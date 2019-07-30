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熬過婚變危機 「最正玉女歌手」變這樣！

CATS貓！聖誕佳節12月20日即將獻映

2019-07-30 14:54MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

風靡全球的《貓》是倫敦西區和百老匯史上公演最久的音樂劇，這齣音樂劇於1981年在新倫敦劇院舉行首演，隨後連續公演了21年，並且獲得勞倫斯奧立佛獎和《標準晚報》獎最佳音樂劇獎的肯定。《貓》於1983年獲得七項百老匯東尼獎，包括最佳音樂劇，並且在百老匯上演了18年。這齣音樂劇自從1981年在倫敦首演以來，持續在全球各地公演，至今締造8千1百萬人次的觀賞紀錄，並以19種語言在50個國家演出。《貓》被公認是史上最成功的音樂劇之一。

金獎導演湯姆霍伯（【王者之聲：宣戰時刻】、【悲慘世界】、【丹麥女孩】）將安德魯洛伊韋伯打破各項銷售紀錄的音樂劇拍成一部萬眾期待的電影。【CATS貓】一片豪華的演員陣容包括詹姆斯柯登、朱蒂丹契、A咖傑森、伊卓瑞斯艾巴、珍妮佛哈德森、伊恩麥克連、泰勒絲、瑞貝爾威爾森，並且特別介紹英國皇家芭蕾舞團首席女伶法蘭契絲卡海沃德首次演出電影處女作。

這部音樂片有安德魯洛伊韋伯編寫的經典音樂和世界級的舞者陣容，由曾經榮獲百老匯東尼獎的編舞師安迪布蘭肯布勒（《漢密爾頓》、《高地人生》）負責編舞，這部電影以令人歎為觀止的場景設計、最先進的拍攝技術，以及從芭蕾舞到現代舞、嘻哈舞到爵士舞、街舞到踢踏舞的多樣化舞蹈風格，為全新世代重新想像這齣經典音樂劇。電影中的演員包括羅比費爾菲喬（百老匯劇《一個美國人在巴黎》）、勞瑞大衛森（電視影集【莎士比亞】）、來自法國的嘻哈兄弟舞者Les Twins（賴瑞與羅蘭鮑舒瓦）、知名女舞者咪特陶莉（曾經演出蕾哈娜和菲董的MV《N.E.R.D.》）、英國皇家芭蕾舞團首席舞者史蒂芬麥可雷，以及迅速竄紅的男歌手布魯伊羅賓森。

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環球影業出品、Working Title電影公司暨安培林娛樂公司，Monumental電影公司暨The Really Useful Group製作，【CATS貓】一片的製片包括黛博拉海華、提姆畢文、艾瑞克費納和湯姆霍伯；編劇是李賀爾（【舞動人生】、【火箭人】）和湯姆霍伯；改編自著名詩人TS艾略特的《老負鼠的貓經》以及安德魯洛伊韋伯的同名百老匯音樂劇；執行製片則包括安德魯洛伊韋伯、史蒂芬史匹柏、安潔拉莫里森和喬柏恩。

敬請樂迷們一起期待12月20日【CATS貓】的隆重獻映~

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