親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

今晚 你能感受到愛嗎？ 《火箭人》──艾爾頓強人生悲喜

2019-06-18 13:35MUZIK閱聽古典樂

分享

文/MUZIK

這部由艾爾頓強親自參與製作、一手催生的自傳影像，回顧了這位一代搖滾巨星的荒誕不羈又衝突不斷的傳奇前半生，並且天衣無縫地將歷年金曲穿插其中！

6月號《MUZIK》主題為「一個音樂劇的誕生」，無獨有偶地，當今全球票房銷售第一的音樂劇《獅子王》，幕後擔綱作曲的最重要靈魂人物、英國搖滾巨星艾爾頓強（Elton John），也將於6月14日在台上映傳記電影《火箭人》。這部由艾爾頓強親自參與製作、一手催生的自傳影像，回顧了這位一代搖滾巨星的荒誕不羈又衝突不斷的傳奇前半生，並且天衣無縫地將歷年金曲穿插其中。不管先前熟不熟悉艾爾頓強的歌曲，觀眾鐵定會在這兩小時內「秒圈粉」，深受一代巨星的戲劇化人生吸引。

黃金三角陣容編導演

由艾爾頓強欽點的製作陣容，當然有著濃厚的音樂電影背景。編劇由《舞動人生》（Billy Elliot）編劇李賀爾（Lee Hall）擔任，此電影中男主角與父親之間糾葛難解的親情，2000年首映時就讓艾爾頓強深深感動，之後更著手為《舞動人生》的音樂劇版譜曲，李賀爾對於艾爾頓強的深度了解，也讓他充分在《火箭人》中描繪了艾爾頓強與父母之間既充滿怨懟又渴望被愛的複雜心情。

導演戴克斯特佛萊契（Dexter Fletcher）或許名聲還不夠響亮，生涯前期主要以演員身分參與如《諾曼第大空降》等片，然而去年描述皇后合唱團主唱的人生故事、勇奪奧斯卡最佳男主角的《波希米亞狂想曲》，原本導演因醜聞去職後，佛萊契正是被賦與最後救火任務，成功完成此片的大功臣，當時因為工會規定無法正式掛名導演，讓許多影評為其抱屈。如今《火箭人》一片上映，全片行雲流水，以半寫實半魔幻的舞台風格，成功揉合了艾爾頓強的暢銷歌曲與人生故事，更能看出佛萊契在音樂及影像之間處理的高超技巧。

誰來演繹艾爾頓強這位傳奇人物呢？近年以《金牌特務》系列走紅的英國明星泰隆艾格頓（Taron Egerton），是略感驚喜但又不意外的人選。即便泰隆不像許多演員般具有音樂劇背景，但在2016年參與配音的動畫《歡樂好聲音》中，泰隆已完全展現過他的好歌喉，更巧合的是，片中由他主唱的歌曲，正是艾爾頓強的《I'm Still Standing》，此首曲子也在《火箭人》裡有著相當重要的橋段，影迷們不妨兩相比較前後不同。

分享

▲ 泰隆艾格頓在《火箭人》裡飾演艾爾頓強

不折不扣的音樂劇電影

一般的音樂人傳記電影，通常採取的是「原景重現」的方式，也就是在演到主角創作過程、錄音室錄製或演唱會現場時，才會演唱他們的相關歌曲，像是《波希米亞狂想曲》、《為你鍾情》（Walk the Line）、《雷之心靈傳奇》皆是如此。不過在《火箭人》中，除了此傳統敘事法外，其實加入更多的是像音樂劇電影的拍法，艾爾頓強的經典歌曲，不但只從他的嘴裡唱出來，很多時候則是從他的人生片段中，找到呼應的橋段，並且讓其他角色以合唱或輪唱的方式詮釋。如此一來，導演更能活用這些暢銷歌曲的歌詞，發揮出音樂與歌詞的最大功效。

另一個讓《火箭人》更顯得像音樂劇電影，而非純粹傳記電影的特點，是主角泰隆的歌唱方式。如同前文所說，泰隆本身擁有相當好的歌喉，但在聲線上並不像艾爾頓強一般，是具有重度喉音的偏靈魂式唱法。若是一般傳記電影，為了達到「原音重現」的效果，演員通常會特別刻意模仿原唱者的音色，然而《火箭人》裡，可以聽出導演並未採取這樣的做法，泰隆是以最合適他唱法，而且符合角色性格的方式，在演唱這些歌曲，而非採取「還原度100％」的角度。經過「音樂劇電影」的這一個轉折，《火箭人》也更具備了其他音樂傳記電影不同的觀影深度，甚至預示了未來可能會有舞台版音樂劇的可能性。

