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京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

打造「室內海灘歌劇院」 揭開地球暖化議題

2019-07-23 11:44MUZIK閱聽古典樂

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文/MUZIK

5月10日是第58屆威尼斯雙年展的開幕周，本次最令人深刻的展區不在熱門展區綠園（Giardini）或軍械庫（Arsenale），而是在城堡區（Castello）的寧靜街道上——立陶宛館 ，它被大批遊客包圍。

▲ © Andrej Vasilenko. Courtesy of Miles ...
▲ © Andrej Vasilenko. Courtesy of Miles Evans PR.
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而雙年展最高榮譽金獅獎，本屆也在5月11日獎落立陶宛館——在這天稍早之前，一次能容納70人入場的立陶宛國家館仍舊排了將近兩小時的隊伍，等著觀賞這件名叫 Sun & Sea (Marina) (2019) 的作品，由三位極具創意的女性所創：電影製作人及劇場總監 Rugilė Barzdžiukaitė、作家 Vaiva Grainytė以及音樂家 Lina Lapelytė

立陶宛館位於 Marina Militare 建築群，這是雙年館第一次使用這個場地，創作者們江場館內部布置成一座「沙灘」，不僅有真實的細沙、躺椅，甚至還有穿著泳衣的「遊客」們在周圍走動。

▲© Andrej Vasilenko. Courtesy of Miles E...
▲© Andrej Vasilenko. Courtesy of Miles Evans PR.
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甫開立陶宛館大門便迎面撲來一陣溫暖溽濕的風，沿著樓梯往上走到陽台站定後，俯望一座沙灘以及形形色色的「遊客」們或坐或躺的在場館正中央，在人造光的拂照下，大家平凡的進行一些在沙灘上會做的事：有冰淇淋推車、幫小孩擦防曬乳的母親、中年男子玩填字遊戲等等他，接著遊客們開始用歌聲談論一些日常中的瑣事，鄰居的狗大便都不清、一位母親炫耀自己看到白化的大堡礁、男子抱怨今年冬天不下雪 。

▲© Andrej Vasilenko. Courtesy of Miles E...
▲© Andrej Vasilenko. Courtesy of Miles Evans PR.
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這場展覽的主題在此揭開，關於地球暖化、海洋汙染等議題其實就在我們周圍，而人工海灘也暗示著現在我們所擁有自然海灘，以及我們習以為常的一切有多珍貴。

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