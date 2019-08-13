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施振榮的灣聲之緣 - Stan 哥與臺灣的聲音故事

2019-08-13 15:54MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

媽媽陪我看戲

面對《MUZIK》來訪，和藹的長者在自家圓桌前笑言：「我真是沒有什麼藝術細胞。」謙沖的身影襯著窗外墜絲如織，溶成北市秋日的一片尋常雨景。

確實，若從學、經歷來看：交大電子工程學士、碩士與榮譽博士，1976年創立宏碁、現任宏碁榮譽董事長，這位以ACER之名讓臺灣電腦產業站上國際舞臺的重要推手，似乎真的與「藝文」沒有太多淵源。他回憶道，自己除了在大學時看布袋戲，最常參與的表藝節目，就是1991年媽媽搬到台北住之後，不時陪著母親現場觀賞歌仔戲與京劇，「不過媽媽總說是她陪我去看戲，這樣講壓力比較小。」但就是這位自認門外漢的科技界大老，於2011年登高一呼，於國藝會推動「藝文社會企業育成專案」，將產業與藝文界共生的營運模式，導入扶植國內藝文生態發展的政策與執行層面，以一己所長，翻耨這片土壤，並樂在其中、耕耘至今。

他，是國家文化藝術基金會唯一連任兩屆的前董事長,也是灣聲樂團後援會會長施振榮。

提起當年，在「春秋樂集」現場聆聽本土作曲家創作、因邱再興介紹加入國藝會之友，施振榮因這一段「樂緣」，後來受到時任文建會主委盛治仁邀請，加上邱再興、林懷民鼓勵，並推薦陳錦誠出任執行長的機遇中，出任國藝會首位非藝文背景的董事長。

雖然消息一出，就有重量級人士投書報刊，反對企業家涉入這個嚴肅的領域，可也正是長年在業界奮鬥的思維，讓施振榮想為藝文人帶來突破、改變以往多靠政府補助生存的困境：一方面用企業化的角度，在藝術與觀眾之間，建立價值交換的良好商業機制，使藝文團體能從社會汲取資源、得到目標群眾；另一方面也以藝文加值計劃，吸引產業界提升人文素養。

在體制異於一般公務體系的國藝會，施振榮的義工一做就是6年，除了支持嚴肅的純藝術創作，在與眾多團體接觸的過程中，他更肯定藝術家應有市場導向、考慮到市場的接觸程度，能在市場中獲得付費、贊助等有形力量，並建立無形的影響力，才能讓藝文組織永續經營，這些經驗與思考，都為他往後與音樂、與灣聲漸行漸近的關係，埋下韻律驛動的伏筆。

從委創到製作

早在大約10年之前，鳳甲美術館一場古物展的開幕式上，李哲藝指下充滿民謠元素的豎琴聲，就讓施振榮留下深刻的印象。2017年初，李哲藝成立灣聲樂團後，在臺灣戲曲中心演出融合臺灣各時代音樂元素的交響篇章，還有同年5月登場的母親節音樂會「牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌」，更吸引施振榮一試成主顧，進而很快委託李哲藝為《鹿港映象》交響詩譜曲。

出身鹿港的施振榮，將「鹿港映象交響詩計劃」視為用音樂打造家鄉形象的重要行動。該計劃用不同的創新方式，於2017年徵選交響詩的詩文；2018年則進行包含快閃、國語歌卡拉OK大家唱、台語詩朗誦同樂、鹿港映象萬人齊吟唱的一連串慶端午活動，加上改編該交響詩的音樂比賽，並在8月由灣聲樂團進行《鹿港映象》交響詩的全球首演，圍繞同一定位、持續與大眾溝通,鞏固「鹿港映象」這個新品牌。

誠然，要讓新曲成為朗朗上口的旋律，需要一段演進的過程，而施振榮正是看好灣聲接地氣、與市場觀眾合拍的長處：「灣聲是把臺灣的經典音樂與西方古典音樂結合起來，用古典音樂的型態，來講臺灣的故事，就像俄羅斯(19世紀民族樂派與浪漫樂派)那樣，加上臺灣有很多受過古典音樂專業訓練的音樂家，這在全球都將很有機會。」

▲施振榮委託李哲藝(左),為家鄉創作《鹿港映象》交響詩
▲施振榮委託李哲藝(左),為家鄉創作《鹿港映象》交響詩
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▲Stan 哥與 Stan 嫂在誠品表演廳與灣聲音話情緣
▲Stan 哥與 Stan 嫂在誠品表演廳與灣聲音話情緣
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在李哲藝與灣聲的音樂中聽見臺灣，施振榮接著不但與妻子登臺該團名人系列音樂會，以「Stan哥與Stan嫂的音樂情緣」為名，說學逗唱，在《綠島小夜曲 》、《我要為你歌唱》、《杯底不可飼金魚 》、《恰似你的溫柔》等金曲，當然還有《鹿港映象》交響詩的樂聲中，親身分享他們生命中不可或忘的曾經；還於2018年6月大方出任灣聲樂團後援會會長，再現往日帶領ACER登上國際舞臺的氣魄——繼鹿港映象之後，這位品牌教父披掛上陣，將要打造又一段嶄新故事：「臺灣的聲音」新年音樂會。

從風靡天下、擁有跨領域觀眾的維也納新年音樂會得到啟發，在2019年、也是灣聲樂團成立之後即將遇上的第二個新年之前，李哲藝靈機一動：「為什麼我們不能擁有一個屬於臺灣的新年音樂會呢？」這個想法，除了有他與灣聲的音樂能力作為後盾，比起以往，又有了來自後援會的支持：施振榮不只為此首次擔任節目製作人，還提議邀請媒體共同製作，藉助電視臺專業行銷與即時轉播的能力，結合「臺灣的聲音：灣聲」、「臺灣的眼睛：民視」、「臺灣的故事：文創」三者，一起在臺灣的藝文領域開創新境。

講到當起製作人的初體驗，從公益思維出發的施振榮不改本色，將自己的角色定位在整個製作鏈的前端與後端：前端是為活動尋找贊助的經濟大任，後端則是以市場角度思考節目內容，這也是灣聲的強項。他套用自己1992年提出的「微笑曲線」指出，表藝節目也有價值曲線，兩端高點就在「原創性」與「品牌行銷」：除了毋庸置疑的原創，品牌行銷更要到位：「屬於我們自己的新年音樂會，不但有特色，還要做到讓全球都認同。」

為此，施振榮不只對這次首登場立下「現場上萬人、網路點閱破百萬」的目標，還許下永續經營新年音樂會系列的厚望：「我們先以華人市場為基礎，如果轉播與網路宣傳得法，吸引全球的華人都來收看，希望假以時日，5年、10年以後，能讓它成為國際上具代表性的新年音樂會！

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