拉縴人男聲合唱團聯手Ringmasters 國家音樂廳掀復古浪潮

文/MUZIK

國家兩廳院今夏力邀兩組世界冠軍同台開唱,分別為拉縴人男聲合唱團與瑞典Ringmasters男聲四重唱,7月14日晚上7點30分將在國家音樂廳攜手帶來《從理髮廳走出來的拉縴人》。

此場演出為臺灣少見以理髮廳風格為主軸的音樂會,表演曲目多元,無論唱功、音色上都與傳統合唱不同,此次更安排Ringmasters男高音,亦是世界知名合唱團Zero8的指揮拉斯姆斯・克里斯特隆 (Rasmus Krigström)擔任本場演出指揮,與拉縴人男聲合唱團共同演出瑞典古典民謠、經典爵士歌曲,而Ringmasters四重唱則精選貓王、披頭四、迪士尼音樂劇、福音歌曲等耳熟能詳的曲目,並散發渾然天成的舞台魅力,絕對精采可期!

在此次的製作中,拉縴人男聲合唱團首度挑戰多首理髮廳曲目,理髮廳重唱自19世紀發展至今,表演風格愈來愈多元,成為舞臺上既吸晴又讓人大飽耳福的類型,為了更符合演出風格,兩廳院進行一系列拉縴人男聲合唱團形象再造計畫,讓他們跳脫傳統古典合唱的視覺風格。

演出共有三組不同的形式,包含拉縴人男聲合唱團與指揮拉斯姆斯的合作、Ringmasters四重唱、拉縴人加上Ringmasters的演出,從古典、爵士到流行曲目皆囊括在內,除Ringmasters的舞台魅力外,拉縴人也為此檔演出特地學習舞蹈,將肢體動作融合於活潑的理髮廳合唱,豐富視覺與聽覺。

▲拉縴人文化藝術基金會執行長林俊龍 分享 facebook

拉縴人文化藝術基金會執行長林俊龍表示:「理髮廳合唱對過去唱古典合唱的拉縴人來說,是另一種不同的挑戰。」無論是發聲的位置、唱法、舞台表現,對拉縴人而言都是全新的體驗。同時,林俊龍亦表示很高興能夠邀請到Ringmasters一同演出,這場有別於過往合唱的音樂會,相信會是很好進入合唱世界的一場演出。

臺灣首場以理髮廳合唱風格為主的《從理髮廳走出來的拉縴人》將於7月14日星期日晚間7點30分於國家音樂廳演出,更多詳情請至兩廳院售票網查詢。

從理髮廳走出來的拉縴人

時間地點:

2019/07/14(日)19:30

演出:

拉縴人男聲合唱團

Ringmasters

曲目:

拉斯姆斯・克里斯特隆 + 拉縴人男聲合唱團 Rasmus + Taipei Male Choir

牧歌 Limu, Limu, Lima!

鄧肯你好! Hej Dunkom!

Ringmasters

今夜,今夜 Tonight, Tonight

爪哇搖擺 Java Jive

黑鳥 Blackbird

微笑 Smile

久留美舞蹈歌 Khorumi

你能飛 You Can Fly

拉斯姆斯・克里斯特隆 + 拉縴人男聲合唱團 Rasmus + Taipei Male Choir

與我翱翔 Come Fly With Me

黑色情人節 My Funny Valentine

當我墜入情網 When I Fall in Love

在這恬靜的夜 In the Still of the Night

Ringmasters

我旋轉 I Get Around

藍調爵士 Jazz Me Blues

59街橋歌 59th Street Bridge Song

百合國王 Kung Liljekonvalje

一起搖滾吧 All Shook Up

鐘樓怪人組曲 Notre Dame Medley

Ringmasters + 拉縴人男聲合唱團 Ringmasters + Taipei Male Choir

一切都好It’s alright

我心得安寧It is Well with My Soul

午夜時分Midnight Hour

奇異恩典Amazing Grace

