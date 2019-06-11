親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

秋行軍蟲入侵後 台灣還能多做什麼？

林東芳旁店面招租布條寫「除牛肉麵外」 房仲揭內幕

台北大師星秀音樂節 聚焦七場頂尖音樂盛宴

2019-06-11 13:08MUZIK閱聽古典樂

分享

文/MUZIK

大師星秀音樂節，由藝術總監林昭亮及國際師資評委選出66位成為首屆台北大師星秀音樂節正式學員。同時，由大師與學員攜手呈現的系列音樂會已經熱烈啟售！

第一屆台北大師星秀音樂節，由藝術總監林昭亮及國際師資評委從兩百件相當優秀的學生中進行甄選，最終選出66位成為首屆台北大師星秀音樂節正式學員。同時，由大師與學員攜手呈現的系列音樂會已經熱烈啟售，自8月3日至17日，在國家音樂廳、臺中國家歌劇院、高雄衛武營藝術文化中心，以及國立臺北藝術大學音樂廳，讓全臺樂迷們盡能躬逢其盛。

競爭激烈，66 位海內外音樂學子脫穎而出

本次音樂營吸引逾200位來自美國、日本、韓國、中國大陸等世界各地的音樂學子報名，參與徵選成員多為音樂學院高材生，其中更不乏知名音樂學院或國際音樂大賽獲獎者，甚至還有職業樂團的樂手，經過激烈競爭，一共錄取66位菁英。

8月3日起，將由20位頂尖師資進行17天 16夜紮實的訓練及講座，包括室內樂訓練、獨奏、管弦樂片段指導、管弦樂團面試模擬及大師班與講座等。藝術總監林昭亮表示：「本次師資陣容堅強，師生比約1:4，在這樣密集的輔導下，學員們在音樂會上展現的成果絕對令人期待！」

分享

7場音樂會熱銷中，盡展古典音樂各式魅力

來自臺灣，被瓜奈里四重奏的傳奇大提琴家David Soyer盛讚「此世代最頂尖弦樂四重奏之一」的福爾摩沙四重奏，除了在音樂節中以四重奏的觀點切入，予星秀們合奏指導外，亦將於8月3日擔綱開幕音樂會，帶來海頓與蕭斯塔科維契兩部風格迥異卻又絕對經典的弦樂四重奏，為整個音樂節的系列音樂會揭開序幕。

8月9日的「大師音樂會」，將由18位國際首席大師重磅出擊，包括費城管弦樂團首席金大衛、大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、紐約愛樂樂團首席黃欣、知名大提琴家林恩‧哈瑞爾，阿姆斯特丹皇家大會堂長笛首席艾蜜莉‧貝儂、前英國愛樂雙簧管首席戈登‧杭特、福爾摩沙四重奏等，輪番呈現包括巴赫《布蘭登堡協奏曲》及布拉姆斯、韋伯、泰雷曼的室內樂作品在內，獻給樂迷既豪華又紛呈多采的音樂盛宴。8月10日免費索票入場的「室內樂馬拉松音樂會」將讓星秀們在此一展音樂節密集與大師和其他同儕切磋的成果。

分享

名家新秀，合組夢幻陣容巡迴演出

本次第一屆台北大師星秀音樂節中，來自國際各大管弦樂團的首席名家，在知名指揮林望傑的帶領下，親自上陣，與經過兩週訓練的星秀一同登臺演出孟德爾頌第三號交響曲《蘇格蘭》、貝多芬第七號交響曲，也將與林昭亮、曾宇謙、黃欣、詹曉昀齊力演出毛瑞爾為四把小提琴的交響協奏曲，於 8月16至18日於高雄衛武營國家藝術文化中心、臺中國家歌劇院、國立臺北藝術大學音樂廳巡迴演出。

除了給予星秀近距離親炙大師，甚至比鄰而坐、同臺演出的珍貴經驗，林昭亮表示，這次大師們不一定會坐在習慣的「首席」座位，希望坐在非首席座位的學員們不要氣餒，因為無論是坐在樂團的哪一個位置都一樣重要，林昭亮笑稱：「我已經預定了第二小提琴最後面的座位！」

支持青年音樂人才，藝術圈內外鼎力相助

第一屆台北大師星秀音樂節的理念深獲藝術文化界內外的鼎力相助，文化部期許成為人才培養最有力的支撐者，成為藝術家們的翅膀、國家表演藝術中心、國立臺北藝術大學音樂學院的全力支持。

文龍藝術文化基金會亦提供專款專用獎學金，給予音樂學子堅實有力的後盾；素以支持文化與教育活動的力晶文化基金會本次也大力支持，執行長詹曼君認為：「藝術的推廣分為觀眾與專業兩種面向，皆須並重，本次台北大師星秀音樂節的理念恰與基金會不謀而合，希望能夠藉此培養更多年輕學子」。

