。包括Baltimore Opera Company 在內，數個巴爾的摩的文化單位，都已在這樣的情勢之下陸續歇業。

音樂家和管弦樂團職員之間還在進行談判，但BSO的管理階層已表示停工狀況勢必會持續到秋季9月樂季為止。

BSO表示，「擁抱可持續發展的商業模式不僅能鞏固我們長遠的未來，還能幫助我們開拓新局面，進一步擴大影響力。」但是，對一些音樂家們來說，除非達成合約協議，否則他們不太可能回到樂團。許多參與抗議的人表示，經過如此長時間的無薪狀態後，他們正在努力應付抵押貸款和其他生活開銷，種種狀況都讓這個世界級交響樂團的未來堪憂。

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