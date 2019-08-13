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名嘴酸陸吃不起榨菜 廠商寄一箱給他「關鍵是我們吃得起」

乘客需要睡眠嗎？空服員請大提琴家演奏機上搖籃曲

2019-08-13 15:55MUZIK閱聽古典樂

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文MUZIK

大提琴家沛雷德搭乘一架從維也納飛往華盛頓的航班，一位空服員詢問他能否取出他的樂器，讓她能「錄影並分享給她的男友」

▲5月9日，在一架從維也納飛往華盛頓杜勒斯國際機場的奧地利航空班機上，一位大提琴家演奏著他的樂器。

美籍以色列大提琴家艾密特．沛雷德（Amit Peled）因為在送餐時間睡著，向空服員要了一杯咖啡。這位空服員看到他睡在自己的大提琴上，就提議他為飛機上的乘客們演奏一段，她說：「如果你能為我們演奏大提琴該有多好呢！」

沛雷德告訴Classic FM：「因為大提琴，我其實已經蠻習慣那些經常想把我從飛機上踢出去的空服員們，可以說我是非常驚訝的。我回答說：『真的嗎？』她說：『嗯，只要你願意讓我錄影並分享給我的男友。』」沛雷德同意後，便將琴從座位上解開，當時飛機正飛越大西洋，他演奏了布拉姆斯非常著名的搖籃曲「寶寶睡」（Wiegenlied）——一個經常用來哄小孩睡覺的作品。

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▲空服員拍攝於奧地利航空班機上演奏的大提琴家。（照片：艾密特．沛雷德）

其他乘客與該名空服員一起圍到沛雷德身邊，用各自的手機錄下他的演奏。「我覺得這是有史以來最好的音樂會之一，而且當我坐回自己位於經濟艙的座位、繫好安全帶，她拿了一塊巧克力蛋糕和一杯從商務艙來的夏多內白酒給我，向我表達感謝。這實在不可置信，我將來一定會盡可能搭乘奧地利航空。」

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▲當時大提琴家沛雷德正搭乘一架從維也納到華盛頓的班機。（照片：艾密特．沛雷德）

沛雷德先前帶樂器搭飛機的經驗都不太好，去年還曾經在華沙蕭邦機場被沒收琴弦，就因為機場保全人員認為這個琴弦上飛機「太危險」。沛雷德說，「我總是多帶一副琴弦，但從沒有人要求我丟掉。不過至少，他們沒有聲稱大提琴的琴腳可以被用來刺傷其他人。」

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