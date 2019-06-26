你知道是誰發明了鋼琴嗎？被人遺忘的發明者 - 克里斯托弗里

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文/MUZIK

誰發明了今日廣受歡迎的鋼琴？答案是大多數人可能從未聽過的一個陌生名字：克里斯托弗里（Bartolomeo Cristofori）。

這位1665年生於巴都亞的樂器製造師，1688年開始為梅迪奇家族的費迪南多親王工作，職務是照看親王收藏的珍異樂器——而其受僱的原因，也許或多或少與他出色的發明能力有關。

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而現存關於鋼琴的最早紀錄，正是出現在1700年費迪南多親王藏下的一分樂器清單上，該單寫有「由克里斯托弗里製造的Arpicembalo，是一個能夠發出弱音及強音的新發明，它的每一個調上配有兩組弦，共鳴板以絲柏製成……。」

（Un Arpicembalo di Bartolomeo Cristofori di nuova inventione, che fa' il piano, e il forte, a due registri principali unisoni, con fondo di cipresso senza rosa...）鋼琴的「piano」之名，即來自這段記述裡的弱（piano）與強（forte）兩字。

早期的鋼琴外觀與今日截然不同，它沒有踏板、鍵盤窄小，整個樂器比現代鋼琴小得多，回響較少、聲音也比史坦威之流沉靜。

與更早期的鍵盤樂器，如大鍵琴相比，不同的是，鋼琴是以槌擊弦發聲：琴鍵按下時，制音器離弦、琴槌擊弦，發出聲響；琴鍵復位時，制音器則返回壓弦，讓其停止震動。現代鋼琴的踏板能讓制音器保持離弦，達到延音效果，不過其擊弦作動仍與數百年前問世的第一部鋼琴基本相同。

克里斯托弗里的鋼琴因為製造起來過於複雜，發明之初並未流行。在作曲家們開始支持這種新樂器之後，它才藉著音量、可變性、表現力的優勢，很快成為樂壇上主流的鍵盤樂器。

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