與林昭亮為多年好友的勇源基金會董事長陳致遠表示：「以往都是林昭亮在『台上拉』，我在『台下聽』，這次終於能夠眾志成城，為台灣的藝術領域盡一份力」。

此外包括和德昌股份有限公司麥當勞授權發展商、晶華酒店、長榮航空、安聯投信等長期重視耕耘藝術文化領域的單位皆在本次共襄盛舉，促使臺灣的藝術土壤更加肥沃，也使本次音樂節，成為亞洲古典樂界重要的盛事之一。

第一屆台北大師星秀音樂節 音樂會資訊

第一屆台北大師星秀音樂節-開幕音樂會 2019/08/03(六) ｜國立臺北藝術大學展演藝術中心音樂廳

第一屆台北大師星秀音樂節-大師音樂會 2019/08/09(五) ｜ 國家音樂廳

曾宇謙與大師音樂會 2019/08/11(日)｜國立臺北藝術大學展演藝術中心音樂廳（已售完）

第一屆台北大師星秀音樂節-大師星秀音樂會 08/16(五) ｜衛武營國家藝術文化中心音樂廳

第一屆台北大師星秀音樂節-大師星秀音樂會 2019/08/17(六)｜ 國家歌劇院中劇院

第一屆台北大師星秀音樂節-大師星秀音樂會 2019/08/18(日)｜ 國立臺北藝術大學展演藝術中心音樂廳

【更多精采內容詳見】

分享

《MUZIK閱聽古典樂》

《一個音樂劇的誕生》

《MUZIK閱聽古典樂》

MUZIK閱聽古典樂

華語地區最完整的古典音樂品牌，2006年10月，MUZIK 古典樂刊第一期上市，打破臺灣長達五年多沒有古典樂雜誌的情況，成為了市面上唯一古典樂雜誌。 MUZIK耙梳古典音樂史中重要的人物與知識。引領讀者探索新的古典樂議題，構築新的想像音樂方式，讓大眾輕鬆進入古典樂！

相關新聞

來自丹麥——為歌劇藝術家而生的LinkedIn

2019-06-11 13:09

委內瑞拉超級指揮巨星杜達美出席好萊塢摘星典禮

2019-06-04 11:35

膠卷上的經典—百老匯演員最愛歌舞片！

2019-06-04 11:30

全新的小提琴設計於今年4月面世

2019-05-28 14:30

古典音樂讓你生產力高漲（嗎？）

2019-05-28 14:12

《捍衛任務3》基哥！！不只是最強動保人士 還聯手古典樂共創暴力美學

2019-05-21 13:11

調查：一般人在28歲後就不會再尋找新音樂

2019-05-21 13:09

歌劇演唱家的退休生活－起碼有一間很特別的安養院

2019-05-14 14:22

琴背內藏的銘記——希望之琴 藏二戰往事

2019-05-14 13:55

日本創意廣告 用剪刀剪出貝多芬快樂頌

2019-05-07 12:09

古典音樂：遠離現代噪音的避風港？

2019-05-07 12:05

壓力山大嗎？心理醫師建議加入合唱團

2019-04-30 14:52

聲音的模樣 藏在大自然裡！

2019-04-30 14:52

世界最性感的兩名男星接連主演伯恩斯坦

2019-04-23 13:09

華為AI完成了舒伯特的「未完成」

2019-04-23 13:07

音樂絕對不是單獨一人的事！小提琴大師林昭亮的教育哲學

2019-04-17 09:37

單簧管首席奧登薩默的藍色時光

2019-04-16 12:16

2019 TMAF 台北大師星秀音樂節課程攻略

2019-04-10 16:42

跟著拉赫曼尼諾夫追劇去～

2019-04-10 16:42

瀨戶內國際藝術祭首次節中節！Vocal Asia Festival 8月前進日本

2019-04-02 11:59

超糗！三百年小提琴飛出舞台！

2019-04-02 11:59

全世界第一把3D列印小提琴

2019-03-26 13:29

戰壕中的大提琴

2019-03-26 11:32

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

絕對的條件 音感關鍵部位

2019-03-19 11:55

恐怖情人處處有 音樂圈也免不了...

2019-03-12 13:34

世界名人郵票：蕭邦篇

2019-03-12 13:33

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

從「少女的祈禱」談起

2019-03-05 14:49

專業級的掉棒指揮

2019-02-26 12:50

音盤貓抓版 貓咪變DJ

2019-02-26 12:41

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

「香頌」—沉重生命的稀釋劑

2019-02-12 11:40

星際大戰8 配樂吸引音樂學者關注

2019-02-12 11:40

照顧情緒 音樂未必是良方

2019-01-29 11:49

只要一抬頭 那我們就搞砸了

2019-01-29 11:49

兒童唱古典樂成新寵

2019-01-22 13:38

大師親授五要訣 音癡也能成樂手

2019-01-22 13:38
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top