集20種樂器於一身 令人過目不忘的「混血」鋼琴！

文/MUZIK

想收藏多種樂器又怕沒地方放嗎？ 烏克蘭獨立樂團Brunettes Shoot Blondes將20種樂器放進「一台」鋼琴裡。

烏克蘭獨立樂團Brunettes Shoot Blondes建造了這台「混血」鋼琴——它集了20種樂器於一身。合併88鍵，這個令人印象深刻的新玩意兒包含一個鈴鼓、小提琴、口風琴、大提琴、大鼓、鐘琴和打擊樂器。

樂團號招工程師們幫助他們創造這台鋼琴，包含能夠演奏的小提琴的特殊琴鍵、可以打擊鼓和發出管風琴聲的腳踏瓣。

在「Making of」的影片中，樂團的主唱Andrew Kovaliov說明：「今天，我們要為我們的歌曲『休士頓』（Houston）拍攝一支準備了非常久、全現場直播版本的MV。

我們將用這項新的樂器來演奏，這個樂器是為了今天的現場演奏而特別設計、製造的。這個想法一直在我的腦中跳出來——為什麼不用一個特別的樂器來演奏我們的全新單曲呢？用一個以前從來不曾存在過，但我們可以發明、設計、及組裝的樂器。」

▲Andrew與Roman和自己新發明的樂器坐在一起。（Picture: Brunettes Shoot Blondes） 分享 facebook

樂團成員及製作統籌Roman Sobol補充道：「Andrew建議，『我們來製造一架平台鋼琴，但是當我們按下琴鍵時，不是發出平台鋼琴的聲音，而是小提琴、大鼓、甚至其他的聲音。

我們希望那是一架老舊的平台大鋼琴，這樣我們就可以為它打造一個全新的生命。然後很快地，我發現一架舊的平台鋼琴，所以我們立刻買下它。

它被分為三個相等的部分。我們決定將中間的部分保留原本平台鋼琴的聲音，另外兩個部位我們決定分成兩個樂器組，一組是沙鈴、鈴鼓、鈸；另一組是小提琴及大提琴。」

我們在Facebook上詢問朋友們，是否願意捐贈不要的樂器之後，樂團收到了各式各樣的樂器，從小喇叭到大鼓，以及一個牛鈴——他們甚至聘僱專業的工匠來打造管風琴特別的管子。」

讓我們近距離看看⋯⋯你能看到哪些樂器呢？

▲混血鋼琴（Picture: Brunettes Shoot Blondes） 分享 facebook

▲它們不再是一般的鋼琴鍵⋯⋯（Picture: Brunettes Shoot Blondes） 分享 facebook

▲當代琴弦（Picture: Brunettes Shoot Blondes） 分享 facebook

▲小提琴用腳踏瓣來演奏（Picture: Brunettes Shoot Blondes） 分享 facebook

▲鈴鼓與鈸（Picture: Brunettes Shoot Blondes） 分享 facebook

▲新款的鐘琴樣式（Picture: Brunettes Shoot Blondes） 分享 facebook

▲鋼琴以麥克風發聲（Picture: Brunettes Shoot Blondes） 分享 facebook

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