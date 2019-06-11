來自丹麥——為歌劇藝術家而生的LinkedIn

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文/MUZIK

不論是歌劇或古典音樂，為了提供一個完整而全面網羅人才過程，丹麥歌劇演唱家Sune Hjerrild開創了一個平台——Truelinked，主要目標是希望能促進藝術家們與組織機構之間更緊密的關係。這個平台將於今年底在英國上線，成為一個藝術家們能夠與組織機構、經紀公司，甚至直接與觀眾建立聯繫的線上平台。

Truelinked的運作將與LinkedIn有相似的風格，藝術家的線上履歷可以被公司及歌劇院搜索，以支持21世紀的歌劇產業為目標，經由科技簡便地連結產業中的四個端點。

藝術家建立履歷（包含自傳、可工作時間、演出作品及影音資料等）是完全免費的，而這些簡介可以被連結到經紀公司、提供給個別藝術單位管理，也包含更多細緻的個人資訊來方便預約登記。

Hjerrild說到自己決定成立這家公司，是因為自己的法國經紀人公司倒閉，當時的他瞬間失去了所有的聯繫管道、以及在法國的工作機會。「將雞蛋放在同一個籃子裡真的非常危險，這個經驗對我而言是一個挫折，我相信如果藝術家們可以擁有、並且維持好自己的出路和管道，這可以幫助他們更容易地安排自己的藝術家職涯。」

Hjerrild補充道，社群媒體如Facebook或專業的網路平台LinkedIn對一些職業來說都非常好用，但他們並不完全符合古典音樂或歌劇產業的需要，因此讓我決定創造這個量身定做的平台。

對於年輕藝術家們，Truelinked可以幫助他們「推銷」自己及自己的作品，對於更加有名氣的明星歌手們，也可以利用這個平台來搭建起不同國家地區的演出機會。

同時，公司行號也可以使用這個平台作為選角工具、開出需求、搜尋角色，也可以安排面試。Hjerrild說道，經紀公司也可以在Truelinked平台上經營管理他們的工作。歌劇劇團及經紀公司的基本存取功能是免費的，然而，想要使用更完整的功能則需支付額外的費用。

去年，Truelinked收購了Operabase（現存線上資料庫，以全球歌劇製作、歌劇院及藝術家的資訊紀錄為特色，可上溯到1996年的數據資料），而現在Operabase的數據都將與Truelinked上產生的資訊合併。Hjerrild說道，他希望利用這些數據的可能性，讓藝術家和經紀公司能夠使用分析數據來繪製他們的職業演出軌跡。

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