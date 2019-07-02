TICF19台北國際合唱音樂節唱翻暑假

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文/MUZIK

一年時節又來到暑假，也表示最受國際注目的台灣古典音樂盛事之一「TICF19 台北國際合唱音樂節」即將展開。TICF19將於7月26日至8月4日之間舉辦，除了開閉幕音樂會、邀演國際團隊與音樂營之外，自去年開始舉辦的「TICC 台北國際合唱大賽」規模也更加盛大，台北今夏的歌聲，保證比往年更加嘹亮。

▲TICF19經典音樂會介紹

TICF19邀演團體的實力與多樣性，高度規格一如以往。來自菲律賓宿霧的曼達維兒童合唱團（Mandaue Children & Youth Chorus）曾於2012年受TICF之邀來台演出，華麗的服裝與舞台呈現與歌曲本身同樣迷人。將與菲律賓曼達維兒童合唱團同台演出永真慈善音樂會的香港中文大學，為香港最活躍的大學合唱團，目前推動的粵語合唱曲目計畫是華語音樂圈的重要運動。來自瑞典北方烏普薩拉的阿爾曼納合唱團（Allmänna Sången）成立於1830年，是歐洲最古老的學院合唱團之一，但他們跨足影劇電玩配樂的多棲唱功卻絕對讓人耳目一新。

來自德國西南工業城市的德國薩爾布呂肯室內合唱團（KammerChor Saarbrücken）則是一支橫掃各大賽獎項的職業天團，今年將演唱膾炙人口的馬勒稍慢板改編，這首稀奇的16聲部無伴奏改編，毫無疑問是展現合唱團實力的試金石。而TICF舉辦19屆以來，首度有義大利合唱團隊參演——烏特合唱團（UT insieme vocale-consonante），本團是盛產獨唱家與教會合唱團的義大利少見的專業合唱團，由知名作曲家暨指揮家多納蒂（Lorenzo Donati）率領，團員也多為合唱界活躍的指揮與歌者，他們將帶來文藝復興至當代的合唱作品，帶台灣合唱愛樂一窺義大利合唱音樂堂奧。

今年開閉幕音樂會則是兩首重量級古典時期聖樂作品。開幕音樂會是由拉脫維亞Kamēr青年合唱團前總監、現任拉脫維亞國家歌劇院常任指揮利耶賓許（Jānis Liepiņš）指揮的海頓《創世記》，此場音樂會不僅是難得的全本演出，同時是台北愛樂合唱團今年的「三大神劇計畫」之一；而閉幕音樂會則由合作多年的匈牙利大師嘉保．豪勒隆（Gábor Hollerung）與節慶合唱團帶來莫札特C小調彌撒（K. 427）。

來到第2屆的TICC在去年受到亞洲合唱團體熱烈迴響之後，今年參賽隊伍超過30支，甚至有兩隊遠自波蘭而來的合唱團報名，對於一個成長中的賽事來說無疑是一大鼓勵。而備受合唱專業人士喜愛的TICF音樂營，今年為中等程度指揮特別增開「合唱研究室」，使得音樂節十天當中的活動類型與範圍更臻至多元完備。儘管TICF19在本月底才揭開序幕，但已讓人不禁期待音樂節與台灣合唱的未來發展。

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