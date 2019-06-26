2019臺北市音樂季開季 ─ 殷巴爾的馬勒傳奇即將展開

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文/MUZIK

今年歡度50周年團慶的臺北市立交響樂團，2019下半年臺北市音樂季【英雄時代－殷巴爾的馬勒傳奇】，將由樂迷引頸企盼的國際馬勒音樂權威、北市交首席指揮殷巴爾領軍，開啟全新樂季。

北市交團長何康國表示，會將本次樂季定名為「英雄時代－殷巴爾的馬勒傳奇Inbal’s Mahler Legend－My Time Will Come」的原因，除了是鄭重宣告新任首席指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）上任，首波音樂會將連續演出馬勒三首交響曲外，亦發想於貝多芬的第三號交響曲「英雄」：1803年當貝多芬創作第三號交響曲、撕毀原本題獻給拿破崙的封面、改【獻給一位英雄】，他其實不知道，他就是觀眾心中那一位不向命運低頭的大眾英雄。20世紀初馬勒寫下超越時代的10首交響樂曲，雖然心中遺憾知音難尋、但充滿自信的宣告「My time will come」；英雄，就是不向時代妥協、追求生命價值的勇者。這個標題也是獻給社會各行業中眾多的無名英雄；向不畏風向所動、引領時代潮流，堅持追求真理、成就生命價值的英雄事蹟致敬。

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▲北市交首席指揮伊─利亞胡‧殷巴爾 Eliahu Inbal

重量級「大師系列」節目首推北市交新任首席指揮殷巴爾的馬勒交響曲，以詮釋馬勒、布魯克納及蕭斯塔科維契作品享譽國際的殷巴爾，自北市交於今年3月宣布首席指揮人選以來，音樂會詢問度超高。上任的首場演出為10月20日於臺北國家音樂廳演出陣容龐大的馬勒第八號交響曲《千人》、10月25日、27日分別於高雄衛武營、臺北國家音樂廳演出馬勒第二號《復活》，11月3日於臺北中山堂演出馬勒第四號交響曲。2020年亦將持續進行殷巴爾的馬勒系列音樂會，樂迷不能錯過蒐集大師的珍貴演出場次。以每年固定推出歌劇製作聞名的北市交，今年度首度跨足音樂劇，與果陀劇場共同推出華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，以華人電影配樂大師周藍萍的經典歌曲為基底，集結近年臺灣音樂劇最龐大陣容，分別於8月16至18日臺北城市舞台、8月24至25日高雄衛武營演出。有鑑於不朽經典情歌的傳唱使命，再度為世人打造情歌還是溫柔的年代，由華人音樂劇教父梁志民執導，卜學亮、江美琪、袁詠琳領銜主演，帶給每個尋找夢想的你我，出自真情而日夜吟唱的回憶和感動。

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▲臺北市立交響樂團

北市交今年歡慶創團50周年，承繼過去開拓臺灣音樂文化之精神，持續委託多位本國籍作曲名家進行新管弦樂曲創作，期能對於臺灣整體交響音樂文化及環境之長遠發展有所助益，儲備未來臺灣音樂能量。2019年委託了錢南章、溫隆信、潘皇龍及賴德和等作曲家創作。10月4日於臺北中山堂將世界首演賴德和的管弦樂作品《歲月風華》，本曲刻劃「移民聚落」、「臺北建城」、「殖民城市」到「現代臺北」時間綿延參百餘年的臺北色彩。適逢臺北市與美國亞特蘭市締結姊妹市40周年，北市交亦將於11月啟程至美國，由華裔指揮家林望傑領軍，並邀請旅美臺灣小提琴家黃俊文，大提琴家范雅志聯袂登台。11月10日於臺北中山堂舉辦美巡行前音樂會，將臺灣知名作曲家金希文為小提琴與大提琴所作的《雙協奏曲》，此曲更被國際樂評讚譽為「繼布拉姆斯之後，最好的雙協奏曲」。壓軸曲目，則特地以布拉姆斯《第一號交響曲》，展現北市交歷經半世紀淬鍊的光彩。

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2019臺北市音樂季亦將邀請國際知名指揮家卡薩德緒（Jean-Claude Casadesus）、低音管演奏者馬提亞斯‧賴茨（Matthias Racz）、中提琴家傑拉德‧考斯（Gerard Causse）及多位國際聲樂名家，節目精彩可期，全季票券自6月17日至7月15日推出超值早鳥優惠65折，請樂迷即早把握。購票詳情請洽兩廳院售票系統。

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