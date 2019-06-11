台北大師星秀音樂節 聚焦七場頂尖音樂盛宴

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文/MUZIK

大師星秀音樂節，由藝術總監林昭亮及國際師資評委選出66位成為首屆台北大師星秀音樂節正式學員。同時，由大師與學員攜手呈現的系列音樂會已經熱烈啟售！

第一屆台北大師星秀音樂節，由藝術總監林昭亮及國際師資評委從兩百件相當優秀的學生中進行甄選，最終選出66位成為首屆台北大師星秀音樂節正式學員。同時，由大師與學員攜手呈現的系列音樂會已經熱烈啟售，自8月3日至17日，在國家音樂廳、臺中國家歌劇院、高雄衛武營藝術文化中心，以及國立臺北藝術大學音樂廳，讓全臺樂迷們盡能躬逢其盛。

競爭激烈，66 位海內外音樂學子脫穎而出

本次音樂營吸引逾200位來自美國、日本、韓國、中國大陸等世界各地的音樂學子報名，參與徵選成員多為音樂學院高材生，其中更不乏知名音樂學院或國際音樂大賽獲獎者，甚至還有職業樂團的樂手，經過激烈競爭，一共錄取66位菁英。

8月3日起，將由20位頂尖師資進行17天 16夜紮實的訓練及講座，包括室內樂訓練、獨奏、管弦樂片段指導、管弦樂團面試模擬及大師班與講座等。藝術總監林昭亮表示：「本次師資陣容堅強，師生比約1:4，在這樣密集的輔導下，學員們在音樂會上展現的成果絕對令人期待！」

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7場音樂會熱銷中，盡展古典音樂各式魅力

來自臺灣，被瓜奈里四重奏的傳奇大提琴家David Soyer盛讚「此世代最頂尖弦樂四重奏之一」的福爾摩沙四重奏，除了在音樂節中以四重奏的觀點切入，予星秀們合奏指導外，亦將於8月3日擔綱開幕音樂會，帶來海頓與蕭斯塔科維契兩部風格迥異卻又絕對經典的弦樂四重奏，為整個音樂節的系列音樂會揭開序幕。

8月9日的「大師音樂會」，將由18位國際首席大師重磅出擊，包括費城管弦樂團首席金大衛、大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、紐約愛樂樂團首席黃欣、知名大提琴家林恩‧哈瑞爾，阿姆斯特丹皇家大會堂長笛首席艾蜜莉‧貝儂、前英國愛樂雙簧管首席戈登‧杭特、福爾摩沙四重奏等，輪番呈現包括巴赫《布蘭登堡協奏曲》及布拉姆斯、韋伯、泰雷曼的室內樂作品在內，獻給樂迷既豪華又紛呈多采的音樂盛宴。8月10日免費索票入場的「室內樂馬拉松音樂會」將讓星秀們在此一展音樂節密集與大師和其他同儕切磋的成果。

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名家新秀，合組夢幻陣容巡迴演出

本次第一屆台北大師星秀音樂節中，來自國際各大管弦樂團的首席名家，在知名指揮林望傑的帶領下，親自上陣，與經過兩週訓練的星秀一同登臺演出孟德爾頌第三號交響曲《蘇格蘭》、貝多芬第七號交響曲，也將與林昭亮、曾宇謙、黃欣、詹曉昀齊力演出毛瑞爾為四把小提琴的交響協奏曲，於 8月16至18日於高雄衛武營國家藝術文化中心、臺中國家歌劇院、國立臺北藝術大學音樂廳巡迴演出。

除了給予星秀近距離親炙大師，甚至比鄰而坐、同臺演出的珍貴經驗，林昭亮表示，這次大師們不一定會坐在習慣的「首席」座位，希望坐在非首席座位的學員們不要氣餒，因為無論是坐在樂團的哪一個位置都一樣重要，林昭亮笑稱：「我已經預定了第二小提琴最後面的座位！」

支持青年音樂人才，藝術圈內外鼎力相助

第一屆台北大師星秀音樂節的理念深獲藝術文化界內外的鼎力相助，文化部期許成為人才培養最有力的支撐者，成為藝術家們的翅膀、國家表演藝術中心、國立臺北藝術大學音樂學院的全力支持。

文龍藝術文化基金會亦提供專款專用獎學金，給予音樂學子堅實有力的後盾；素以支持文化與教育活動的力晶文化基金會本次也大力支持，執行長詹曼君認為：「藝術的推廣分為觀眾與專業兩種面向，皆須並重，本次台北大師星秀音樂節的理念恰與基金會不謀而合，希望能夠藉此培養更多年輕學子」。

與林昭亮為多年好友的勇源基金會董事長陳致遠表示：「以往都是林昭亮在『台上拉』，我在『台下聽』，這次終於能夠眾志成城，為台灣的藝術領域盡一份力」。

此外包括和德昌股份有限公司麥當勞授權發展商、晶華酒店、長榮航空、安聯投信等長期重視耕耘藝術文化領域的單位皆在本次共襄盛舉，促使臺灣的藝術土壤更加肥沃，也使本次音樂節，成為亞洲古典樂界重要的盛事之一。

第一屆台北大師星秀音樂節 音樂會資訊

第一屆台北大師星秀音樂節-開幕音樂會 2019/08/03(六) ｜國立臺北藝術大學展演藝術中心音樂廳

第一屆台北大師星秀音樂節-大師音樂會 2019/08/09(五) ｜ 國家音樂廳

曾宇謙與大師音樂會 2019/08/11(日)｜國立臺北藝術大學展演藝術中心音樂廳（已售完）

第一屆台北大師星秀音樂節-大師星秀音樂會 08/16(五) ｜衛武營國家藝術文化中心音樂廳

第一屆台北大師星秀音樂節-大師星秀音樂會 2019/08/17(六)｜ 國家歌劇院中劇院

第一屆台北大師星秀音樂節-大師星秀音樂會 2019/08/18(日)｜ 國立臺北藝術大學展演藝術中心音樂廳

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