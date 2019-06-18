今晚 你能感受到愛嗎？ 《火箭人》──艾爾頓強人生悲喜

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文/MUZIK

這部由艾爾頓強親自參與製作、一手催生的自傳影像，回顧了這位一代搖滾巨星的荒誕不羈又衝突不斷的傳奇前半生，並且天衣無縫地將歷年金曲穿插其中！

6月號《MUZIK》主題為「一個音樂劇的誕生」，無獨有偶地，當今全球票房銷售第一的音樂劇《獅子王》，幕後擔綱作曲的最重要靈魂人物、英國搖滾巨星艾爾頓強（Elton John），也將於6月14日在台上映傳記電影《火箭人》。這部由艾爾頓強親自參與製作、一手催生的自傳影像，回顧了這位一代搖滾巨星的荒誕不羈又衝突不斷的傳奇前半生，並且天衣無縫地將歷年金曲穿插其中。不管先前熟不熟悉艾爾頓強的歌曲，觀眾鐵定會在這兩小時內「秒圈粉」，深受一代巨星的戲劇化人生吸引。

黃金三角陣容編導演

由艾爾頓強欽點的製作陣容，當然有著濃厚的音樂電影背景。編劇由《舞動人生》（Billy Elliot）編劇李賀爾（Lee Hall）擔任，此電影中男主角與父親之間糾葛難解的親情，2000年首映時就讓艾爾頓強深深感動，之後更著手為《舞動人生》的音樂劇版譜曲，李賀爾對於艾爾頓強的深度了解，也讓他充分在《火箭人》中描繪了艾爾頓強與父母之間既充滿怨懟又渴望被愛的複雜心情。

導演戴克斯特佛萊契（Dexter Fletcher）或許名聲還不夠響亮，生涯前期主要以演員身分參與如《諾曼第大空降》等片，然而去年描述皇后合唱團主唱的人生故事、勇奪奧斯卡最佳男主角的《波希米亞狂想曲》，原本導演因醜聞去職後，佛萊契正是被賦與最後救火任務，成功完成此片的大功臣，當時因為工會規定無法正式掛名導演，讓許多影評為其抱屈。如今《火箭人》一片上映，全片行雲流水，以半寫實半魔幻的舞台風格，成功揉合了艾爾頓強的暢銷歌曲與人生故事，更能看出佛萊契在音樂及影像之間處理的高超技巧。

誰來演繹艾爾頓強這位傳奇人物呢？近年以《金牌特務》系列走紅的英國明星泰隆艾格頓（Taron Egerton），是略感驚喜但又不意外的人選。即便泰隆不像許多演員般具有音樂劇背景，但在2016年參與配音的動畫《歡樂好聲音》中，泰隆已完全展現過他的好歌喉，更巧合的是，片中由他主唱的歌曲，正是艾爾頓強的《I'm Still Standing》，此首曲子也在《火箭人》裡有著相當重要的橋段，影迷們不妨兩相比較前後不同。

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▲ 泰隆艾格頓在《火箭人》裡飾演艾爾頓強

不折不扣的音樂劇電影

一般的音樂人傳記電影，通常採取的是「原景重現」的方式，也就是在演到主角創作過程、錄音室錄製或演唱會現場時，才會演唱他們的相關歌曲，像是《波希米亞狂想曲》、《為你鍾情》（Walk the Line）、《雷之心靈傳奇》皆是如此。不過在《火箭人》中，除了此傳統敘事法外，其實加入更多的是像音樂劇電影的拍法，艾爾頓強的經典歌曲，不但只從他的嘴裡唱出來，很多時候則是從他的人生片段中，找到呼應的橋段，並且讓其他角色以合唱或輪唱的方式詮釋。如此一來，導演更能活用這些暢銷歌曲的歌詞，發揮出音樂與歌詞的最大功效。

另一個讓《火箭人》更顯得像音樂劇電影，而非純粹傳記電影的特點，是主角泰隆的歌唱方式。如同前文所說，泰隆本身擁有相當好的歌喉，但在聲線上並不像艾爾頓強一般，是具有重度喉音的偏靈魂式唱法。若是一般傳記電影，為了達到「原音重現」的效果，演員通常會特別刻意模仿原唱者的音色，然而《火箭人》裡，可以聽出導演並未採取這樣的做法，泰隆是以最合適他唱法，而且符合角色性格的方式，在演唱這些歌曲，而非採取「還原度100％」的角度。經過「音樂劇電影」的這一個轉折，《火箭人》也更具備了其他音樂傳記電影不同的觀影深度，甚至預示了未來可能會有舞台版音樂劇的可能性。

即便音樂劇迷最熟悉的《獅子王》歌曲並未在《火箭人》中出現，但在艾爾頓強的婚禮中，出現了實際中沒有的非洲原住民合唱團為背景，應該是對於《獅子王》作曲的呼應，而耳朵尖一點的樂迷，可能也會發現《Can you feel the love tonight?》的前奏小段落，意外地藏在《火箭人》裡相當重要的情節裡，究竟在何處，就請大家一起進到戲院來「感覺愛」了！

《火箭人》電影預告

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