即便音樂劇迷最熟悉的《獅子王》歌曲並未在《火箭人》中出現，但在艾爾頓強的婚禮中，出現了實際中沒有的非洲原住民合唱團為背景，應該是對於《獅子王》作曲的呼應，而耳朵尖一點的樂迷，可能也會發現《Can you feel the love tonight?》的前奏小段落，意外地藏在《火箭人》裡相當重要的情節裡，究竟在何處，就請大家一起進到戲院來「感覺愛」了！

《火箭人》電影預告

【更多精采內容詳見】

分享

《MUZIK閱聽古典樂》

《一個音樂劇的誕生》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！

相關新聞

發掘台灣音樂之美 ─ 聽見·福爾摩沙四重奏

2019-06-18 14:51

來自丹麥——為歌劇藝術家而生的LinkedIn

2019-06-11 13:09

台北大師星秀音樂節 聚焦七場頂尖音樂盛宴

2019-06-11 13:08

委內瑞拉超級指揮巨星杜達美出席好萊塢摘星典禮

2019-06-04 11:35

膠卷上的經典—百老匯演員最愛歌舞片！

2019-06-04 11:30

全新的小提琴設計於今年4月面世

2019-05-28 14:30

古典音樂讓你生產力高漲（嗎？）

2019-05-28 14:12

《捍衛任務3》基哥！！不只是最強動保人士 還聯手古典樂共創暴力美學

2019-05-21 13:11

調查：一般人在28歲後就不會再尋找新音樂

2019-05-21 13:09

歌劇演唱家的退休生活－起碼有一間很特別的安養院

2019-05-14 14:22

琴背內藏的銘記——希望之琴 藏二戰往事

2019-05-14 13:55

日本創意廣告 用剪刀剪出貝多芬快樂頌

2019-05-07 12:09

古典音樂：遠離現代噪音的避風港？

2019-05-07 12:05

壓力山大嗎？心理醫師建議加入合唱團

2019-04-30 14:52

聲音的模樣 藏在大自然裡！

2019-04-30 14:52

世界最性感的兩名男星接連主演伯恩斯坦

2019-04-23 13:09

華為AI完成了舒伯特的「未完成」

2019-04-23 13:07

音樂絕對不是單獨一人的事！小提琴大師林昭亮的教育哲學

2019-04-17 09:37

單簧管首席奧登薩默的藍色時光

2019-04-16 12:16

2019 TMAF 台北大師星秀音樂節課程攻略

2019-04-10 16:42

跟著拉赫曼尼諾夫追劇去～

2019-04-10 16:42

瀨戶內國際藝術祭首次節中節！Vocal Asia Festival 8月前進日本

2019-04-02 11:59

超糗！三百年小提琴飛出舞台！

2019-04-02 11:59

全世界第一把3D列印小提琴

2019-03-26 13:29

戰壕中的大提琴

2019-03-26 11:32

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

絕對的條件 音感關鍵部位

2019-03-19 11:55

恐怖情人處處有 音樂圈也免不了...

2019-03-12 13:34

世界名人郵票：蕭邦篇

2019-03-12 13:33

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

從「少女的祈禱」談起

2019-03-05 14:49

專業級的掉棒指揮

2019-02-26 12:50

音盤貓抓版 貓咪變DJ

2019-02-26 12:41

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

「香頌」—沉重生命的稀釋劑

2019-02-12 11:40

星際大戰8 配樂吸引音樂學者關注

2019-02-12 11:40

照顧情緒 音樂未必是良方

2019-01-29 11:49

只要一抬頭 那我們就搞砸了

2019-01-29 11:49
看更多

熱門文章

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:15

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

沒有距離感的孔曉振 善於觀察人心

2019-06-17 08:31

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:33

風力發電股受惠選舉行情

2019-06-13 12:25

逃犯條例讓不信任感全面爆發 何韻詩：中國可以封殺我的歌 卻阻止不了人民團結

2019-06-12 13:33

珠寶大亨蔡精賢 用做珠寶的精神推展「東方喜悅蔬食料理」

2019-06-11 16:50

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:29

82歲登蘋果大會！高中學歷、至今單身 若宮正子「為大家帶來勇氣」

2019-06-12 16:23

預防失能失智 但願我們都能健康到最後一刻

2019-06-12 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top