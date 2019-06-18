發掘台灣音樂之美 ─ 聽見·福爾摩沙四重奏

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文/MUZIK

「福爾摩沙四重奏」由小提琴家林允白（Jasmine Lin）、李家瑋（Wayne Lee）、中提琴家陳則言以及大提琴家黛博拉‧裴（Deborah Pae）組成，以獨奏家、室內樂以及教育家身分活躍於世界各地。團員們畢業於茱莉亞音樂院、柯蒂斯音樂院以及新英格蘭音樂院，演奏足跡遍布美洲、亞洲及歐洲各大音樂廳，並個別於許多音樂大賽，如：帕格尼尼國際小提琴大賽、Primrose國際中提琴大賽……等國際賽事獲獎，除此之外更於2006年獲得第10屆倫敦國際弦樂四重奏大賽首獎及阿瑪迪斯獎，是第一個贏得此獎項冠軍的亞洲團體。2014年起，福爾摩沙四重奏擔任加拿大國家青年管弦樂團駐團四重奏，與加州大學聖地牙哥分校台灣研究講座教授/廖炳惠合作，致力推廣台灣豐富的傳統音樂；並於2019年獲美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）邀請，擔任冬季及春季駐校音樂家，駐校活動包括器樂演奏大師班、室內樂大師班與音樂會。創團以來，陸續由EMI、 New World及Delos為他們發⾏錄音。

▲福爾摩沙四重奏大師班片段

「我們對各種民謠音樂非常的著迷，它們有一種神奇的力量」─福爾摩沙四重奏

福爾摩沙四重奏是美國和加拿大許多組織和機構的常駐樂團，除了古典樂四重奏曲目外，也熱衷於台灣傳統音樂、世界音樂，以音樂做為國際上重要的文化橋樑。2014-2016年間，福爾摩沙四重奏與聖地牙哥藝術創作組織《Art of Élan》合作，創作了兩首以台灣原住民傳統音樂為題材的弦樂四重奏，分別為─2014年首演萊斯大學教授/陳士惠的《讓靈魂回家:阿美族的三則傳奇四首歌》，和2016年委託加州大學聖地牙哥分校教授/梁雷，以布農族、魯凱族、雅美族和阿美族音樂創作的《歌聲的迴響Song Recollections》。這不但奠定了他們將「台灣之聲」帶往國際的決心，也加速他們對傳統音樂結合古典音樂領域的著迷，以弦樂四重奏演奏更多國家的傳統音樂，希望串起世界傳統文化的力量。

文化‧教育‧傳承

近十五年來，福爾摩沙四重奏應邀前往世界各地演出，將臺灣的多元民謠音樂推廣向國際舞臺，為福爾摩沙四重奏創作的當代作品包括：以南管為題材，陳士惠《梅花操的迴響》，Dana Wilson《Hungarian Folk Songs》、《The night of h’s》、《Apart》和林煒傑《祈禱小⽶豐收歌》及《五首台灣民謠》。不只致力於傳遞來自文化的聲音，同時他們也為弦樂四重奏探索多樣且大膽的二十一世紀當代音樂素材。不只為國際舞台常客，秉持對「傳承」的熱誠，熱血的他們也活躍於在許多音樂教育領域。目前福爾摩沙四重奏團員們分別任教於南加大、羅斯福大學、東密西根大學......等校，也是許多世界音樂節、音樂營及大師班的常任師資。

▲《五首台灣民謠》林煒傑，福爾摩沙四重奏演奏

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第一屆台北大師星秀音樂節 ─ 開幕音樂會Opening Concert

時間、地點｜

8/3 (六) 19:30 國立臺北藝術大學音樂廳 TNUA Concert Hall

演出｜

福爾摩沙四重奏 Formosa Quartet

曲目｜

海頓：第六號弦樂四重奏，作品76

Franz Joseph Haydn - String Quartet No. 6, Op. 76

蕭斯塔科維契：第三號弦樂四重奏，作品73

Dmitri Dmitriyevich Shostakovich - String Quartet No. 3, Op. 73

～購票請洽兩廳院售票系統～

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