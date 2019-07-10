台北愛樂少年及兒童合唱團赴波蘭參賽勇奪雙金！

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文/MUZIK

台北愛樂少年及兒童合唱團於7月2日代表台灣參加「2019波蘭哥白尼國家合唱節比賽（Per musicam ad astra）」，與世界各地優秀合唱團相互競唱，經歷一番苦戰後最終贏得雙面金牌，為台灣爭光！

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▲指揮傅湘雲老師上台領獎

第七屆波蘭哥白尼國家合唱節比賽，於7月2日在托倫（Torun）盛大舉行，今年參賽隊伍包含來自南非、馬來西亞、印尼、立陶宛、菲律賓、波蘭等國的合唱團。台北愛樂少年及兒童合唱團以優美均衡的和聲，並憑藉精湛的演唱技巧展現絕佳的音樂詮釋，分別於童聲組與民謠組榮獲金牌，在童聲組也拿下分組冠軍！

而後經由評審團評選出分數最高的五支金牌隊伍，可獲得參加大獎賽資格，台北愛樂少年及兒童合唱團作為其中之一，同時也是獲選參與大獎賽中平均年齡最小的隊伍，與南非青年合唱團、馬來西亞和印尼的大學音樂歌手團同台勁技。台北愛樂少年及兒童合唱團以兩首 台灣原住民歌謠《鬼湖之戀》、錢南章《讚美歌唱》贏得滿場觀眾熱烈的掌聲與歡呼，在國際競賽舞台上充分宣揚台灣的音樂文化。

比賽結束後，台北愛樂少年及兒童合唱團與美國費城男童合唱團交流演出，以四首台灣新編的合唱曲目成功征服全場觀眾，再次成功地完成一次音樂外交！接下來台北愛樂少年及兒童合唱團將受邀前往維也納參與Summa Cum Laude音樂節演出。

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