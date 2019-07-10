新舞臺藝術節五周年！邀您藝遊「第五象限─魔境」

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文/MUZIK

「新舞臺藝術節」邁入五週年，今年以「第五象限─魔境」為主軸，讓藝術跨越時間刻度、跳脫空間框架，創造虛實之間的無限想像！兩檔國際旗艦節目皆為台灣首演，包括韓國魔術天團幻真製作室《SNAP 變！》、英國天才鋼琴家葛羅斯文諾X顧爾德X布列頓小交響樂團《樂躍不已》，邀請觀眾藝遊藝術「魔境」，探索多元跨界的藝術美學。

魔幻韓流席捲全球！彈指「變」出藝想世界

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幻真工作室《SNAP 變！》由七位榮獲世界魔術大獎的韓國魔術師大顯身手，以高度逼真的幻象、神出鬼沒的技法，「變」出引領世界潮流的詩意奇幻魔術劇！《SNAP變！》在愛丁堡藝穗節勇奪「亞洲藝術獎─最佳製作獎」，被譽為「此生必看的驚為天人之作」，紐約時報口碑更推薦這齣魔幻作品是「猶如沒有魔杖的魔法師，將光影幻象、卓別林喜劇與馬戲藝術完美融合！」

幻真製作室藝術總監金亨俊表示：「我們希望打造人人嚮往、超越現實的奇幻世界。」同時也認為臺灣魔術發展也非常蓬勃，非常期待臺灣的魔術迷、劇場迷都能走進新舞臺藝術節，一起『彈指』穿越魔法之門。

貝多芬傳人X現代小提琴怪傑 變奏新古典「躍」臺灣

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「葛羅斯文諾不只是天才，更是猶如哈利．波特的鋼琴魔法師，能召喚出懾人魂魄的鍵盤音符！」受英國《金融時報》盛讚的天才鋼琴家葛羅斯文諾天賦異稟， 19歲即成為BBC逍遙音樂會史上最年輕的鋼琴獨奏家。

今年 27歲的葛羅斯文諾縱橫古典樂壇，此次《樂躍不已》音樂會他將攜手現代小提琴怪傑湯馬士・顧爾德(Thomas Gould)及布列頓小交響樂團(Britten Sinfonia)，為臺灣古典樂迷帶來跨「躍」時代的變奏新美學！

新舞臺藝術節公益場！泰雅之子走出深山圓夢

新舞臺藝術節年年舉辦LOVE& ARTS公益場，豐富偏鄉學子藝術存摺，今年首度與扎根偏鄉藝文教育的「夢想 + 圓夢工程」結合。無獨有偶工作室《沒有人愛我》公益場，將邀請宜蘭縣特偏學校「金洋國小」的孩子演出「番外篇」，戲裡要讓大家關注環境、土壤議題，戲外更要說一個泰雅部落孩子走出深山、登上圓夢舞台的動人故事。

除此之外，新舞臺藝術節國內重量級節目也將重磅登場，包含國際大導演李安經典電影改編的音樂劇─天作之合劇場《飲食男女》、知名導演李崗首部監製舞臺劇─財團法人影想文化藝術基金會《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》以及集結臺藝大明星校友的喜劇─春河劇團《大家安靜30》，邀請您9-11月接力看好戲！

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