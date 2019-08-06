眾星抵台 台北大師星秀音樂節正式啟動！

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文/MUZIK

萬眾矚目的第一屆台北大師星秀音樂節正式登場！在國際知名小提琴演奏家林昭亮歷經十年的醞釀與籌備下，首屆台北大師星秀音樂節7月30日由福爾摩沙四重奏揭開序幕，8月2日至8月18日由世界頂尖樂團各聲部首席組成的師資群在國立臺北藝術大學進行授課；音樂節期間全體音樂節師生更在全臺帶來7場音樂會，其中3場音樂會開賣不久即宣告售罄，如此堅強陣容，不容錯過！

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眾首席大師傾力打造「實習殿堂」，提供樂壇莘莘學子國際舞台

台北大師星秀音樂節藝術總監林昭亮表示：「十七歲那年在帕爾曼大師班的學習，是我一輩子難以忘懷的演奏經驗。現在我想為台灣的學子們帶來這個機會，與來自世界各地的首席大師學習，踏出國際舞台的第一步。」秉持這股信念，林昭亮力邀18位頂尖師資來臺，將各自豐富的經驗內化為精湛音樂記憶，傳承給下一代音樂學子，林昭亮說：「看到在在座偉大的音樂家們讓我感到興奮，如Lynn Harell是我非常崇拜的傳奇大提琴家，現在開始是創造音樂的剎那。」Lynn Harell表示：「當昭亮邀請我時，我立刻就答應了，不只是獨奏、室內樂，樂團以及傳授音樂家的背景也非常重要，這是培養音樂專業不可或缺的一環。」

眾師資於8月2日抵臺後，即馬不停蹄地開始展開授課。除了個別大師班外，音樂節包含專題討論、講座、音樂廳演出節目等豐富內容。首席師資們更一同加入樂團練習與演出：8月3日由福爾摩沙四重奏領銜演出的「開幕音樂會」、8月9日眾師雲集的「大師音樂會」、8月11日曾宇謙與大師音樂會，以及最後8月16、17、18日一連三天的「大師星秀音樂會」，透過不定期替換樂團席位等多元實作，讓學生近距離體驗與大師合作的難得經驗，林昭亮也表示，希望能夠為大家帶來驚喜、展現大師薰陶新秀的結果，並期望透過台北大師星秀音樂節將學子們與國際接，不只帶領台灣的學子們邁向國際，更帶領國際學子們認識台灣，創造更豐富的藝術交流火花

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